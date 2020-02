Qualcomm Snapdragon X60 : le modem 5G que vous allez vouloir dans votre smartphone

Qualcomm annonce un nouveau modem 5G, le Snapdragon X60. Il propose une compatibilité avec l'ensemble des technologies de la 5G et est donc prêt pour le futur. C'est le modem qu'il faudra surveiller pour avoir un smartphone futurproof.

Cela aurait du être une des annonces du MWC 2020, mais l’annulation du salon a changé les plans de Qualcomm. La firme peut désormais dévoiler son tout nouveau modem X60 sans un événement lié. Commençons par préciser ce que Qualcomm dévoile ici : il s’agit d’un ensemble « Modem-RF » qui comprend à la fois le modem, mais aussi le module de compatibilité mmWave et les composants de transmissions pour les fréquences 5G sous les 6 GHz.

Pour aller plus loin

Tout savoir sur le Snapdragon 865

Traduction : c’est un module auquel il suffira de rajouter les antennes compatibles pour proposer de la 5G, mais Qualcomm ne dévoile pas ici un SoC. On ne sait pas encore si ce modem Snapdragon X60 sera intégré directement dans un SoC comme le Snapdragon 875 par exemple, ou s’il faudra uniquement compter sur son ajout par les fabricants en plus du SoC. Une chose est sûr, ce modem sera au moins vendu séparément pour les fabricants qui le souhaite, notamment Apple qui va utiliser les modems 5G de Qualcomm pour ses iPhone, sans utiliser les SoC Snapdragon évidemment.

Le modem idéal pour votre premier smartphone 5G

Le Snapdragon X60 représente déjà la troisième génération de modem 5G développé par Qualcomm après les Snapdragon X50 et X55. C’est avec cette génération que la firme semble avoir trouvé une certaine forme de maturité pour son produit. Gravé en 5 nm, le Snapdragon X60 se veut compatible avec toutes les options de la 5G.

Si vous n’êtes pas au fait du fonctionnement de la 5G, nous avons un dossier particulièrement complet sur le sujet sur Frandroid. Sachez surtout que derrière le nom générique 5G se cache un ensemble de technologies et d’options offertes : SA (standalone) ou NSA (non-standalone), bandes millimétriques mmWave, fréquence sub6 sous les 6 GHz, fréquences TDD ou FDD. Nous n’avons pas besoin de rentrer dans les détails ici, puisque le Snapdragon X60 gère justement toutes ces technologies. Qualcomm annonce par ailleurs un débit pouvant atteindre 7,5 Gb/s en téléchargement 5G et 3 Gb/s en envoi, toujours en 5G.

Avec les antennes compatibles, cela signifie qu’un smartphone sera compatible avec la 5G peut importe l’opérateur et pour les années à venir. À ce sujet, Qualcomm annonce aussi un nouveau module antenne QTM535 plus fin que les précédentes générations. Le modem est de plus rétrocompatible avec la 4G LTE, la 3G (HSDPA) et la 2G Edge ou GSM.

Un modem qui semble idéal, reste à savoir quand il sera intégré dans un smartphone.