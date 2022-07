Comment nous avons upgradé notre PC portable Framework Laptop

Un an auparavant, nous étions prudents à propos des promesses de Framework. Aujourd'hui, nous avons pu faire évoluer notre PC portable, ce que nous n'avions jamais fait (excepté des changements de SSD, Wi-Fi ou mémoire vive). Étape par étape, on vous fait vivre l'upgrade de notre Framework Laptop.

Après le déballage et le montage du Framework Laptop, puis le test de la machine, voici un troisième chapitre : nous avons upgradé notre PC portable en changeant sa carte mère. Pour rappel, ce PC a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Et pour cause, ce système est censé être en même temps évolutif et durable, vous permettant d’acheter et de remplacer presque tous les composants individuels si l’un d’entre eux cesse de fonctionner correctement, ou si vous souhaitez mettre à niveau certaines pièces.

L’ordinateur portable Framework est étonnamment facile à assembler et amusant à personnaliser. Nous avons également vu que, malgré sa jeunesse, ce n’était pas un mauvais PC portable. Bien qu’il y ait quelques reproches dans notre test, nous avons été séduits par ses performances, son écran et surtout par sa conception ingénieuse. Désormais, on passe une seconde étape avec la mise à niveau de la machine. Nous avons donc reçu un kit, une nouvelle carte mère avec un processeur Intel Core i5-1240P, que l’on peut acheter un peu plus de 400 euros.

Évidemment, ce n’est pas ce que le commun des mortels fera. En effet, on ne change pas de processeurs tous les ans… Mais, ici, c’est un exercice de projection. Que se passe-t-il si quelques années après l’achat de mon PC portable, je souhaite le faire évoluer.

Armés d’un guide en ligne détaillé étape par étape, nous avons entrepris de retirer la carte mère fournie avec notre ordinateur portable Framework d’origine et de la remplacer par le kit de mise à niveau. Notre ordinateur portable d’origine était livré avec une puce de 11 ᵉ génération, il s’agit de ce fait d’une mise à niveau générationnelle.

Ce kit de mise à niveau nous a été prêté par Framework, ainsi que le PC portable qui a fait office de patient ici

On change la carte mère et le processeur

Si une seule pièce se casse, même l’écran ou le clavier, le châssis est conçu pour être ouvert ou démonté pour vous permettre de retirer et de remplacer uniquement cette pièce. Chaque composant comprend un code QR afin que l’on puisse scanner, pour trouver des informations ou acheter une pièce de charge. Ce n’est pas tout, ces modifications sont beaucoup plus simples que sur votre ordinateur portable traditionnel.

De plus, même les connectiques se présentent sous la forme de modules qui se branchent dans les emplacements du châssis, ce qui vous permet de modifier les ports dont vous disposez et leur emplacement.

Bref, ici, nous nous sommes équipés d’un tournevis torx T5, et c’est tout. Vous n’avez rien besoin d’autres. C’est un tournevis qui est fourni lors de l’achat de la machine, mais on peut le trouver partout sur le web, de 5 à 15 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez mettre à niveau le processeur d’un ordinateur portable, il est lié à la carte mère, et dans presque tous les ordinateurs portables, c’est impossible. Dans le cas du Framework, il faut le kit de mise à niveau 12e génération qui est une carte mère avec le processeur déjà installé. Cette carte mère fait la taille de la moitié du châssis environ, l’autre partie étant occupée par la batterie.

On nous a envoyé le kit avec l’Intel Core i5-1240P. Ce dernier contient 12 cœurs au total (quatre cœurs de performance et huit cœurs orientés efficacité énergétique) avec prise en charge jusqu’à 16 threads de traitement simultanés. Le format P-core et E-core est intrinsèque à l’architecture « Alder Lake » de 12 ᵉ génération.

Les kits de mise à niveau sont également livrés avec un nouveau boîtier supérieur, cela donne l’impression qu’il s’agit d’un nouvel ordinateur portable. Nous ne l’avons pas encore installé, c’est évidemment optionnel ici.

Changer la carte mère dans un ordinateur de bureau, c’est déjà impressionnant quand on a l’habitude. Pour un PC portable, c’est encore plus intimidant, car tout est plus compact et petit. Tout d’abord, le guide de Framework se révèle très complet, avec des photos et vidéos associées à chaque étape. Ils estiment à 15 minutes le temps de l’opération, ce qui s’avère largement faisable pour un connaisseur, comptez plutôt 30 minutes tout de même.

Ainsi, il faut dévisser les cinq vis sous le boîtier, retourner l’ordinateur et retirer la partie supérieure avec le clavier et touchpad. Après avoir déconnecté une petite nappe, on accède directement à la carte mère et à la batterie. Ensuite, vous allez devoir retirer toutes les nappes de connexion : webcam, batterie, écran, haut-parleurs et ainsi de suite. C’est relativement facile, tout est prévu pour que cela soit simple.

Le câble audio a été le plus capricieux à débrancher en raison de sa forme, un petit câble ruban qui va dans une fente tout aussi petite, avec une languette ultra-mince à basculer qui le verrouille en place.

L’étape suivante consiste à enlever la carte Wi-Fi, la mémoire vive et le stockage SSD M.2. On récupère tous ces composants pour les réutiliser sur la nouvelle carte mère. Si vous voulez en profiter pour augmenter le stockage ou la quantité de mémoire vive, c’est le moment. Enfin, pensez à sauvegarder vos données du SSD… Sinon, vous peinerez à y accéder.

La carte mère est maintenue au châssis par cinq vis, toujours torx T5, que l’on dévisse. On prend soin des nappes puis on soulève délicatement la carte mère. Tout se fait simplement, encore une fois. Ensuite, on prend la nouvelle carte mère et l’on refait chaque étape à l’envers. Ainsi, on rebranche la batterie, les nappes, les composants… Tout cela terminé, nous avons pu revisser les cinq dernières vis fixant la partie supérieure avec le clavier.

Assurez-vous que les câbles du module Wi-Fi ont été remis en place proprement avant de revisser le support.

L’ordinateur portable Framework Laptop a démarré et chargé dans Windows 11 facilement, le démarrage a juste pris place de temps que d’habitude. Nous avons dû rentrer une clé de sécurité, car nous avions configuré notre session Windows pour protéger nos données en cas de changement de composant majeur.

Le PC a immédiatement reconnu le processeur de 12 ᵉ génération. Framework fourni également un nouvel ensemble de pilotes Windows 11, nous avions téléchargé ces pilotes au préalable.

Un upgrade de performances à la clé ?

Comme expliqué plus haut, passer de la 11 ᵉ génération à la 12 ᵉ génération, ce n’est pas exactement ce que l’on a en tête quand on achète un Framework Laptop. On va plutôt attendre quelques générations pour des raisons économiques et écologiques.

Mais, force est de constater que la 12 ᵉ génération d’Intel est saut de performances important. Cela reste un processeur d’ordinateur portable, que l’on va comparer à la puce Apple M2 du MacBook Air.

Framework Laptop avec Intel Core i5-1240P (12e) Framework Laptop avec Intel Core i5-1135G7 GeekBench 5 Single-Core 1414 points 1237 points GeekBench 5 Multi-Core 7541 points 4136 points Cinebench R23 Single-Core 1479 points 1325 points Cinebench R23 Multi-Core 8530 points 5866 points

Les cœurs de performance sont en outre soutenus par les cœurs plus économes en énergie. La différence dans les benchmarks synthétiques est notable, comme vous pouvez le voir plus haut. Dans la pratique, pour de la bureautique, cette différence ne se fera sans doute pas ressentir.

Puisque les cartes mères ont la même conception, on se retrouve avec les points faibles que ceux de notre test du Framework Laptop. Le refroidissement actif devient trop bruyant et manque d’efficacité. C’est tout l’inverse du MacBook Air M2. Dans l’ensemble, c’est un PC portable qui ne possède pas de défaut majeur et que l’on recommande. Comme vous le verrez, il n’a pas le meilleur rapport performances-prix, mais c’est malheureusement le prix à payer pour une évolutivité.

Vous conviendrez que le Framework Laptop prendra tout son sens si et quand vous pouvez passer de la 11 ᵉ génération à, disons, une future carte mère de 13 ᵉ ou 14ᵉ génération. Ainsi, nous continuons de penser que l’ordinateur portable et son évolutivité sont un succès, en espérant que l’entreprise Framework rencontre également du succès et perdure dans le temps.



