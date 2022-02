C’est l’année du Mac chez Apple : les 7 nouveaux Mac et MacBook prévus pour 2022 seulement

La transition vers les puces Apple Silicon bat son plein à Cupertino. La firme californienne aurait prévu pas moins de 7 nouveaux appareils dans sa gamme Mac pour 2022.

Depuis le début de sa transition en 2020, Apple est bien décidé à en finir avec les puces Intel et AMD dans ses machines. La firme est désormais en capacité de développer de A à Z ses propres puces Apple Silicon pour ses Mac. Elle a commencé avec l’Apple M1 dans les MacBook Air, Mac Mini, iMac et MacBook Pro avant de continuer avec les puces M1 Pro et M1 Max pour le MacBook Pro. Le rythme ne va pas ralentir en 2023, loin de là.

La liste des nouveaux Mac prévus en 2022

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a pu réunir la liste des nouveaux Mac et MacBook qui seraient prévus pour cette année. Si l’on a suivi les dernières rumeurs concernant Apple, on sera peu surpris par cette liste qui permet surtout de voir à quel point la firme investit dans sa gamme de PC.

Apple Mac mini M1 Pro

MacBook Pro 13 M2

Mac mini M2

iMac M2

MacBook Air M2

iMac Pro M1 Pro et M1 Max

Mac Pro Apple Silicon

D’après le journaliste, c’est le MacBook Pro 13 et les Mac mini qui devraient être les premiers à être renouvelés, car ce sont les plus vieux dans la gamme. L’iMac Pro devrait aussi être un lancement assez simple avec une puce M1 Pro et M1 Max déjà en production de masse. Le MacBook Air M2 à l’origine prévu pour sortir entre la fin 2021 et le début 2022 aurait été repoussé à la fin de l’année pour maximiser ses ventes en comptant sur la période de fin d’année.

Le Mac Pro est la machine la plus ambitieuse prévue par Apple cette année. Il devrait occuper la moitié du volume du Mac Pro de génération actuelle, et intégrer une nouvelle puce dérivée de M1 Max. Il s’agirait d’une puce multipliant le nombre de cœurs par 2 ou 4 selon les configurations : jusqu’à 40 cœurs CPU et 128 cœurs graphiques. Quand on voit ce que le M1 Max arrive à faire dans un petit châssis de MacBook Pro, on a hâte de voir le résultat dans un PC de bureau. Apple devrait vraisemblablement dévoiler cette machine à la WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs. Si cet événement est surtout dédié aux nouveautés logicielles, Apple a déjà par le passé dévoilé des machines puissantes ciblant aussi les développeurs.

La puce Apple M2 est aussi très attendue, mais ne devrait pas modifier en profondeur l’architecture de la puce M1. Mark Gurman estime qu’il s’agirait surtout d’améliorer la partie graphique en passant de sept ou huit cœurs vers neuf ou dix.

Entre un événement en mars, la WWDC de juin et un autre événement à l’automne, on n’a pas fini d’entendre parler du Mac en 2022.

