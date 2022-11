C’est au tour du MacBook Pro 13 M2 de succomber aux promotions du Black Friday

L'heure du Black Friday a sonné ! Lors de cet événement, E.Leclerc propose une belle offre pour le dernier MacBook Pro 2022. Équipé de la puissante puce M2, on le retrouve aujourd’hui à 1 299 euros au lieu des 1 599 euros demandés de base.

Si le nouveau MacBook Air de 2022 change totalement de look, le MacBook Pro 13 pouces 2022 lui change très peu de son prédécesseur, mais vient s’équiper cette année du nouveau processeur ARM d’Apple : la puce M2. Celle-ci apporte sans surprise plus de performances, et s’il est assez rare de profiter d’une réduction sur les produits de la marque à la Pomme, pour le Black Friday, il est possible de profiter de 20 % de réduction sur ce modèle.

Que propose le MacBook Pro 2022 ?

Des finitions impeccables

La puce surpuissante M2

Une autonomie solide

Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro M2 d’Apple (8 Go de RAM, SSD 512) est actuellement en promotion à 1 299 euros sur le site E.Leclerc, soit 300 euros d’économie sur la facture.

Si votre budget est plus restreint, vous pouvez retrouver le MacBook Pro 2017 (i5, 8 Go, SSD 128 Go) en promotion à 599,99 euros sur le site de la Fnac.

Esthétiquement le même

Dans le catalogue des MacBook d’Apple, seul le modèle Air de 2022 change d’esthétique. Le MacBook Pro 13 pouces de 2022 conserve le look des modèles précédents. Il faut dire que le design a déjà fait ses preuves.

On a droit au même châssis en aluminium auquel la marque nous a habitués, ainsi qu’un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs, ainsi que la présence de la Touch Bar, le MagicKeyboard et le TouchPad. L’ensemble offre une excellente qualité, comme la marque à la Pomme sait si bien le faire. À noter qu’il ne passe pas au connecteur MagSafe comme ses confrères.

Mais avec plus de puissance

La principale nouveauté se situe dans les entrailles du MacBook Pro 2022. Ce dernier s’équipe de la toute dernière puce présentée par la marque : la puce M2. Couplé ici à 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, cet appareil répond à la quasi-totalité des utilisateurs les plus exigeants. Cette puce permet des performances 39% plus élevées que sur le précédent MacBook Pro 13″ en jeu et pour de la retouche d’images. L’encodage de vidéos au format ProRes serait trois fois plus rapide d’après Apple. De quoi entamer vos projets les plus ambitieux sans ralentissement.

Une machine puissante donc qui peut se vanter d’avoir une meilleure autonomie que le MacBook Air 2022. Ce modèle peut ainsi tenir environ 20 heures en lecture vidéo, et 17 heures en navigation web, grâce à une batterie de 58,2 Wh ( contre 52,6 Wh pour le nouveau MacBook Air) — de quoi tenir une bonne journée loin d’une prise. Du côté de la connectique, le MacBook Pro 13 M2 se limite une nouvelle fois à 2 ports USB-C Thunderbolt 3 / USB4 et une prise casque Jack 3,5 mm.

