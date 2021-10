L’iPhone SE 2022 signerait la mort des grosses bordures chez Apple (mais pas du LCD)

Le prochaine iPhone SE commence à faire parler de lui et il pourrait marquer un tourner majeur dans l'histoire d'Apple en faisant disparaitre définitivement les gros rebords et le design iconique des anciens modèles.

La keynote Unleashed d’Apple était normalement la dernière de 2021 et il ne faudrait pas s’attendre à de nouveaux lancements de produits d’ici la fin de l’année de la part de la marque à la pomme. Pourtant, cela n’empêche pas les rumeurs de continuer pour évoquer les modèles de l’année prochaine comme les AirPods Pro 2 ou l’iPhone SE 3 — ou iPhone SE 2022.

Comme un XR de déjà-vu

À en croire MyDrivers, un média chinois tirant généralement ses informations des lignes de production et fournisseurs d’Apple, le prochain iPhone SE reprendrait l’aspect, non plus de l’iPhone 8, mais de l’iPhone XR. Il abandonnerait donc les grosses bordures et le bouton Touch ID sous l’écran pour adopter un design plus moderne, « borderless » et avec une encoche. MyDrivers évoque cependant la possibilité que le capteur d’empreintes, logé cette fois-ci sur la tranche de l’appareil, reste la principale méthode pour déverrouiller le téléphone.

Tout comme l’iPhone XR, cet iPhone SE 2022 serait équipé d’une dalle LCD. Il faudra donc encore attendre pour voir de l’OLED à petit prix chez Apple (l’iPhone 11 démarrant à 100 euros de plus que l’iPhone SE actuel).

De la puissance au printemps

Toujours selon MyDrivers, l’iPhone SE 2022 serait équipé d’une puce A15, comme l’iPhone 13. Un point étonnant sachant que l’iPhone SE permet traditionnellement à Apple d’écouler ses anciens stocks. Cela aurait pour but d’accroître la compétitivité de la marque sur une tranche tarifaire, très occupée par les marques Android.

Enfin, le média de l’Empire du Milieu affirme que l’iPhone SE 3 serait dévoilé dès le printemps prochaine — ce qui correspondant par ailleurs à certaines prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo — et commercialisé avec 64 Go de stockage à 3299 yuans (soit 445 euros hors taxes en conversion brute).

Reste que MyDrivers souffle le chaud et le froid et que ces informations restent à prendre avec des pincettes pour le moment.