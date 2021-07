Le prochain iPad Air devrait hériter de l’iPad Pro : double caméra et design borderless

Apple prépare une nouvelle gamme d'iPad qui serait dévoilé à la fin de l'année.

Apple prépare sa nouvelle génération d’iPad pour le grand public. Comme à son habitude, la firme devrait faire basculer certaines des nouveautés des anciens iPad Pro haut de gamme vers des produits plus accessibles : l’iPad Mini et l’iPad Air.

Un iPad Air borderless

D’après le blog japonais MacOtakara qui a souvent vu juste par le passé concernant Apple, la firme préparerait un nouvel iPad Air pour la fin de l’année. Le châssis serait le même que celui de l’iPad Pro 11 pouces de 2021. Ce n’est pas une surprise, l’iPad Air 2020 adoptait déjà un design de ce type.

Mais cette nouvelle génération devrait bénéficier d’un module photo à deux objectifs, comme sur l’iPad Pro. On parle d’un appareil photo principal et d’un objectif ultra grand-angle comme appareil secondaire. On ne sait pas en revanche si le capteur LiDAR, notamment utilisé pour des applications de réalité augmentée, sera intégré ou non.

Pour garder des différences entre l’iPad Pro et l’iPad Air, Apple devrait notamment miser sur un processeur moins performant. Pas question d’utiliser l’excellente puce Apple M1 dans le prochain iPad Air. À la place, on devrait plutôt retrouver une puce Apple A15 similaire à celle de l’iPhone 13. Il sera aussi intéressant de voir quelle technologie d’écran est utilisée. L’iPad Air actuel utilise encore un écran LCD alors que l’iPad Pro utilise un écran OLED de meilleure qualité. Ce dernier pourrait faire la transition vers du miniLED et laisser son écran OLED à l’iPad Air.

L’écran de l’iPad Mini va grandir

Le blog livre aussi des indiscrétions concernant l’iPad Mini. D’après MacOtakara, le changement de design ne se ferait pas sur cette nouvelle génération. Beaucoup de rumeurs pointent vers un nouvel iPad Mini qui aurait enfin changé son design pour adopter celui de l’iPad Air. En revanche, le blog indique bien que l’écran pourrait grandir de 7,9 pouces à 8,4 pouces en raccourcissant les bordures autour de l’écran. On serait donc dans une sorte d’entre-deux où l’iPad Mini évoluerait bel et bien, mais pas autant qu’espéré initialement. Sur le papier, ça correspond bien aux habitudes d’Apple.

Côté puissance, ce nouvel iPad Mini devrait intégrer la puce Apple A14 des iPhone 12. Là encore un excellent choix tant Apple domine le marché des SoC ARM pour les appareils mobiles. Reste à voir si ces nouveaux modèles d’iPad Mini et d’iPad Air adopteront enfin l’USB-C à la place du connecteur Lightning, ou si cela restera une exclusivité de l’iPad Pro.