L’iPhone SE 2022 pourrait bien être disponible dès le mois d’avril

La troisième itération de l'iPhone SE devrait être dévoilée sous peu. Selon un insider, le smartphone d'Apple pourrait en effet être présenté dès la fin du mois d'avril ou début mai et disponible dans la foulée.

L’iPhone SE semble plus imminent que jamais. Une nouvelle rumeur vient apporter sa pierre à l’édifice et on la doit à Ross Young, insider bien connu dans l’univers des iPhone et PDG du cabinet Display Supply Chain Consultants spécialisé dans les écrans. C’est déjà lui qui a avancé la nouvelle appellation de « iPhone SE+ 5G » pour le futur modèle SE.

Dans un tweet, Ross Young affirme cette fois que la production des écrans des iPhone SE va débuter ce mois-ci, puis celle des appareils à partir de mars. Selon lui, ceci implique que le nouveau modèle sera dévoilé par Apple à partir de la mi-avril ou début mai. Les iPhone étant toujours disponibles juste après leur annonce, les commandes seraient expédiées à la même période.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022