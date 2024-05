Test du Asus Zenbook Duo (2024) : deux écrans valent mieux qu’un

La gamme Zenbook Duo a pendant longtemps été réservée à une petite caste d’utilisateurs pour laquelle avoir un second tout petit écran intégré à un PC portable valait bien le sacrifice de déporter son clavier bien trop bas. Peu de surface utilisable et pas mal d’inconvénients quotidiens en vérité, mais une petite niche en était parfaitement entiché. Ceci étant dit, comment convaincre un plus grand public avec le même principe ? Tout simplement en offrant deux vrais pleins écrans, et un clavier détachable : voici l’Asus Zenbook Duo de 2024.

Fiche technique

Modèle ASUS Zenbook Duo (UX8406) Dimensions 313,5 mm x 19,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 9 185H Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1650 grammes Profondeur 217,9 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Ce n’est pas la première fois que l’on prend un ordinateur portable avec un tel design en main. À dire vrai, le Lenovo Yoga Book 9i nous a déjà interpellés il y a bien des mois de cela, faisant que l’Asus Zenbook Duo paraît presque arriver un peu tard sur le marché pour le concurrencer. Pire encore : la première pensée avant de le prendre en main aura été « mais… il n’est pas transformable ?! C’est quoi ce loupé ?! »

Car oui : l’Asus Zenbook Duo ne permet pas de profiter de la plupart des modes des transformables modernes, comme le fait de replier l’écran sur lui-même pour utiliser la configuration en mode tablette, ou le plier comme une tente pour profiter d’un écran de chaque côté. Un manque pour sûr, particulièrement face au Yoga Book 9i qu’il concurrence. Cependant, à l’usage, on finit par comprendre une chose : Asus a privilégié l’accessibilité au quotidien. Et l’a fait d’une bien belle manière.

Pour continuer la comparaison, il y a d’abord un aspect primordial : la béquille, en métal bien rigide. Si le Yoga Book 9i faisait confiance à sa couverture pliable en bien des manières, l’Asus Zenbook Duo l’intègre directement à son dos. Certes, il doit faire le sacrifice du mode tablette pour cela, mais au quotidien, il faut avouer qu’il est bien plus simple de manipuler une béquille intégrée face à une couverture pliable accessoire. Et en cela, on comprend un peu mieux le choix du constructeur qui rend ce concept double écran bien plus pratique au quotidien.

Il en va de même côté clavier. Si Lenovo a choisi d’aimanter son clavier sur la coque supérieure de l’appareil, l’Asus Zenbook Duo choisit plutôt de nous offrir un clavier complet à aimanter sur l’écran inférieur qui ne gêne en rien la fermeture de l’appareil. Comprenez que si vous ouvrez le Zenbook Duo pour la première fois, vous aurez véritablement l’impression d’être face à un PC portable tout ce qu’il y a de plus conventionnel. C’est en retirant le clavier, tenu par des aimants et connecté au PC par le biais de pins pogo, que l’on découvre vraiment le second écran.

Donc oui, au quotidien… Le Zenbook Duo est tout simplement un Zenbook classique, avec la même qualité de fabrication d’ailleurs, jusqu’à ce que l’on décide d’ouvrir la béquille et de placer les deux écrans face à nous. Et ça fait toute la différence, puisque nous n’avons pas l’impression de trimballer un PC et une bardée d’accessoires supplémentaires, mais bien un produit fini. Un produit fini… qui aurait tout de même été bien plus sympathique s’il était aussi transformable. Mais un produit fini tout de même. Pour nous, c’est un mea culpa pour les présomptions d’avant test.

Clavier et pavé tactile

Ce clavier détachable, donc. Il peut aussi bien fonctionner connecté grâce à ses pin pogo, qui le recharge du même temps, qu’en Bluetooth détaché de l’appareil. Son corps est solide, épais comme une moitié de PC portable traditionnel, et sa qualité de fabrication n’a pas vraiment à envier aux autres produits de la marque par ailleurs. Il est aussi possible de le recharger par le biais d’un port USB-C sur la gauche de l’appareil, mais celui-ci est plutôt un « port de dépannage » si vraiment vous ne souhaitez pas le rattacher un jour au Zenbook Duo.

Ce clavier donc. Et bien pour être honnête… C’est un clavier de Zenbook de 2024, tout simplement. Les mêmes switchs de bonne qualité, bien stables, mais un peu trop mous sur le retour. Et le même pavé tactile, bien large et glissant comme on aime. C’est presque déconcertant de dire que la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de nouvelle ici : ce concept ne vous force pas à mettre au rebut des dizaines d’années d’habitude. D’ailleurs, sa large taille et son châssis bien rigide font qu’il est très agréable à utiliser sur ses genoux, d’autant plus que la surface inférieure censée protéger l’écran sur lequel il est d’ordinaire posé fonctionne aussi très bien comme tapis anti-glisse.

Connectique

Nous retrouvons à la gauche un port USB A 3.2 et deux ports Thunderbolt 4. À la gauche, nous avons un port HDMI 2.1 et un combo jack.

C’est assez… chiche. Particulièrement à une époque où les ultrabooks réussissent enfin à caler de nombreuses options de connexions. Mais c’est aussi quelque part une sacrée prouesse de caler autant de connectique sur un produit aussi original. Aussi, nous sommes mi-figue mi-molette sur la configuration. Nous aurions tout de même beaucoup aimé voir un lecteur de cartes SD, le concept pouvant plaire à de nombreux photographes.

Webcam

La webcam du Zenbook Duo est tout simplement un petit capteur Full HD comme on en a vu des centaines. Le rendu est assez bon pour de la vidéoconférence, surboostée par ailleurs avec les nouvelles technologies IA de floutage de fond et suivi du cadre, mais rien d’exceptionnel.

Côté son… il fallait bien faire des concessions. Retour des haut-parleurs en bas de la machine, puisqu’ils doivent laisser la place au second écran. Le rendu est tout à fait banal et ne casse pas trois pattes à un canard, mais a au moins l’obligeance d’être audible et d’offrir un bon volume. Très sincèrement, sur un appareil de ce type, nous ne sommes pas choqués le moins du monde.

Écran

Notre modèle de test du Asus Zenbook Duo de 2024 est équipé de deux dalles OLED de 14 pouces supportant une définition maximale de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Ces dalles ne proposent qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz tout à fait classique, et sont compatibles avec les stylets de dessin.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons déjà vous assurer que les différences entre les deux sont tout à fait minimes, pour ne pas dire insignifiantes. La dalle principale nous offre une luminosité maximale de 360 cd/m² et une température de couleurs moyenne de 6419K, très proche de la norme NTSC. Le Delta E00 moyen est mesuré à 1,47, impeccable, avec un écart maximal de 3,57 sur les tons bleu roi.

La dalle inférieure est elle mesurée avec une luminosité maximale de 353 cd/m² et une température de couleur moyenne de 6348K. La Delta E00 moyen est ici de 1,55, toujours excellent, avec un écart maximal de 4,01 sur les tons bleu ciel.

Bref, ce sont les mêmes dalles, avec sensiblement la même calibration. Et donc également la même faiblesse : cette luminosité moyenne de seulement 360 cd/m² qui ne rendra pas l’appareil particulièrement lisible en plein soleil. Sa configuration a beau placer le Zenbook Duo de 2024 dans un cadre plus sédentaire que mobile, on aurait tout de même apprécié voir plus sur ce point. Reste qu’il s’agit d’excellents écrans OLED.

Logiciel

Le centre logiciel névralgique de tout Zenbook reste MyAsus. Et de nouveau, nous sommes toujours sous le charme de la solution qui sait rester concise et prendre ses utilisateurs par la main sans nuire aux nombreuses options disponibles pour personnaliser son expérience.

Mais voilà : il faut surtout parler de comment Windows s’adapte à ces deux écrans. Asus fournit par défaut une barre de raccourci très pratique pour parfaire l’expérience, avec de quoi ouvrir des outils rapides ou un clavier numérique sur la partie basse de l’écran. Ce dernier est vraiment bien conçu et permet de retrouver au choix l’expérience d’un clavier traditionnel, ou quelque chose de plus proche de l’expérience Duo d’antan.

Cependant, si le constructeur a tout fait pour améliorer l’expérience du mieux qu’il pouvait par le biais de raccourcis et autres petites astuces, la gestion des fenêtres reste un point sur lequel Windows lui-même doit s’améliorer pour ces concepts. Bien réadapter les fenêtres d’un écran à l’autre, particulièrement quand on cherche à garder le clavier numérique visible, n’est pas aussi fluide qu’on l’aimerait.

De même, la simple gestion de l’orientation de l’appareil est toujours aussi molle sous Windows 11. L’OS a toujours été reconnu comme particulièrement lent dans cette tâche, et le Zenbook Duo n’en est que sa dernière victime. Au bout, on a du mal à imaginer que ces petits à-coups soient corrigés avec le temps, mais un utilisateur quotidien s’y habituerait très certainement sans grincer des dents.

Performances

Sur notre version de test, nous retrouvons le désormais sempiternel Intel Core Ultra 7 155H, le nouveau SoC 16 cœurs — 6 performances, 8 efficients et 2 ultra efficients — et 22 threads pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est ici associé à 16 Go de RAM LPDDR5X, et une mémoire de stockage 1 To en PCIe 4.0.

Benchmarks

Pas de problème à signaler au shérif : le Core Ultra 7 155H se comporte exactement comme un Core Ultra 7 155H, avec des scores de 685 points en multi core et 104 points en single core sous Cinebench 2024. Cela correspond à un score général de 6327 points sous PCMark 10, comme attendu une nouvelle fois. Il en va de même pour la partie graphique, qui sort un très honorable 3714 points sous Time Spy, lui permettant d’être (du moins, en termes de puissance brute) dans les mêmes eaux qu’un ROG Ally Z1 Extreme. De quoi aider sur des tâches photos et vidéos légères.

Le NPU intégré ne déçoit pas non plus avec un score de 200 points tout pile sous notre test Procyon qui confirme une nouvelle fois… que l’on est bien sur l’Intel Core Ultra 7 155H sans bride. Côté stockage, nous retrouvons des scores de 4998 MB/s en lecture pour 3603 MB/s en écriture séquentielle qui prouvent une nouvelle fois que les petites économies sont du côté du stockage chez Asus. Le PCIe 4.0 est en passe de disparaître, et ses dernières versions sont bien plus proches du 6000 voire 7000 MB/s sur ce point. Ces taux restent malgré tout excellents au quotidien, ne crachons pas dans la soupe.

Chauffe et bruit

C’est surtout sur ce point que nous sommes agréablement surpris. Malgré les deux écrans, la chauffe reste bien gérée et les ventilateurs sont loin de s’activer à toute berzingue ni d’être dérangeants au quotidien. Le PC atteint un maximum de 51°C sous le châssis très commun pour les ultrabooks poussés à fond.

Notez par contre que l’écran inférieur monte lui-même à 43°C lorsque le PC travaille fort, ce qui se ressent bien sous les doigts.

Autonomie

L’Asus Zenbook Duo de 2024 intègre une batterie de 75 Wh assez large pour un format de ce type. Cette dernière est rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni, qui respecte la norme Power Delivery.

Il est important de noter que lorsque le clavier est posé par-dessus l’écran du bas, ce dernier est entièrement éteint. Les écrans étant la principale source de dépense d’énergie des ordinateurs, cela fait une énorme différence. Dans une utilisation bureautique classique, le Zenbook Duo à un seul écran tient tranquillement entre 14 et 15 heures d’usage. C’est le même niveau d’autonomie que nous avons énormément apprécié voir sur le Zenbook traditionnel de 2024 avec la même puce : chapeau l’artiste, une nouvelle fois.

En utilisant les deux écrans tactiles à la fois, la durée de vie chute naturellement. Nous arrivons dans le même cadre d’usage à une autonomie située entre 9 et 10 heures. En considérant que certains ultrabooks concurrents d’Asus tiennent exactement la même autonomie avec la même configuration et un seul écran, on peut clairement déclarer le constructeur vainqueur haut la main. L’autonomie de la machine est une excellente surprise.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook Duo de 2024 est d’ores et déjà disponible en France. Il est vendu à partir de 1899,99 euros.