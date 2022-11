Black Friday : voici les meilleurs PC portables a prix cassés (MacBook, Acer Predator, Asus ZenBook…)

Pour ceux à la recherche d'une machine performante à prix contenu, le Black Friday est la période idéale. Nous avons sélectionné les meilleurs PC portables actuellement disponibles en promotion.

Acheter un PC portable de qualité est un réel investissement. Si vous ne pouvez pas vous permettre de mettre la main à la poche quand vous voulez, la période du Black Friday est idéale. Avant de faire un choix définitif, nous vous invitons à lire notre sélection complète des meilleurs PC portables du marché. Si jamais vous avez déjà une machine en tête, nous avons sélection les meilleures offres PC disponibles.

Acer Predator 15,6 pouces : la meilleure offre gaming

Vous êtes à la recherche d’un PC portable gaming véloce, performant, mais accessible ? Lors du Black Friday, l’Acer Predator PH315-54-909V est mis en promotion et devient l’une des attractions de la période. Si vous êtes à la recherche d’un excellent PC portable gaming, c’est la machine qu’il vous faut.

Le PC portable vous propose un bel écran Full HD de 15,6 pouces. Celle-ci dispose aussi d’un rafraîchissement de 144 Hz. Surtout, c’est la fiche technique qui est à mettre en avant. La version en promotion dispose d’un processeur Intel Core i9-11900H avec 16 Go de mémoire vive. La carte graphique Nvidia GeForce GTX 3070 est aussi mise en place. Comptez aussi sur un SSD de 512 Go pour avoir de l’espace pour stocker vos sauvegardes.

Initialement affiché à 1 899 euros, le PC portable gaming Acer Predator PH315-54-909V est désormais proposé à 1 299 euros chez Carrefour.

MacBook Air M1 : la puissance à moindres frais

Vous êtes à la recherche d’une machine attractive sans vider votre Livret A ? Le MacBook Air M1 est la meilleure solution sans vous ruiner. En effet, la puce M1 est l’une des plus puissantes d’après les benchmarks. Vous avez aussi droit à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Ce PC est capable d’endurer une journée de travail sans broncher.

Le MacBook Air M1 est sans nul doute l’un des meilleurs investissements à faire pendant ce Black Friday. Il est en promotion à 999 euros au lieu de 1199 sur le site de la Fnac, Darty ou encore Amazon.

MacBook Air M2 : la promotion à ne pas manquer

Obtenir un MacBook en promotion lors du Black Friday n’est pas chose aisée. Si vous êtes à la recherche d’un PC Apple, le MacBook Air M2 est disponible en réduction sur le site d’Amazon. C’est l’occasion idéale d’acquérir une machine puissante, parfaite pour le travail au quotidien sans encombre.

Lors de notre test du MacBook Air M2, notre réserve se situait au niveau de son prix, bien élevé au regard de la concurrence. En revanche, le PC portable reste performant avec un design de très bonne qualité, mais aussi très silencieux à l’usage. La machine offre l’un des rapports performances / autonomie les plus intéressants du marché à l’heure actuelle. La puce M2 est accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Si la promotion vous permet d’investir dans cet appareil, alors vous aurez fait le bon choix.

Initialement proposé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 est désormais affiché à 1 299 euros chez Amazon.

Acer Chromebook CB314-2HT avec souris sans fil et housse

Si vous êtes à la recherche d’une machine peu onéreuse à usage exclusif pour le travail, pensez aux Chromebooks. L’Acer Chromebook C314-2HT se trouve au sein d’un pack complet comprenant aussi une souris sans fil et une housse de transport. Une fois achetée vous aurez entre les mains une machine prête à l’emploi.

Ne vous trompez pas, avec l’Acer Chromebook C314-2HT vous ne serez pas en capacité de faire tourner les logiciels les plus exigeants. La configuration en place dans la machine s’articule autour du processeur MediaTek MT8183 accompagné par 8 Go de RAM. ChromeOS se révèle efficace pour le traitement bureautique, mais il est aussi possible, si vous n’êtes pas trop exigeant de regarder des SVOD. L’écran de 14 pouces en Full HD se révèlera utile ici.

Avec une souris sans fil et sa housse, le pack complet autour de l’Acer Chromebook est disponible à 299 euros au lieu de 499 euros sur le site de la Fnac et de Darty.

Asus Zenbook OLED UX582HM : la grosse promotion pour la grosse machine

Sur le très vaste catalogue de PC portables Asus, les machines puissantes sont légion, mais à condition d’avoir un portefeuille bien garni. C’est le cas de l’Asus Zenbook OLED UX582 qui est un PC portable idéal notamment pour les architectes ou ceux qui ont besoin de faire tourner des logiciels très gourmands en ressources.

La configuration mise en place s’articule autour d’une Intel Core i9 11900H avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Une puce graphique Nvidia Ge Force RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo dédiée. Vous avez aussi droit à un bel écran OLED tactile de 15,6 pouces capable d’un affichage en Full HD. Avec cette accumulation de caractéristiques, vous avez entre les mains un PC surpuissant pour le travail.

Pendant le Black Friday, l’Asus Zenbook OLED UX582HM est en promotion à 2499 euros au lieu de 3499 euros sur le site de la Fnac ainsi que chez Darty.

HP Victus 15-FB0200NF : un PC gamer pas cher

Vous êtes à la recherche d’un PC gaming pas cher ? Sur le catalogue de PC HP, la gamme Victus propose différentes références à des prix multiples. Ici, nous vous proposons de découvrir le HP Victus 15-FB0200NF, une machine un peu plus accessible quitte à faire quelques concessions dans votre usage quotidien.

Le PC portable se dote d’abord d’une dalle Full HD de 15,6 pouces. Vous pourrez aussi vous appuyer sur une bonne configuration avec un processeur AMD Ryzen 5 5600H accompagné par 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. La puce graphique est une RTX 1650. La machine est bonne pour faire fonctionner quelques jeux pas trop gourmands en ressources, mais convient aussi à la bureautique.

À l’occasion du Black Friday, le PC HP Victus 15-FB0200NF est vendu à 599 euros au lieu de 899 euros à la Fnac et chez Darty.

Dell Inspiron Plus 16 7620 : la bonne affaire de 16 pouces

Vous êtes à la recherche d’un PC de 16 pouces pas trop onéreux, mais qui réussisse à remplir le maximum de tâches quotidiennes. Le Dell Inspiron 16 Plus 7620 est une machine de qualité que notre rédaction a pu éprouver et qui se révèle polyvalente. Pendant le Black Friday, c’est l’une des meilleures affaires possibles.

Lors de notre test du Dell Inspiron 16 Plus, le PC s’est distingué par son excellente gestion de la chaleur. Malgré un processeur Intel Core i7-12700H accompagné par 16 Go de RAM, celui-ci reste frais et surtout silencieux à l’usage. Il offre aussi un design assez sobre, mais solide, un bel écran de 16 pouces ainsi qu’une excellente autonomie. Comptez sur 9 à 10 heures d’usage sans le moindre problème.

Sur le site de la Fnac ainsi que chez Darty, le PC Dell Inspiron 16 Plus est à 1299 euros au lieu de 1599 euros pendant le Black Friday.

Samsung Galaxy Book 2 Pro : le PC 2-en-1

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro est un PC 2 en 1 construit par la marque asiatique. Avec une charnière à 360°, il est possible de l’utiliser comme tablette avec le stylet fourni. Vous avez aussi droit à une dalle Full HD AMOLED de 13 pouces. La configuration est articulée autour d’un SoC Intel Core i7 1260P appuyé par 16 Go de RAM LPDDR5, et 512 Go de SSD pour stocker tous vos fichiers. Un petit ordinateur particulièrement léger (1,04 kg) qui ravira les nomades et les créatifs.

Normalement proposé à 1 599 euros, il perd en ce moment 500 euros chez la Fnac, une affaire si vous avez besoin d’un nouveau PC portable.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

