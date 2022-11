iPhone : panique à bord de la plus grosse usine au monde

La plus grosse usine d'iPhone au monde est frappée de plein fouet par le Covid-19. Entre les employés qui fuient et le confinement strict mis en place par la Chine, la production des smartphones d'Apple risque d'être affectée, mais elle devrait s'en remettre assez vite.

Risque-t-on une pénurie d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro pour les fêtes de fin d’année ? C’est la question que peuvent se poser certaines personnes en découvrant la situation très complexe dans laquelle se trouve la plus grosse usine au monde dédiée aux smartphones d’Apple.

En effet, le campus de Foxconn à Zhengzhou, en Chine, a vu le nombre de cas de Covid-19 exploser parmi les personnes travaillant sur le site. Or, dans le cadre de sa politique « Zéro Covid » très stricte, le gouvernement chinois a décidé d’appliquer un confinement drastique à toute la zone industrielle autour de l’usine.

#BREAKING China locks down area around world's largest iPhone factory: statement — AFP News Agency (@AFP) November 2, 2022

Pour rappel, l’entreprise taïwanaise Foxconn est l’un des principaux fournisseurs d’Apple. Son usine à Zhengzhou assemble environ 85 % des iPhone expédiés dans le monde entier, selon des estimations d’Ivan Lam, un analyste du cabinet Counterpoint interrogé par CNN. Toujours d’après cet expert, 10 à 30 % de la production d’iPhone 14 pourrait ainsi être affectés dans un avenir proche si la situation ne se stabilise pas.

Des employés en fuite

Or, à l’heure actuelle, ce n’est pas la stabilité qui prime. Plusieurs employés de l’usine ont quitté les lieux par peur d’être touchés par le cluster de Covid-19. CNN raconte que des vidéos montrant de nombreuses personnes quitter Zhengzhou à pied sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois ces derniers jours. Or, d’après des médias nationaux, une bonne partie d’entre elles travaillent à l’usine de Foxconn et ont voulu fuir la ville pour ne pas subir la mise en quarantaine.

« Nous comprenons parfaitement votre empressement à rentrer chez vous », affirme Foxconn dans un communiqué diffusé via le compte WeChat officiel de la préfecture de Zhengzhou. L’entreprise promet aux employés restés « volontairement dans la zone de l’usine » les meilleures conditions pour garantir leur bon état de santé et leur sécurité. Le groupe affirme aussi avoir quadruplé les bonus journaliers des travailleurs n’ayant pas quitté les lieux. Pour les autres qui veulent rentrer chez eux, Foxconn assure organiser des navettes spéciales.

La production d’iPhone devrait s’en remettre

Le contexte humain à Zhenghzou est donc particulièrement difficile, espérons que la sécurité des employés soit vraiment prise au sérieux. D’un point de vue plus pragmatique, les observateurs s’inquiètent aussi pour la production d’iPhone qui va donc évidemment souffrir de cette crise sanitaire. Cependant, il n’y a pas encore de quoi s’affoler du côté d’Apple pour la période clé des fêtes de fin d’année qui a toujours été essentielle dans les chiffres de vente de la pomme.

« Je pense que d’ici une à deux semaines, les choses reviendront à la normale, compte tenu de la situation actuelle », prédit l’analyste Ivan Lam. Ce dernier rappelle en effet que Foxconn possède d’autres sites de production sur lesquels il peut s’appuyer pour compenser la baisse de régime de son usine de Zhengzhou.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.