Tous les iPhone 15 devraient profiter de la nouveauté phare des iPhone 14 Pro

Apple pourrait bien apporter davantage de changements à son prochain iPhone en proposant la « pilule » des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sur tous les iPhone 15. Cependant, pas de mode Always On ou de ProMotion pour les iPhone 15 les moins chers.

Le peu de changement entre l’iPhone 13 et l’iPhone 14 a été (vivement) critiqué lors de la keynote d’Apple cette année. Du côté des versions Pro, on note surtout le remplacement de la célèbre encoche par un poinçon qui prend l’allure d’une pilule. Vient avec elle la fonction « Dynamic Island » qui ajoute des informations contextuelles autour de cette pilule. Une fonction qui pourrait se généraliser à tous les modèles dès l’année prochaine.

« Dynamic Island » sur tous les iPhone, ce serait pour 2023

Selon Ross Young, président de Display Supply Chain Consultants, les modèles « standards » de l’iPhone 15 seront équipés de Dynamic Island et n’auront plus l’encoche que l’on connaissait depuis l’iPhone X. Le modèle de base ainsi que le modèle Plus seraient équipés pour la première fois de Dynamic Island. Une manière d’offrir davantage de nouveautés sur les modèles les moins chers.

Comme le rappelle 9to5Mac, qui relaie la nouvelle, cet analyste se base généralement sur « des sources et des informations provenant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple » et est réputé fiable.

Le mode Always On et de ProMotion ne serait présent que sur les iPhone 15 Pro

D’après les informations de Ross Young, la chaîne d’approvisionnement ne peut pas supporter la livraison d’autant d’écrans 120 Hz et LTPO. En conséquence, il n’y aurait pas de modes ProMotion et Always On sur les iPhone 15 et 15 Plus.

Si ces informations se révèlent vraies, Apple ajouterait de la cohérence dans sa gamme d’iPhone. En étendant l’arrivée de Dynamic Island à tous ses modèles, le fabricant augmente l’intérêt de ses modèles standards avec une mise à jour visuelle importante. D’un autre côté, il continuerait de réserver le ProMotion et le mode Always On à ses modèles Pro. Des fonctions que l’on pourrait retrouver sur l’iPhone 15 Ultra, qu’Apple serait en train de préparer.

