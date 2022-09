Intel Unison : synchroniser son smartphone et son PC devient plus simple

En marge de la présentation de sa 13e génération de processeur Intel Core, la marque lance Intel Unison. Cette technologie logicielle doit permettre de mieux synchroniser un smartphone Android ou un iPhone avec un PC.

Depuis le lancement de Windows 10, Microsoft s’essaie à la synchronisation du smartphone avec les PC. Plusieurs marques comme Dell ou Asus ont également lancé leurs propres solutions. Cette fois, c’est Intel qui présente la sienne avec beaucoup de promesses, voici Intel Unison.

Notifications, transferts de fichiers et appels

Intel Unison c’est donc un nouveau logiciel à installer sur Windows, et une app pour l’iPhone ou un smartphone sous Android. Ensemble et avec un procédé de synchronisation très simple, les deux applications doivent permettre de synchroniser les appareils entre eux.

Dans la première version du logiciel, Intel promet de permettre un transfert rapide et facile des fichiers et des photos entre l’ordinateur et l’appareil mobile. L’idée étant de pouvoir se servir du smartphone comme appareil photo et d’éditer très vite les clichés directement depuis un PC.

Les classiques synchronisations des notifications, des appels téléphoniques et des messages textes sont par ailleurs de la partie.

Plusieurs partenaires comme HP, Acer et Lenovo intègreront le logiciel Intel Unison dès cette année. Intel s’attend à une généralisation du logiciel dans les machines Intel Evo tout au long de 2023 avec la 13e génération de processeurs Intel Core.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.