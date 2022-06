Apple : le Macbook Pro 13 2022 est officiel et passe au M2

Apple vient enfin de lever le voile sur le MacBook Pro 13 pouces équipé d'une puce Apple M2 qui était en rumeur depuis plusieurs mois.

Les rumeurs avaient donc vu justes : en plus du tout nouveau MacBook Air 13 pouces 2022, la marque à la pomme a officialisé le nouveau MacBook Pro 13 pouces 2022. Le point commun entre les deux appareils : la présence du nouveau processeur Apple M2.

Plus de performances grâce à l’Apple M2

Contrairement au nouveau MacBook Air 13, le nouveau MacBook Pro 13 ne révolutionne pas le modèle. On trouve, parmi les nouveautés, la présence de la puce M2 qui permet des performances 39% plus élevées que sur le précédent MacBook Pro 13″ en jeu et pour de la retouche d’images. C’est même 3,4 fois plus rapide qu’avec le modèle équipé d’un Intel Core i7 de 8ème génération. L’encodage de vidéos au format ProRes serait trois fois plus rapide selon Apple.

La firme à la pomme promet 20 heures d’autonomie en vidéo et il sera possible de le configurer avec 24 Go de mémoire vive et 2 To d’espace de stockage sous forme de SSD.

Finalement, le design ne change pas : le modèle 13 pouces conserve la Touchbar et ne passe pas au connecteur MagSafe, contrairement aux modèles 14 et 16 pouces et au nouveau MacBook Air. Il sera commercialisé au tarif de 1 299 dollars.

