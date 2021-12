Apple iPhone SE (2022) : les analystes lui prédisent un beau succès, surtout auprès des utilisateurs Android

Attendu en début d'année prochaine, le nouvel iPhone SE 5G pourrait faire de l'oeil aux utilisateurs de smartphones Android entrée et milieu de gamme. Un milliard de clients potentiels qui pourraient se laisser séduire par une bascule vers la marque à la pomme, selon les analystes de JPMorgan.

Le prochain iPhone SE aura-t-il suffisamment de potentiel pour attirer massivement des utilisateurs Android dans le giron d’Apple ? Oui, si l’on en croit les analystes de JPMorgan. Et en matière de prévisions, ces derniers n’y vont pas de main morte pour cette fin d’année. Dans un rapport publié ce lundi 13 décembre et consulté par Reuters, les analystes de la banque d’affaires estiment que ce nouvel iPhone « abordable » pourrait attirer l’attention de 1,4 milliard d’utilisateurs de smartphones Android entrée et milieu de gamme avec sa proposition.

Avec un appareil moins cher, mais extrêmement puissant, Apple tiendrait là l’occasion de faire main basse sur une part non négligeable de la clientèle de Samsung, Huawei, Xiaomi et bien d’autres. JPMorgan estime par ailleurs que 300 millions d’utilisateurs d’anciens modèles d’iPhone pourraient également être attirés par ce nouvel iPhone SE. Un large éventail de clients potentiels donc.

Vers un iPhone SE 2022 très populaire ?

Pour rendre son iPhone SE vraiment attractif, Apple mettrait notamment l’accent sur son programme de reprise. D’après Samik Chatterjee, reconnu pour la justesse de ses prévisions, note Reuters, l’Apple Trade In « pourrait (…) conduire à une fourchette de prix de départ moyenne de 269 à 399 dollars pour l’iPhone SE 5G », en fonction du smartphone repris. Un tarif agressif, suffisamment pour motiver de nombreux achats. Le passage de l’iPhone SE à une connectivité 5G sur le modèle 2022 serait également en mesure de donner une belle impulsion aux ventes, estiment les analystes de la JPMorgan. De plus, s’il conservera a priori son gabarit plus compact avec écran de 4,7 pouces et le lecteur Touch ID, il se murmure qu’un modèle plus grand est également dans les cartons, avec un prix également plus serré.

En tout, la banque d’affaires estime que le nouvel iPhone SE pourrait à lui seul totaliser 30 millions d’unités vendues en 2022. Et toujours selon JPMorgan, Apple serait en mesure d’écouler quelque 250 millions d’iPhone (tous modèles confondus) l’année prochaine. Soit environ 10 millions de plus qu’en 2021.

Pour rappel, l’iPhone SE 5G (2022) miserait notamment sur une puce A15 Bionic (celle des derniers iPhone 13) et sur un modem X60 de Qualcomm conçu pour la 5G. L’appareil reprendrait toutefois le châssis du modèle 2020, et conserverait son écran LCD. Certaines rumeurs laissent néanmoins entendre que le nouvel iPhone SE pourrait se débarrasser de ses grosses bordures. Nous devrions en avoir le cœur net d’ici quelques mois, l’iPhone SE a généralement été présenté au début du printemps, comme ce fut le cas du tout dernier en mars 2020. Reste à savoir si la production des iPhone 13 étant déjà en délicatesse, Apple aura suffisamment de ressources pour alimenter également la chaîne de production des iPhone SE.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.