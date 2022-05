Pourquoi le kit de réparation officiel d’iPhone est si encombrant

Un journaliste de The Verge a tenté de changer la batterie de son iPhone avec le kit de réparation officiel d'Apple, disponible depuis peu. Un kit qui pèse 35 kilos pour remplacer une batterie de 30 grammes.

Le rédacteur en chef de The Verge, Sean Hollister, a raconté l’histoire du remplacement de la batterie de son iPhone 13 mini qu’il a effectué lui-même, en s’aidant du kit de réparation officiel d’Apple.

L’année dernière, Apple avait annoncé le lancement de son programme de réparation en libre-service, Self Service Repair. Vous pouvez commander la pièce à changer ainsi que les outils pour effectuer la réparation vous-même. Ce service est disponible pour les iPhone 12 et iPhone 13 afin de réparer l’écran, la batterie ou l’appareil photo. Il a débuté depuis peu aux États-Unis et sera étendu à d’autres pays dans le courant de cette année. Mais comme vous allez pouvoir le constater, il s’agit davantage d’une épreuve que d’une sympathie de la part d’Apple.

Un kit de réparation de 35 kg

Si Sean Hollister s’attendait à recevoir « une boîte de tournevis, de spatule et de pinces », il n’en est rien. Il a en fait trouvé deux caisses Pélican à sa porte, pour un poids total de plus de 35 kilogrammes. Assis à une table, il a débuté le remplacement de la batterie, muni de tous les outils et machines, ainsi que du manuel de réparation.

Première étape : détacher l’écran, en plaçant le téléphone dans une station de chauffage. Une fois l’écran détaché du corps, il faut le séparer entièrement pour pouvoir accéder à la batterie en s’improvisant chirurgien le temps de la réparation.

Une fois l’ancienne batterie retirée, il faut placer la nouvelle et la presser à l’aide d’une machine également. Une étape compliquée à réaliser puisqu’il faut faire attention à bien l’aligner et à rebrancher les connecteurs de la batterie, mais aussi de l’écran. Le tout peut être refixé grâce à une feuille adhésive à coller avec la presse. Mais attention : si toute la colle n’a pas été entièrement enlevée avant, lorsque vous presserez l’écran, cela risque de mal se passer.

Une fois la nouvelle batterie installée et l’iPhone allumé, ce n’est pas fini. La batterie n’est pas reconnue comme étant d’origine et un avertissement apparait sur le téléphone du journaliste. En fait, il faut contacter une « société de logistique tierce d’Apple après la réparation afin qu’elle puisse valider la pièce pour vous ». Pour cela, il faut un ordinateur et une connexion Wi-Fi puisque le processus demande de redémarrer l’iPhone en mode diagnostic et c’est l’entreprise qui va en prendre le contrôle à distance.

Des machines quasi industrielles, un kit très complet : vous pouvez vous dire que tout cela coûte cher. Oui et non en réalité. Le prix de la batterie était pour Sean Hollister de 69 dollars ; c’est ce que facture Apple pour le remplacement d’une batterie, avec la main-d’œuvre. Viennent ensuite les 49 dollars pour la location des outils du kit pendant une semaine ; bonne nouvelle, la livraison est gratuite. Mais enfin vient un dépôt de garantie de 1200 dollars pour le kit justement, qui peut être perdu si les outils sont endommagés ou rendus trop tardivement.

Apple ne veut pas que vous répariez votre iPhone vous-même

Un kit de 35 kg, un processus long et fastidieux, des outils à la pointe, tout ça pour changer une batterie. Hollister souligne qu’il coûterait en fait très cher à Apple d’expédier et de récupérer le pesant kit de réparation, surtout à des particuliers ; beaucoup plus que 49 dollars. Pour lui, « le programme de réparation en libre-service d’Apple est le moyen idéal de donner l’impression que l’entreprise soutient les politiques de droit à la réparation sans les encourager du tout ». En première ligne, le dépôt de garantie de 1200 dollars : tout le monde ne peut pas avancer cette somme-là d’un coup et elle reste élevée.

Tout cela fait qu’un client classique n’aura sans doute pas la volonté de recourir à ce kit de réparation en libre-service pour son iPhone, parce que c’est plus cher, probablement moins bien réalisé et beaucoup plus fastidieux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.