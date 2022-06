iOS 16 : Apple CarPlay remplace enfin les compteurs des voitures

Apple vient de lever le voile sur Car Play version iOS 16. Une nouvelle version entièrement revue du système d'exploitation dédié aux voitures, puisqu'il passe de l'infotainment au système d'affichage du combiné d'instruments.

La nouvelle version d’Apple Car Play devient encore plus complète et autonome sous iOS 16. En effet, auparavant cantonné au système de divertissement des voitures, Car Play sous iOS 16 prend désormais sa place sur le combiné d’instrumentation des véhicules.

Apple annonce que l’iPhone jouera toujours un rôle important, puisque c’est lui qui gérera les informations à afficher sur les écrans de la voiture, de manière sécurisée. Il récupèrera les informations (vitesse du véhicule, température, vitesse engagée, etc.) auprès du véhicule (sûrement en Bluetooth, mais aussi en USB) puis les affichera ensuite, avec un style propre à iOS et Apple.

L’entreprise américaine précise que CarPlay s’adaptera à tous les véhicules compatibles, quelle que soit la forme et la taille de ses écrans. ll il faudra bien entendu un écran numérique pour pouvoir afficher les informations d’iOS 16 sur le combiné d’instrumentation, en plus de l’écran dédié à l’infotainment. Il sera possible pour le conducteur de choisir entre différents styles et coloris.

Renault, Volvo, Mercedes et Audi répondent présents

Enfin, Apple précise que les premiers systèmes Car Play complets arriveront en fin d’année prochaine. Une liste des constructeurs participant au projet a été annoncée. On retrouve Renault, Volvo, Mercedes, Land Rover, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Honda, Infinity et Polestar. Décidément, Tesla ne semble pas vouloir s’associer avec Apple !

