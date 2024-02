Test du MSI Prestige 16 (2024) : l’ADN gamer dans un ultrabook performant et polyvalent

Si le nom MSI est synonyme avec le jeu vidéo PC, il ne faut pas oublier que le constructeur taïwanais est sur tous les pans de l’informatique. Et oui : même les ultrabooks, ces PC plus connus pour leur autonomie que leur puissance. Mais avec la sortie des nouveaux processeurs Intel Ultra, capables aussi bien d’offrir de la puissance que de l’autonomie, le MSI Prestige 16 escompte bien être tout à la fois.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Fiche technique

Modèle MSI Prestige 16 AI Studio B1V Dimensions 358,4 mm x 18,95 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 9 185H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 1600 grammes Profondeur 254,4 mm Fiche produit

La machine est prêtée par MSI pour ce test.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Design

Loin sont donc les lignes d’un gamer lorsque l’on prend en main le MSI Prestige 16. Au contraire, le châssis est plutôt dans la sobriété, avec une robe noire et des formes rectangulaires aux coins arrondis qui ne viennent pas jurer dans l’espace informatique actuel. Il faut surtout en retenir la qualité de fabrication, notamment son châssis en alliage d’aluminium et de magnésium certifié MIL-STD-810H pour une résistance accrue aux tracas du quotidien.

Ce que l’on retient vraiment de cet ordinateur et son aspect physique, c’est la grande place donnée au refroidissement. Sur le côté gauche de l’appareil, on peut observer une large grille d’échappement, deux à l’arrière, quand le bas de l’appareil a lui aussi le droit à un large rectangle. Les pieds en caoutchouc de l’appareil servant à le surélever sont également assez haut et bien rigides, et la coque est bien facile à ouvrir grâce à l’utilisation de simples vis cruciformes.

Clavier et pavé tactile

Nous sommes ici face à un clavier plein format qui intègre également un pavé numérique plein format, une bonne chose alors que de nombreux autres constructeurs ont tendance à réduire l’axe pour caler les nombres. Les switchs utilisés sont de très bonnes factures avec un bon rebond, doux, mais vif, qui garantit une frappe précise, mais peu audible.

Le pavé tactile, lui, est superbement large avec un clic vraiment confortable. Seule critique : il est tout de même placé très à gauche du châssis, et on aurait largement préféré le retrouver au centre.

L’ordinateur intègre également un lecteur d’empreintes digitales sur son bouton d’alimentation, comme c’est la tradition, qui s’ajoute à la reconnaissance faciale via Windows Hello. La dernière étant la plus simple à utiliser, on aura tendance à la favoriser, mais cette double présence donne un côté sécuritaire rassurant à la machine.

Connectique

Bon point pour le MSI Prestige 16, que l’on ne retrouve que trop rarement sur les ultrabooks de son acabit : l’essentiel de la connectique est placé à l’arrière de l’appareil. L’ADN gamer de MSI se ressent ici. On retrouve tout de même à droite un port Ethernet, et surtout un lecteur de cartes SD plein format qui fait plaisir à voir.

À l’arrière donc, nous avons le droit à la totalité de ce que l’on veut voir sur ce genre de PC : Un port HDMI 2.1, un port USB A 3.2 Gen 2, un port USB-C Thunderbolt 4 et un port USB-C 3.2 Gen 2. Les deux supportent l’USB Power Delivery, source d’alimentation pour la config.

Si l’on aurait aimé retrouver un petit port USB A supplémentaire pour arrondir le tout, il serait de mauvaise foi que de ne pas citer ce MSI Prestige 16 comme l’un des PC à la meilleure connectique de sa génération. Tout y est.

Webcam

Côté webcam, nous retrouvons un simple capteur 1080p. Son traitement êst cependant bien réussi, avec une belle balance des blancs et un bon traitement des couleurs. Il n’empêche qu’on retrouve toujours un bruit bien marqué, qui fait que la caméra reste surtout dédiée à de la vidéoconférence. On note également que malgré le penchant IA de cet ordinateur, le flou de fond intégré au Zenbook 14 OLED n’est pas retrouvé ici. D’autres logiciels permettront cependant d’en profiter, comme XSplit.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Écran

Le MSI Prestige 16 s’équipe d’une dalle IPS LCD supportant une définition de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10, avec un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz. Cette dalle n’est pas tactile.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture de 147% de l’espace sRGB pour 104% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est ici mesurée à 372 cd/m², ce qui est assez léger pour un ultrabook, avec un excellent taux de contraste de 1951:1. La température de couleurs moyenne relevée est de 6512K ; tout simplement parfaite.

Le Delta E00 moyen mesuré est de 2,43 avec un écart maximal de 8,16 sur les tons bleus. Ce n’est pas donc pas la dalle la mieux calibrée du marché, mais elle reste en dessous des 3 attendus pour la majorité de l’expérience. Nul doute que les créatifs expérimentés sauront la calibrer un peu mieux : le potentiel est là en tout cas.

Par contre, l’absence d’un taux de rafraîchissement plus élevé est une réelle déception. En 2024, difficile de ne plus faire la fine bouche en ne profitant que de 60 Hz, l’intégralité des catégories de PC intégrant a minima le 90 Hz depuis quelque temps maintenant.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Logiciel

Outre un Windows 11 attendu, on pourra surtout compter sur MSI Center pour gérer l’ordinateur au quotidien. Un logiciel sous-coté alors qu’il offre toutes les fonctionnalités que l’on attend en prime de modules intéressants à rajouter à l’expérience, comme Smart Priority qui permet de contrôler finement l’accès aux ressources du PC.

On retiendra surtout de ce MSI Center ses multiples scénarios d’utilisation, dont deux particulièrement importants ici : Auto intelligent, et Ambient Silent AI. Le premier utilise l’intelligence artificielle pour donner les bonnes ressources aux bons logiciels au bon moment, et s’affine à votre usage. Le second, plus étonnant, mais pas dénué d’intérêt, analyse en temps réel le bruit fait par votre ordinateur pour adapter son usage et le garder silencieux en tout temps.

Deux scénarios qui rendent l’IA véritablement pertinente pour l’utilisateur ici. On regrettera simplement la préinstallation de Norton Antivirus sur la machine : moins pire que McAfee, mais toujours grinçant.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Performances

Le MSI Prestige 16 de 2024 profite donc de ce fameux Intel Core Ultra 7 155H dans notre configuration de test. Le dernier SoC Intel à 16 cœurs — 6 performances, 8 efficients et 2 ultra efficients — pour 22 threads pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est ici associé à 32 Go de RAM LPDDR5 à 6400 MHz, et profite des nouveaux GPU intégrés Intel Arc dont les performances rivalisent avec le Z1 Extreme. L’ordinateur profite également d’une carte Wi-Fi Intel Killer compatible avec le Wi-FI 7 et le Bluetooth 5.4, ainsi que d’une mémoire de stockage de 1 To en PCIe Gen 4.0.

Benchmarks

Nous le disions en introduction : MSI a fait le choix ici de miser sur la puissance plus que l’autonomie. On peut le voir sous Cinebench R23, où les scores de 14 219 points en multi core et 1761 points en single core le rendent bien plus puissant que l’Asus Zenbook 14 OLED profitant de la même configuration. Le Ryzen 7 7840U est enfin battu, en attendant la nouvelle génération 8000. Ces scores correspondent à 827 points en multi core et 104 points en single core sous Cinebench 2024.

Ce n’est pas la même observation du côté de l’accélération des calculs de l’intelligence artificielle. Le NPU intégré s’en tire avec un score de 272 points sous OpenVINO, le modèle dédié à Intel, pour 157 points sous Windows ML accéléré par le GPU Intel Arc. Des scores similaires, voire légèrement en dessous pour Windows ML, à l’Asus Zenbook 14 OLED. L’occasion de voir que les constructeurs peuvent aussi influer sur cette donnée lorsqu’il s’agit de calibrer leurs PC pour 2024 sur la plateforme Intel Core Ultra. Ici, MSI semble être resté conservateur.

Côté stockage, les 1 To fournis en PCIe 4.0 nous offrent parmi les meilleures performances du marché. Nous retrouvons 6545 MB/s en lecture séquentielle pour 4875 MB/s en écriture séquentielle, qui nous prouvent bien que nous sommes sur un SSD moderne. Les taux de lecture/écriture aléatoires sont également très satisfaisants ; de quoi tenir bien des usages.

Refroidissement et bruit

Nous l’avons dit : ici, le focus est sur la puissance. Le MSI Prestige 16 de 2024 hésite donc beaucoup moins à faire chauffer son châssis, qui prévoit de nombreux points de prise d’air et d’échappement. L’essentiel part sur le côté de l’appareil, qui atteint 52°C en pleine charge synthétique pour un bas de châssis à 55°C. Ce sont les températures plus attendues du côté des PC gamers, mais l’ultrabook a le mérite de ne pas se faire entendre plus que de raison. On y voit surtout la preuve des capacités plurielles de l’Intel Core Ultra 7 ici, que l’on retrouvera également sur des PC plus typés gamers au cours de l’année.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Autonomie

Le MSI Prestige 16 de 2024 ne fait pas dans l’économie lorsqu’il s’agit de son autonomie. On retrouve en effet une très large batterie de 99,99 Wh sur celui-ci, que l’on a plutôt l’habitude de voir dans des PC de bien plus grand format type PC gamer justement. Là encore, l’ADN de MSI se voit, même si le Prestige 16 contrebalance cela avec une épaisseur un peu marquée que la moyenne des ultrabooks à 1,7cm.

Côté autonomie, nous retrouvons un usage en bureautique, luminosité réglée à 50%, située entre 11 et 12 heures d’utilisation variée. Un bon score, mais qui peut décevoir face au Zenbook 14 OLED qui atteint les 15 heures d’autonomie sans broncher, et les MacBook sous Apple M qui vont eux aussi au-delà. C’est ici que la focalisation sur la puissance se ressent, bien qu’une autonomie au-dessus des 10 heures reste excellente. La concurrence est rude !

MSI Prestige 16 AI Studio B1V Prix et disponibilité

Le MSI Prestige 16 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France. Notre configuration de test y est vendue au prix conseillé de 1799,95 euros.