iPhone SE 2022, iPad Air 5, Mac Studio… tout ce qu’on attend de la Keynote d’Apple

La première Keynote Apple de 2022 se tient ce 8 mars 2022 à 19h. Voici tous les produits qu'on y attend.

Apple s’apprête à présenter ses premiers produits de l’année lors d’une Keynote ce 8 mars 2022. On s’attend depuis plusieurs semaines à la présentation d’un iPhone SE doté de la 5G, d’un iPad Air 5 et à un rafraichissement de certains modèles de Mac. Mais à quelques heures de l’évènement, des fuites viennent ajouter quelques entrées à la liste des produits attendus.

Le Youtubeur Luke Miani a sorti plusieurs surprises de son chapeau. Rappelons que le vidéaste n’a pas encore fait ses preuves en matière de fuites Apple, il faut donc prendre avec quelques pincettes ses affirmations. Selon lui, la marque à la pomme s’apprêterait à dévoiler un nouveau coloris pour l’iPhone 13, un vert foncé.

Dans le même ordre d’idée, le créateur affirme que le nouvel iPad Air 5 reprendrait la couleur violette des iPhone 12 de 2020.

Mac Studio

Toujours selon le vidéaste, Apple s’apprêterait à présenter un Mac compact, le Mac Studio, équipé d’une puce M1 Max, le plus puissant processeur présenté par Apple à ce jour.

Apple pourrait présenter un Mac Studio lors de sa conférence 8 mars 2022. // Source : Luke Miani Apple pourrait présenter un Mac Studio lors de sa conférence 8 mars 2022. // Source : Luke Miani

Le Mac Studio serait environ deux à trois fois plus épais qu’un Mac Mini et il intègrerait une bardée de ports, à l’instar de leur réintroduction sur le MacBook Pro 14 et 16 pouces.

En plus de ce Mac Studio, Mark Gurmann, le journaliste spécialisé Apple de Bloomberg prévoit le lancement d’un MacBook Pro 13 pouces et de nouveaux iMac.

Studio Display

Le Youtubeur assure également qu’un écran intitulé le Studio Display va être présenté. Il s’agirait d’une entrée de gamme dotée d’une diagonale de 27 pouces, avec des bordures plus importantes que le Pro Display XDR.

Ajoutons que Ming-Chi Kuo, leaker réputé et plutôt fiable, appuie également cette rumeur. Selon lui cet écran ne reposerait pas sur la technologie mini-LED.

Peek performance pour les M2 ?

Pour rappel, la conférence a pour slogan « Peek performance ». En clair, plusieurs spécialistes d’Apple, Mark Gurmann y compris, voient donc bien Apple présenter une nouvelle puce haute performance. S’agit-il du M2 ? Rien n’est moins sûr.

