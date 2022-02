iPhone SE 2022 : taille, écran, 5G, prix, date de sortie… tout ce que l’on sait du petit smartphone d’Apple

2022 sera-t-elle l’année du nouvel iPhone SE ? Beaucoup l’espèrent et le smartphone à bas prix d’Apple semble sur le point de pointer le bout de son nez lors d’une éventuelle keynote de printemps. On fait le tour de tout ce que l’on peut en attendre.

Viendra, viendra pas ? Comme à chaque hypothétique arrivée, l’iPhone SE se fait désirer. Si toutes les rumeurs annoncent son lancement lors d’une possible keynote Apple au printemps — plus précisément le 8 mars 2022 –, mais rien n’est moins sûr. La marque à la pomme avait su faire patienter ses fans quatre ans entre les deux premières itérations, le tout ponctué d’améliorations extrêmement mineures au milieu (doublement du stockage et couleur rouge), mais laissant se murmurer un renouvellement chaque année faisant.

Alors, on est en droit de se demander si 2022 sera la bonne pour voir arriver la 3e génération de ce smartphone petit format-petit prix d’Apple. Depuis plusieurs mois, on lui prête beaucoup de choses, d’un nouveau design (ou non) à l’arrivée de la 5G, en passant par un écran plus grand ou sans bord, plus de puissance ou de possibilités. On fait le portrait-robot de ce potentiel iPhone SE (3e génération).

Combien d’iPhone SE à prévoir ?

Jusqu’à présent, l’iPhone SE s’est toujours montré en solo. Mais il se pourrait bien que, pour sa 3e version, il arrive avec un modèle plus grand, sorte d’iPhone SE Plus avec un écran d’au moins 5,5 pouces comme les anciens iPhone 8 Plus. Cela offrirait alors aux utilisateurs d’Apple un appareil avec grand écran plus abordable que les derniers nés (même si le gabarit global s’apparenterait à celui de l’iPhone 13 Pro Max au niveau des dimensions).

Si la rumeur a longtemps circulé, ce smartphone low cost grand format n’a cependant plus fait parler de lui depuis très longtemps.

Quel design pour l’iPhone SE (3e génération) ?

L’iPhone SE de 2016 reprenait le châssis de l’iPhone 5s, sorti deux ans et demi plus tôt, pour le doper avec la puissance du tout dernier iPhone 6S (le tout nouveau SoC A9), et différentes capacités nouvelles (meilleur batterie, appareil photo à 12 Mpx, enregistrement 4K/30 fps). Quatre ans plus tard, l’iPhone SE 2e génération prenait les traits de l’iPhone 8 de 2017 avec un écran passant de 4 à 4,7 pouces pour le doter du processeur A13 Bionic, du module grand-angle de l’iPhone XR au dos.

Si l’iPhone SE arrive bien cette année, alors il devrait reprendre le design de l’iPhone 8 dont le châssis n’est plus utilisé par Apple hormis comme écrin pour l’iPhone SE 2020. S’il en reste en stock et que les changements sont a minima, nul doute qu’Apple les réutilisera et l’on aura de nouveau un iPhone avec Touch ID ainsi que de larges bordures. C’est aussi ce qui différencie celui-ci des autres iPhone, comme l’iPad 9e génération des iPad Pro, Air ou mini.

Mais s’il veut jouer la véritable carte de la révolution, on pourrait s’attendre à voir apparaître un tout nouveau design. Les pistes sont diverses parmi les iPhone qui ont quitté le catalogue ces derniers temps. À commencer par l’iPhone XR qui n’est plus vendu par Apple. Avec son écran Retina de 6,1 pouces et son capteur photo solo au dos, il pourrait servir de nouveau corps à l’iPhone SE 2022. Il permettrait aussi de faire enfin arriver la fameuse encoche avec Face ID sur la gamme, mais pas encore d’écran Oled.

Ce serait cependant là un gabarit bien plus grand que les derniers iPhone SE et bien loin du concept d’appareil compact. Alors pourquoi pas comme fameux iPhone SE Plus ? À moins que le format de l’iPhone X plus petit (écran 5,8 pouces), avec un double capteur photo au dos, ne soit choisi. Mais il a été abandonné depuis l’arrivée de l’iPhone XS et cela semble bien tard pour le recycler. Pas sûr non plus qu’Apple n’arrive à « plier » une dalle LCD sans souci de rétroéclairage dans ce gabarit-là, ce qui fut longtemps murmuré comme le souci principal de l’entreprise pour intégrer une encoche sur l’iPhone SE.

Autrement, le véritable modèle low cost compact attendu, s’il venait à changer de look, pourrait éventuellement rappeler l’iPhone 13 mini. Un petit format, mais avec un écran toujours plus grand que celui de l’iPhone SE actuel (5,4 pouces). Cependant, donner à l’iPhone SE 2022 l’allure d’un iPhone 13 mini signerait là la fin de ce dernier. Et il n’est pas certain que son enterrement en tant que modèle haut de gamme, même se vendant moins que les autres, soit déjà à l’ordre du jour. Cela aurait néanmoins l’avantage d’offrir un double capteur photo à la gamme, mais le ferait aussi ressembler à ses acolytes sans distinction.

Écran : même service ou révolution ?

Là encore, le design de l’appareil va être l’élément clé. Il y a néanmoins une quasi-certitude : le prochain iPhone SE n’opterait pas encore pour un écran Oled et resterait avec une dalle LCD (Retina) comme ses prédécesseurs. Il faut aussi justifier le coût plus bas.

Actuellement, l’iPhone SE embarque une dalle LCD de 4,7 pouces cernée de toutes parts par les bordures et le bouton Home avec Touch ID. Beaucoup prédisent le passage à un écran quasi sans bord pour s’aligner sur le reste de la gamme de smartphones.

La rumeur du poinçon circule également. Difficile d’imaginer en l’état la caméra TrueDepth et son système de reconnaissance faciale regroupés au sein d’une simple bulle sur les iPhone haut de gamme, ou alors il faudrait un sacré chambardement dans la disposition, avec la folle idée d’un poinçon et d’une caméra façon pilule pour faire fonctionner le tout. Sur un iPhone SE, l’idée paraît moins farfelue pour l’appareil photo en façade, avec un système Face ID moins élaboré. Le tout pourrait alors rapprocher ce smartphone de l’iPhone 13 mini et son écran de 5,4 pouces dans des dimensions quasi similaires.

Le poinçon peut aussi être une possibilité dans le même châssis qu’actuellement pour proposer un écran plus grand tout en conservant le bouton Touch ID — qui tient encore à cœur de beaucoup d’utilisateur.

Il nous semble en revanche peu probable que l’iPhone bascule déjà au format XR avec un écran de 6,1 pouces bien trop grand pour répondre aux critères « compact ». À voir pour l’iPhone SE « Plus » éventuellement. Quant à l’apparition de l’encoche sur un petit écran LCD, la prouesse technique ne tient qu’à eux. Mais personne chez la concurrence n’avait réussi non plus à proposer une encoche sur un écran LCD de moins de 5,8 pouces…

La 5G pour le futur ?

Cela pourrait — devrait — être la grande nouveauté du prochain iPhone SE, la compatibilité avec la 5G. Les derniers iPhone de la marque sont tous prêts pour le nouveau réseau mobile qui se déploie de par le monde. Seulement, il est loin d’être opérationnel partout et c’est peut-être la seule chose qui pourrait encore freiner Apple sur son modèle d’entrée de gamme qu’elle destine à un plus large public, notamment pour aller convaincre les utilisateurs Android de changer de crémerie. C’est aussi pour cela que la 5G n’est arrivée que sur la génération d’iPhone 12. Car cela pourrait avoir également un coût à répercuter sur le prix final.

Sans l’assurance que les marchés non prêts pour la 5G ne lui tournent pas le dos, il n’est pas certain que Tim Cook et les siens dégainent déjà la compatibilité. Surtout que cela n’a jamais été le principal argument de vente avancé par la firme. Cependant, avec un appareil au renouvellement moins régulier, ce serait déjà un bon pari sur l’avenir.

Quid de l’appareil photo ?

Jusqu’à présent, les iPhone SE ne pouvaient compter que sur un seul module photo au dos. Si le prochain attendu reprend le design de l’iPhone 8, il devra se contenter de son mono capteur de 12 Mpx capable néanmoins de filmer en 4K/30 fps. Et cela pourrait être le capteur principal de l’ancien iPhone 12 Pro Max qui sert de base à toute la gamme d’iPhone 13.

Nouveau module photo et puce A15, l’iPhone SE pourrait profiter alors des nouveaux modes (cinématique, styles photographiques), du Smart HDR4, d’un mode nuit enfin activé.

Puissance et configuration

Selon les préceptes de base de la gamme iPhone SE, le smartphone reprend un vieux châssis pour y mettre la dernière puissance. Si le prochain iPhone SE existe bel et bien, et qu’il est réellement nouveau, alors il devrait pouvoir s’appuyer sur la puce A15 Bionic des derniers iPhone 13.

L’iPhone SE tournera évidemment sous iOS 15, le dernier système d’exploitation d’Apple, avec toutes les nouveautés annoncées à l’automne dernier. Côté configuration, il pourrait bénéficier de 4 G Go de RAM contre 3 Go pour l’iPhone SE actuel.

Au niveau du stockage, l’iPhone SE 2016 avait démarré avec un faible 16 Go d’espace disponible (ou 64 Go) rapidement saturé avant de passer à 32 Go ou 128 Go un an plus tard (et d’arriver en rouge). En 2020, Apple avait revu sa copie pour proposer un stockage plus décent (64, 128 ou 256 Go). Garder peu ou prou les mêmes propositions semble honnête. Éventuellement, un modèle 512 Go pourrait apparaître pour les plus gourmands.

Quel nom pour l’iPhone SE 2022 ?

Si Apple s’en tient à sa nomenclature habituelle, l’iPhone SE devrait s’appeler… iPhone SE (3e génération). C’est le plus plausible tant la marque à la pomme s’attelle généralement à un certain classicisme dans ses noms. S’il ne s’agit que d’un iPhone SE 2020 avec l’ajout de la 5G et éventuellement un nouveau processeur, il pourrait alors prendre le nom d’iPhone SE 5G. Mais cela serait néanmoins le marquer au fer rouge et, pour les pays dépourvus de réseau 5G pour le moment, l’écarter potentiellement des esprits au moment de l’achat. Pour ses iPhone 12 et 13 compatibles 5G, Apple s’est bien gardé de placarder la mention « 5G » au nom comme peuvent le faire d’autres marques concurrentes dont c’est l’argument de vente.

Récemment, Ross Young, plutôt connu pour ses informations fiables sur les écrans de smartphones et tablettes, a avancé le nom supputé d’« iPhone SE+ 5G ». Un nom qui sortirait de l’ordinaire pour Apple. Le « + » était plutôt l’apanage de Samsung quand Apple optait pour la mention « Plus » pour ses iPhone grand format. Et 5G n’est jamais apparu dans le nom du moindre produit. Peut-être avons-nous là un nom de travail pour l’appareil qui laisse sous-entendre qu’il ne s’agit que d’une amélioration mineure (processeur plus puissant, plus de stockage ?) avec l’ajout d’une puce 5G.

Si cela s’avérait être le véritable nom, ce serait déjà une révolution en soi pour ce produit.

Prix et date de sortie de l’iPhone SE 2022

Si l’iPhone SE se montre enfin, il devrait être annoncé fin mars-début avril pour une disponibilité dans la foulée. C’est la fenêtre de tir choisie par Apple depuis son lancement et elle tient aussi à la stratégie habituelle de présentation des produits : le printemps est principalement dédié aux produits d’entrée dans les différentes catégories comme l’iPad. Dans une année 2022 qui s’annonce particulièrement chargée, se montrer au printemps serait une bonne idée pour ne pas être écrasée par les grosses annonces (iPhone, MacBook, éventuellement casque de réalité virtuelle) et se faire une place au soleil (des finances aussi pour bien démarrer l’année). Les différentes rumeurs annoncent d’ailleurs sa présentation comme imminente.

Son prix devrait démarrer sous les 500 euros, même avec l’ajout de la 5G, pour rester un produit attractif. Au-delà, l’iPhone SE perdrait son attrait low cost Apple pour se retrouver frontalement face à une concurrence agressive chez Xiaomi ou Realme notamment. Ou alors il faudrait qu’il voie plus grand en taille pour le justifier. Différents coloris pourraient arriver et pourquoi pas de la couleur plus fun comme sur les iPhone XR par le passé. Cela offrirait une option non négligeable pour la marque.

Mais il faut bien avouer que si Apple veut jouer le produit de rupture par rapport au précédent modèle, dévoiler déjà un nouvel iPhone SE serait étonnant tant toutes les conditions ne semblent pas réunies pour voir déjà un nouveau smartphone apparaître. Son rythme est moins cadencé que celui de ses acolytes et il se vend encore très bien dans sa version 2020. Un simple petit coup de boost niveau puissance pourrait lui suffire sans le mettre en concurrence frontale avec les iPhone 13 en reprenant déjà leur design.

