Framework Laptop tient ses promesses, l’Intel Core de 12e génération est disponible

L'ordinateur Framework Laptop est l'un des gadgets technologiques les plus uniques sur le marché, en tant qu'ordinateur portable entièrement réparable, modulaire et évolutif. À quel point est-il évolutif ? Eh bien, pour tenir ses promesses, voici plusieurs nouveautés.

Après avoir monté le Framework Laptop et l’avoir testé, vous avez peut-être besoin d’un petit rappel. Toute l’ambition de Framework est de démontrer, contre la tendance née du succès du MacBook Air, que créer un PC portable modulable et réparable est possible sans en sacrifier trop l’épaisseur ou le poids. Framework ne promet pas de faire aucune concession, mais comme Fairphone dans le smartphone, l’idée est de créer un produit qui soit intelligemment conçu et agréable à utiliser. La marque lance ainsi son premier appareil : le Framework Laptop, un ultraportable de 1,3 kg pour 1,6 cm d’épaisseur.

Intel Core de 12e génération

Framework vient de répondre à une des critiques de notre test. Ils annoncent l’arrivée des derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Cette mise à niveau est possible directement sur le Framework Laptop, avec toute la gamme Intel, y compris l’i7-1280P (mais aussi les i5-1240P et i7-1260P), qui possède 14 cœurs de processeur et 20 threads. Dans les tests de référence fortement multithreadés comme Cinebench R23, Framework obtient des résultats doublés par rapport au processeur i7-1185G7 de dernière génération.

Pour mettre à jour votre Framework Laptop, il faudra malheureusement mettre à jour toute la carte mère, car le processeur est soudé à la carte mère (sans compter les problèmes de chipset).

Ce changement coûte tout de même 489 euros (Core i5-1240P), 799 euros (Core i7-1260P) et 1189 euros (Core i7-1280P). Notez qu’il y a aussi un kit avec un couvercle mis à jour en aluminium CNC. Cela devrait aider à résoudre certaines plaintes sur le modèle d’origine, que l’on a pu voir. Ce kit, carte mère, processeur et couvercle, coûte 588 euros (Core i5-1240P), 898 euros (Core i7-1260P) et 1299 euros (Core i7-1280P).

Les ordinateurs portables Framework de 11e génération restent en vente. En fait, ils obtiennent de légères baisses de prix. Le prix de l’entrée de gamme (Intel Core-i5 1135G7) est de 1199 euros avec le PC monté et la licence Windows 11, tandis qu’il faut débourser 829 euros pour la version Do It Yourself (DIY). Framework met ces ordinateurs portables en précommande aujourd’hui, bien qu’il ne soit pas clair quand vous les recevrez.

Une nouvelle carte d’extension

Enfin sur le plan matériel, il y a une nouvelle carte d’extension : un port Ethernet 2,5 Gigabit. Il n’y a pas encore de prix et la carte devrait être disponible plus tard cette année. En ce qui concerne les logiciels, l’entreprise américaine réitère son engagement envers Linux et affirme que Fedora 36 fonctionne « fantastiquement bien », tandis qu’Ubuntu 22.04 n’a besoin que de « quelques fix » qu’elle essaie de corriger.

En tout cas, ces nouveautés sont bienvenues chez Framework. Cette promesse de l’ordinateur modulaire est tenue, on a hâte de découvrir des solutions d’upgrade AMD et pourquoi pas des options de puces graphiques dédiées Nvidia et AMD.

