iPhone SE 5G, iPad Air… Apple annonce une keynote haute en couleurs et performances

Ce sera comme murmuré de longue date le 8 mars prochain qu’Apple tiendra son premier événement de 2022. Dans une keynote enregistrée et diffusée depuis l’Apple Park, Tim Cook et les siens promettent de « la performance ». On attend surtout un nouvel iPhone SE, un possible iPad Air plus puissant et des surprises.

On y est enfin. Après des jours de suspense, la première keynote de l’année a enfin une date de rendez-vous. Apple a envoyé les invitations pour un événement programmé le mardi 8 mars à 19h (heure de France métropolitaine). Pas de conférence en public une fois de plus, mais une vidéo qui sera enregistrée et diffusée depuis l’Apple Park de Cupertino (Californie).

Et Apple promet que « la performance (va) entre(r) en scène ». Comme toujours, la punchline choisie est à la fois nébuleuse et riche en enseignements comme en indices. Et pour aller de pair avec l’annonce, Greg Joswiak, Senior Vice President responsable du marketing, a glissé également quelques allusions pour accompagner une nouvelle vidéo plus animée du logo de l’invitation.

Sur fond noir comme devant l’habituel rideau du Steve Jobs Theater, l’amphithéâtre qui accueille les keynotes depuis quelques années, on voit donc la pomme s’animer et battre tel un cœur en plusieurs couleurs. Des couleurs qu’on a l’habitude d’apercevoir sur l’arche arc-en-ciel située au cœur du bâtiment principal de l’Apple Park et qui ouvre très souvent les vidéos.

Mais clairement, ces couleurs ne sont pas anodines. Elles sont récemment apparues comme celles potentielles de nouveaux accessoires MagSafe pour les derniers iPhone 13. Il pourrait également s’agir de déclinaisons de coloris des prochains produits de la marque à la pomme. On pense évidemment tout d’abord au prochain iPhone SE tant attendu et qui gagnerait à venir en couleur comme ce fut jadis le cas des iPhone 5c ou des iPhone 11 voire iPhone 12.

L’iPhone SE en vedette

L’iPhone SE 2022 est la star attendue de l’événement. Son arrivée dans une version plus puissante avec la puce A15 des iPhone 13, une compatibilité avec la connexion 5G ou encore un peu plus de stockage est espérée. Reste l’interrogation sur son look : va-t-il déjà abandonner son design piqué à l’iPhone 8 pour prendre les habits de l’iPhone mini, l’iPhone X ou l’iPhone 11 ? C’est la principale question que l’on peut encore se poser (l’autre étant : existe-t-il vraiment ?).

Pourtant, la rumeur va bon train à son sujet, sur son succès annoncé et même sa possible mise en vente dès la seconde moitié du mois de mars. Reste que le lancer déjà deux ans à peine après l’arrivée d’une seconde déclinaison serait un sacré accélérateur dans le tableau de manœuvre d’Apple pour son smartphone low cost. Le simple ajout de la 5G et des couleurs au choix paraissent les plus probables.

Et si la couleur était avant tout pour les nouveaux iPad Air. La nouvelle version lancée fin 2020, s’inscrivant dans la lignée des iPad Pro, avait amené de la couleur à ses modèles. Les voir dans une nouvelle déclinaison dans des coloris supplémentaires semble plausible, à l’image des iMac de 2021 et du récent iPad mini.

Des Mac ? Pourquoi pas, mais…

Un iPhone SE rafraîchi et boosté, idem pour l’iPad Air, le tout avec de la couleur. Il n’y a cependant pas de quoi se sur-enthousiasmer avec ce menu, même pour une conférence en vidéo. Certes le printemps n’a jamais été, du temps des keynotes en live, le temps fort de l’année pour Apple, avec des produits majoritairement destinés aux budgets plus serrés ou aux écoles, mais la marque à la pomme a un peu changé la donne ces deux dernières années en bouleversant ses habitudes et ses annonces. On peut donc s’attendre à voir des Mac arriver, mais pas nécessairement les modèles de pointe.

L’an dernier, l’iMac avait pointé le bout de son nez, mais il s’agissait avant tout de proposer un appareil fun et coloré destiné à s’implanter dans les foyers avec un nouveau design et la puce M1 annoncée à l’automne précédent. Pas un foudre de guerre pour professionnels ou utilisateurs avancés qui attendent généralement la keynote d’octobre.

Alors quand Greg Joswiak parle de « peek performance » et l’invitation de « performance en scène », bon nombre s’imaginent déjà la puce M2 faire une entrée en fanfare. Pour rappel, les puces M1 Pro et M1 Max, déjà surpuissantes, n’ont que quelques mois d’existence, il est sans doute un peu tôt pour les mettre au placard. Mais un iPad Air avec une puce M1, pourquoi pas. Cela le rendrait déjà nettement plus performant que son prédécesseur quand l’iPhone SE aurait aussi de quoi rouler des mécaniques par rapport à l’iPhone SE de 2020. La promesse de performances améliorées serait alors tenue, qu’on le veuille ou non. Il est cependant vrai qu’Apple aurait plusieurs Mac dans ses tiroirs et qu’il faudra bien commencer à les dégainer un jour…

Pour aller plus loin

C’est l’année du Mac chez Apple : les 7 nouveaux Mac et MacBook prévus pour 2022 seulement

Et nos surprises alors ? Cela pourrait tenir peut-être (enfin ?) de l’arrivée d’un MacBook abordable, en couleur pour séduire à nouveau les étudiants, avec le fameux châssis de 12 pouces tant attendu. Le retour d’un produit sorti du catalogue avec la renaissance du MacBook Air il y a quelques années et qui ne savait plus trop où était sa place. Si on ne sait pas exactement le programme à venir, on sait au moins qu’il aura un cœur qui bat (une amélioration des capteurs de l’Apple Watch ?). Et en couleurs !

