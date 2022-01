Puce A15, 5G, photo améliorée… l’iPad Air 5 pourrait bientôt apparaître

Un nouvel iPad Air est en bonne voie. S'il ne faut pas s'attendre à d'importants changements en termes de design, la tablette tactile reprendrait à son compte certaines des nouveautés de l'iPad mini 6, lancé en fin d'année dernière.

Un nouvel iPad Air serait bel et bien dans les cartons chez Apple. La tablette milieu de gamme du géant de Cupertino, largement repensée en 2020 pour sa 4e génération, réapparaîtrait en 2022 dans une version rafraîchie. Elle reprendrait notamment à son compte certaines nouveautés introduites l’année dernière, avec le sémillant iPad mini 6.

Pour aller plus loin

iPad, iPad Pro ou iPad Air : quel iPad choisir en 2022 ?

C’est du moins ce que MacRumors a relayé durant le week-end, en se basant sur des informations publiées il y a quelques jours par Mac Otakara. Ce blog japonais avait vu juste, par le passé, sur les spécifications techniques de l’iPad Air 2020. Il s’était, en revanche, trompé en prédisant l’arrivée de nouveaux AirPods Pro en avril 2021. Bien que crédibles, les informations qui vont suivre sont donc à prendre avec un peu de recul.

Une annonce dès le printemps prochain ?

On découvre quoi qu’il en soit, et sans réel effet de surprise, que l’iPad Air de 5e génération embarquerait une puce A15 Bionic, doublée d’une connectivité 5G (en option). Comme l’iPad mini 6 et les derniers iPad Pro, l’iPad Air 5 adopterait par ailleurs un capteur frontal ultra grand-angle de 12 Mpx, avec la fonction Cadre centré qui vous suit. Une technologie pratique, notamment lors d’échanges en appel vidéo. Il embarquerait enfin un nouveau flash True Tone Quad-LED pour son capteur arrière.

Contrairement à ce que de précédentes informations de Mac Otakara laissaient entendre, l’iPad Air 2022 conserverait, quant à lui, un design proche du modèle actuel et se contenterait toujours d’un seul et unique capteur dorsal. On retrouverait donc un écran de 10,9 pouces bord à bord, un capteur d’empreintes Touch ID logé dans le bouton de verrouillage sur la tranche et un port USB-C.

Côté présentation, plusieurs sources chinoises de Mac Otakara, jugées fiables, évoquent le printemps 2022. L’iPad Air 5 pourrait y être annoncé en compagnie du nouvel iPhone SE, attendu en mars ou avril, lors du premier rendez-vous d’Apple cette année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.