iPhone SE 2022 : Apple se serait surpassé pour complexifier son nom

Quel sera le nom définitif du prochain iPhone SE ? L'analyste Ross Young, souvent bien informé, croit le savoir. Et l'appellation finale du nouveau smartphone abordable d'Apple n'aurait rien d'engageant.

L’iPhone SE 2022, qui semble bien parti pour être annoncé au printemps prochain, en compagnie d’un nouvel iPad Air, pourrait faire office d’exercice de diction si l’on en croit certains analystes.

D’après Ross Young, spécialiste des questions d’affichage et CEO du cabinet Display Supply Chain Consultants, le prochain smartphone abordable d’Apple serait baptisé « iPhone SE+ 5G ». Un nom à rallonge assez disgracieux qui renverrait pourtant à ce que le nouvel iPhone SE semble être : un iPhone SE 2020 légèrement mis à jour.

Un « + » de puissance ou de taille ?

Cette information pose néanmoins quelques questions de nomenclature. Apple n’a jamais utilisé le signe « + » dans les noms de ses appareils et leur a préféré la mention « s » pour des versions légèrement améliorées (iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 6s). Le seul ajout « Plus » fut utilisé pour les iPhone 6 à 8 en grand format. Or, un iPhone SE avec une dalle de 5,7 pouces est murmuré depuis plusieurs années. Peut-être arriverait-il un peu en amont. Et pour différencier celui-ci de son prédécesseur, la mention 5G serait ajoutée.

Pour rappel, l’appareil annoncé devrait en effet conserver le design qu’on lui connaît pour se concentrer sur une mise à niveau essentiellement matérielle. Il conservera donc a priori sa dégaine d’iPhone 8, son gabarit compact avec écran LCD de 4,7 pouces, et une touche Home faisant office de lecteur d’empreintes Touch ID.

De la 5G et un processeur plus performant

Sous l’écran viendrait néanmoins s’installer un processeur A15 Bionic flambant neuf (le même que sur les derniers iPhone 13) doublé d’une puce modem X60 de Qualcomm. Nous profiterions ainsi d’un appareil extérieurement inchangé, mais nettement plus performant, compatible avec le réseau 5G et peut-être un peu plus autonome grâce à son nouveau SoC.

Il faudrait, en revanche, attendre 2023 ou 2024 pour profiter de plus amples nouveautés sur l’iPhone SE. D’ici là, l’appareil passerait à un format 5,7 pouces et potentiellement à un écran OLED. De précédentes rumeurs laissent par ailleurs entendre qu’à l’avenir, l’iPhone SE pourrait adopter un design bord à bord proche de l’iPhone XR.

Des informations qu’il faut évidemment prendre avec des pincettes : prédire une à deux années à l’avance les spécifications d’un iPhone est un exercice périlleux… d’autant plus sur un modèle destiné à l’entrée de gamme. La présence d’un écran OLED sur les iPhone SE 2023 ou 2024 sera déterminée par exemple par la baisse (ou non) des coûts de ce type de dalles à l’avenir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.