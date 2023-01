PC portables 2023 : Intel présente ses processeurs 13e génération

Après le lancement des processeurs pour les PC de bureau en 2022, Intel profite du CES pour dévoiler ses puces Intel Core de 13e génération pour les PC portables.

Réglé comme une horloge suisse, Intel aime présenter au CES chaque année sa nouvelle génération de processeurs Intel Core pour les PC portables à venir. Au CES 2023, c’est l’heure de la 13e génération d’Intel Core qui réserve quelques belles surprises.

Intel propose avec la 13e génération, une large gamme de puces pour tout type de PC portables. Cela va de la série U avec une enveloppe thermique de 15W, jusqu’à la très performante série HX de 55W en passant par la série H à 45W et la série P à 28W.

La firme doit en effet proposer des puces qui peuvent aussi bien équiper des PC de jeu épais et performants que des ultraportables recherchant la finesse et l’autonomie avant tout.

Intel Core i9-13980HX : la surpuissance portable

Tout en haut de l’échelle, on a donc la série HX représentée par l’Intel Core i9-13980HX. La puce regroupe pas moins de 24 cœurs : 8 P-cores et 16 E-cores. On a également le droit à une puce graphique intégrée 32 EU, jusqu’à 2 contrôleurs Thunderbolt 4, le support du PCI Express 5.0, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth LE Audio.

Source : Intel Source : Intel Source : Intel

Tout cela permet à Intel de promettre un joli gain de performance : + 11 % pour des tâches sur un seul cœur et + 49 % pour du multicœur. La marque fait la comparaison entre l’Intel Core i9-12900HK et le nouvel Intel Core i9-13950HX. Le 13980HX propose une fréquence de fonctionnement légèrement plus élevée que le 13950HX, mais ne semblait pas prêt pour les tests de la marque puisqu’elle ne l’utilise pas pour ses promesses de performances.

Les processeurs U, P et H : plus de polyvalence et d’autonomie

Pour le reste de sa famille de 13e génération, Intel mise davantage sur l’efficience de ses puces. Leur capacité à maintenir des performances tout en conservant une bonne autonomie pour des PC portables plus fins.

Source : Intel Source : Intel Source : Intel

Parmi les nouveautés à retenir, il y a l’intégration d’une puce graphique Intel Xe de nouvelle génération permettant l’utilisation du XeSS, l’équivalent du DLSS d’Intel. Pour le reste, la firme annonce une série d’améliorations sans rupture pour : plus de cœurs, du Bluetooth et du Wi-Fi de nouvelle génération, une meilleure gestion de l’IA pour améliorer les photos et la webcam ou encore du Thunderbolt 4 et la gestion de la DDR5.

Intel fait également évoluer son cahier des charges Intel Evo. Il s’agit notamment de déployer à grande échelle Intel Unison, le logiciel qui promet de mieux synchroniser votre smartphone avec votre PC.

Les premiers PC portables équipés de puces Intel Core de 13e génération sont dévoilés au CES 2023. Intel promet d’avoir aidé au développement de plus de 300 références des plus grandes marques du secteur : Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer et Samsung notamment.

