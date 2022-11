Pourquoi l’iPhone 14 Pro risque d’être difficile à trouver à Noël

Apple prévient que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro seront sans doute compliqués à trouver pendant les fêtes de fin d'année. La faute à un confinement strict en Chine de la plus grosse usine de son fournisseur Foxconn.

Entre les soucis d’approvisionnement et le contexte inflationniste, le secteur de la tech n’est pas dans la meilleure des dynamiques dernièrement. Et personne n’est épargné. Pour Apple, la situation se complexifie d’autant plus que la plus grosse usine dédiée aux iPhone fait l’objet de restrictions strictes anti-Covid. En effet, après plusieurs cas au sein de site de production du fournisseur Foxconn, la ville de Zhengzhou en Chine est mise en quarantaine.

Petite pénurie d’iPhone 14 Pro ?

Dans le cadre de la politique zéro Covid en Chine, le confinement imposé a de lourdes répercussions. Suffisamment en tout cas pour qu’Apple se fende d’un communiqué de presse avertissant les consommateurs que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max risquent d’être difficiles à trouver pendant les périodes de fêtes.

« Les restrictions dues au Covid-19 ont eu un impact temporaire sur le principal site d’assemblage de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou, en Chine. L’usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de Covid-19, nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement », explique Apple dans un premier temps.

Cette situation difficile ne devrait pas s’éterniser à première vue. Néanmoins, Apple continue de « constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu et les clients devront attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits. »

Un retard difficile à estimer

La firme de Cupertino promet de travailler main dans la main avec Foxconn pour faire en sorte que les niveaux de production reviennent à la normale sans mettre en danger les travailleurs et travailleuses de l’usine. En attendant, si vous souhaitez offrir (ou vous offrir) un iPhone 14 Pro pour Noël, vous risquez de devoir attendre plus longtemps que prévu. Difficile d’estimer la durée de ces délais supplémentaires. Si Apple se voit obligée de diffuser un communiqué, on peut sans doute miser sur quelques semaines.

Précisons au passage que selon les analystes, Apple mise beaucoup sur ses iPhone 14 Pro et Pro Max surtout après avoir remarqué que l’iPhone 14 Plus ne fonctionnait pas aussi bien que prévu.

