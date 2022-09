Pourquoi copier Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro est un casse-tête pour les constructeurs Android

Avec l'iPhone 14 Pro, Apple utilise un trou dans l'écran au lieu d'une « encoche ». Pour nous faire passer la pilule, ils ont développé Dynamic Island. Il n'a pas fallu longtemps pour que la fonction soit copiée sur Android.

Le tour de force d’Apple, sur les iPhone 14 Pro, est véritablement Dynamic Island. Si vous n’avez pas suivi la conférence Apple, on vous résume un des plus gros changements : l’encoche a été remplacée par une pilule. Et, pour nous faire passer la pilule, Apple a créé le concept de « Dynamic Island » ou l’île dynamique. Autour de cette pilule, vous avez des informations contextuelles basées sur l’application que vous utilisez ou des données liées aux notifications d’autres applications.

Déjà une copie sur Android

Évidemment, il n’a pas fallu longtemps pour que la nouvelle fonction d’Apple soit copiée.

Un développeur tiers a conçu une extension pour les thèmes Xiaomi. Dans la bibliothèque de thèmes de MIUI (un thème MIUI appelé Grumpy UI), on peut ainsi retrouver la notification Dynamic Island qui peut également être agrandie afin que vous puissiez lire un message complet ou contrôler la lecture de la musique dans une fenêtre contextuelle plus grande.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Cependant, le tout fonctionne dans une mesure très limitée. Il est évidemment déjà prévisible que l’approche d’Apple a aussi beaucoup de potentiel sur Android. Néanmoins, copier n’est pas égaler dans ce cas précis.

Copier Dynamic Island sera difficile

Sur les iPhone 14 Pro, Apple a fait évoluer les notifications et la barre de status, grâce à une notification dynamique en fonction de l’application et du contexte. Avec Dynamic Island, Apple a su faire d’une contrainte physique, une force.

En regardant quelques démonstrations, dont celle de Numerama, on remarque que l’utilisation est très organique, on ne se rend plus compte qu’il y a une zone morte sans pixel. À tel point qu’Apple a réussi à faire en sorte que cette zone morte réagisse bel et bien au tactile pour bien gérer l’interaction tactile avec l’interface. Ces notifications Dynamic sont un élément natif du système, intégré directement dans le kit de développement utilisé par les développeurs tiers. Et, sans doute, liées à d’autres éléments clés de l’Apple Watch, par exemple.

Une petite démonstration de la Dynamic Island, qui remplace l’encoche. #AppleEvent pic.twitter.com/NZV412H8qy — Numerama (@Numerama) September 7, 2022

C’est un travail du produit dans sa globalité, car cela considère le matériel, le logiciel, grâce à du motion et un peu de magie. Ce qui explique que copier Dynamic Island ne sera pas si facile. Si l’approche d’Apple est adaptée par les fabricants d’appareils Android, espérons que cela se traduise par une évolution positive. Cela passera sans doute par Google pour faire évoluer Android en conséquence.

