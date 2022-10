Ventes de smartphones : la dégringolade continue, mais Samsung et Apple s’en sortent

Selon un nouveau rapport du cabinet Canalys, le marché mondial des smartphones a enregistré une troisième baisse trimestrielle consécutive, de 9 % cette fois-ci. Samsung et Apple parviennent tout de même à grappiller de précieuses parts de marché.

Depuis le début de l’année 2022, les ventes de smartphones vont mal. Le troisième trimestre ne déroge pas à la règle, comme le met en exergue le dernier rapport du cabinet Canalys : les ventes ont chuté de 9 % d’une année à une autre, après une baisse de 11 % enregistrée au premier trimestre.

Ce recul constitue le troisième consécutif du millésime actuel. Pire, Canalys estime même que les mois de juillet, août et septembre tout juste passés représentent le pire trimestre depuis 2014. Cette dégringolade s’explique par une raison simple : la conjoncture économique et le contexte inflationniste freinent les ventes.

Jongler avec les stocks

Les consommateurs ont préféré repousser leurs achats, voire les annuler. Surtout, cette tendance négative devrait se poursuivre au cours des six ou neuf prochains mois, estime Canalys. De leur côté, les fabricants de smartphones ont dû faire preuve de flexibilité et de maîtrise pour gérer l’évolution de la demande d’un côté, et leurs stocks de l’autre.

« Pour la majorité des constructeurs, la priorité est de réduire le risque d’accumulation des stocks eu égard de la baisse de la demande. Les fabricants ont eu des stocks significatifs jusqu’en juillet, mais les ventes ont progressivement augmenté à partir de septembre grâce à des promotions et autres remises agressives », analyse Amber Liu, de Canalys.

Et de poursuivre : « La stratégie tarifaire des nouveaux produits est pensée avec prudence, même pour Apple, afin d’éviter toute réaction disproportionnée des consommateurs qui ont tendance à être très sensibles à n’importe quelle hausse de prix », peut-on lire dans le rapport.

Apple grappille le plus

Apple, justement, fait partie des gagnants de ce troisième trimestre, lui qui a grappillé 3 points de parts de marché d’une année à une autre : 18 % au Q3 2022, contre 15 % au Q3 2021. Les ventes des nouveaux iPhone au mois de septembre ont probablement aidé à leur échelle.

Même chanson du côté de Samsung, qui reste en tête avec 22 % de parts de marché, contre 21 % l’an passé, soit une quasi-stagnation. Xiaomi reste sur ses positions avec 14 % de PDM, lorsque Oppo (avec OnePlus) chute de 11 à 10 %. Vivo est celui qui enregistre la plus grosse baisse, de 11 à 9 %.

