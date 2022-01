Apple Glass : les lunettes auraient 2 à 3 ans d’avance sur la concurrence

Les « Apple Glass » constituent certainement le produit le plus attendu chez la pomme. C'est en 2022 que la marque devrait dévoiler ses lunettes de réalité virtuelle.

Le marché de la réalité virtuelle et mixte semble sur le point de connaitre un virage important en 2022. En effet, Sony devrait lancer son nouveau PlayStation VR2 très prometteur sur le papier, le passage de Facebook à Meta devrait se concrétiser par de nouveaux produits, et Apple préparerait son premier produit pour le marché, surnommé les Apple Glass par la presse.

L’analyste Ming-Chi Kuo, très connu quand il s’agit de prédictions autour d’Apple, est récemment revenu sur les caractéristiques des lunettes.

La puissance de l’Apple M1 sous les yeux

D’après Ming-Chi Kuo, les lunettes devraient intégrer deux processeurs principaux. Le premier, gravé en 5 nm, devrait proposer une puissance équivalente à la puce Apple M1 que l’on trouve dans le MacBook Air et qui a déjà fait ses preuves. Elle serait épaulée par une puce gravée en 4 nm qui serait chargée de gérer la myriade de capteurs intégrés au produit.

Un niveau de performance qui placerait Apple avec 2 à 3 années d’avance face à la concurrence qui se repose notamment sur les puces Qualcomm.

Pour alimenter un tel niveau de puissance et permettre une charge rapide de la batterie, Apple aurait prévu d’intégrer un chargeur 96W avec ses lunettes. Il s’agit du niveau de puissance que l’on retrouve avec le MacBook Pro M1 Pro.

On apprend enfin que ces lunettes auraient la capacité de passer du mode réalité virtuelle au mode réalité augmentée en quelques instants, sans friction. On a surtout hâte de découvrir quelle interface et quelles applications Apple pourra proposer avec ses lunettes. Rendez-vous, en principe, à la fin de l’année, pour en savoir plus.

