Petit flop pour l’iPhone 14 Plus, mais Apple sait comment se consoler

Les premières analyses de la production et la vente des iPhone 14 montrent que l'iPhone 14 Plus ne se vend pas autant que ce qu'espérait Apple. En conséquence, la marque a décidé de réduire la production de ce modèle pour privilégier sa gamme Pro.

Depuis quelques années, Apple avait abandonné son modèle Plus de l’iPhone, au profit du modèle mini. Mais ce dernier a finalement été remplacé par l’iPhone 14 Plus. Cependant, les ventes ne seraient pas aussi bonnes que prévu et Apple réagit et mise sur ses smartphones haut de gamme.

L’iPhone 14 Plus est un petit flop

Un rapport du cabinet d’analyses TrendForce rapporte que « la réaction du marché après la sortie de l’iPhone 14 Plus a été tiède ». Il explique cela en partie par un retard du lancement de ce modèle, mis en vente trois semaines après les autres iPhone.

D’un autre côté, TrendForce souligne que le contexte économique aux États-Unis réduit le pouvoir d’achat des Américains, ce qui peut se ressentir sur les chiffres de vente de la marque à la pomme. Une situation économique difficile qui ne ressent pas que de l’autre côté de l’Atlantique. Néanmoins, Apple peut toujours compter sur ses modèles les plus haut de gamme.

Apple mise sur l’iPhone 14 Pro pour vendre des smartphones

Au regard de ces ventes, Apple « a commencé à ajuster la proportion des nouveaux produits après la vague initiale de précommandes », affirme TrendForce. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max rencontrent un certain succès. Le cabinet d’analyses note que « les prix unitaires sont les mêmes que ceux des modèles de l’année dernière », ce qui est vrai aux États-Unis, mais pas en Europe où les prix ont significativement augmenté.

Quoi qu’il en soit, « le ratio de la production des deux modèles de la série iPhone 14 Pro a été augmenté de 50 à 60 % comme prévu initialement, et il n’est pas exclu que ce ratio continue d’augmenter jusqu’à 65 % à l’avenir ». Reuters précise aussi que ces modèles « ont permis à la société d’augmenter ses marges ».

Apple reste positif sur ses ventes

A priori, la proportion d’iPhone 14 sur tous les iPhone vendus par Apple en 2022 devrait être de 36 %. Apple prévoit d’en vendre au total 240 millions, soit une augmentation de 2,8 % cette année. Pour autant, la production pourrait être affectée au premier trimestre 2023 puisque le constructeur pourrait réévaluer la production de 56 à 52 millions d’unités, soit une baisse de 14 %.

Reuters relaie également une analyse du cabinet d’études Canalys qui indique qu’Apple est le seul fournisseur de smartphones parmi les cinq les plus importants à enregistrer une croissance des livraisons ce trimestre. De quoi passer de 15 à 18 % de parts sur le marché global en un an. Une croissance à relativiser, au moins en partie puisque le marché du smartphone a reculé de 9 % ce trimestre, après une baisse de 11 % au premier semestre 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.