Black Friday : les meilleures offres TV 4K (OLED, QLED et LCD) sont ici

Les téléviseurs font partie des produits Tech indispensables pour tout domicile. Lors du Black Friday, plusieurs offres sont mises en avant sans toutefois être toujours accessibles. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de TV 4K disponibles.

Lors du Black Friday, les téléviseurs font partie des produits phares. En effet, il n’est pas rare de voir plusieurs modèles bénéficier d’une offre très alléchante sur une longue durée. Toutefois, un bon téléviseur n’est pas forcément celui qui bénéficie de la meilleure réduction. Sur Frandroid, il existe un guide d’achat regroupant les meilleures TV 4K que nous avons pu tester. Ici nous avons regroupé les meilleures offres disponibles sur des produits dignes d’intérêt.

La TV LG OLED55C2

Le catalogue des téléviseurs LG est vaste si vous êtes à la recherche d’une bonne référence. La gamme C vous fait bénéficier des meilleures technologies du constructeur pour un rapport qualité-prix imbattable. Le LG OLED55C2 est en ce moment mis en promotion.

Lors de notre test du LG OLED55C2, nous avons pu mettre en lumière plusieurs de ses qualités. La dalle OLED 4K permet une excellente luminosité, mais aussi des couleurs très fidèles. C’est un régal de l’utiliser au quotidien. Elle possède aussi l’un des inputs lag les plus bas du marché, la rendant aussi excellente en gaming. C’est la meilleure offre TV disponible en ce moment.

Proposé au départ à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 1 099 euros en utilisant le code TV100 sur le site Rakuten.

La Xiaomi Mi TV A2 55 pouces

Vous êtes à la recherche d’un bon téléviseur de 55 pouces ? Xiaomi a peut-être le produit qu’il vous faut. La Mi TV A2 se présente avec un design tout en finesse. Le pied est passe-partout, mais surtout, vous avez la possibilité d’accrocher votre TV au mur grâce à un système de fixation.

Dans le volet de la fiche technique, la dalle 4K Ultra HD affiche de bonnes prestations notamment avec un champ de vision à 178 degrés. L’écran est aussi compatible Dolby Vision. Au sein du téléviseur, c’est Google TV qui s’occupe de la partie logicielle donnant accès à plusieurs services de SVOD. Lors du Black Friday, la TV Xiaomi passe de 599 euros à 379 euros sur les sites de la Fnac et de Darty.

Pour ceux qui sont à la recherche d’un téléviseur 4K de 43 pouces, sachez que Xiaomi a aussi une solution pour vous. La Xiaomi Mi TV A2 43 pouces est proposée à 279 euros au lieu de 349 euros chez Darty.

La TV Samsung QE55Q70B QLED

Le constructeur Samsung est une place forte du marché. Avec sa gamme de téléviseurs QLED, la marque propose une technologie d’affiche qui tente de rivaliser avec l’OLED. En l’occurrence, la TV QE55Q70B propose une belle dalle de 55 pouces proposant plus de luminosité. Celle-ci est même compatible HDR10 et HDR10+. Vous avez droit à de belles couleurs grâce à la technologie QLED.

En outre, cette TV est aussi très performante dans le volet du gaming. Elle se dote de quatre ports HDMI 2.1 pour supporter les consoles de nouvelle génération, mais ce n’est pas tout. La TV Samsung prend en charge l’ALLM et est compatible FreeSync Premium Pro afin de conserver sa fluidité lors de scènes trop dynamiques. La promotion lors du Black Friday fait chuter le prix de cette TV de 999 à 699 euros. L’offre est disponible sur le site de la Fnac, de Darty, de Boulanger, mais aussi chez Carrefour.

La TV Sony Bravia 55X80K

L’entreprise nippone est connue pour son vaste catalogue de produits technologiques en tout genre. On y retrouve les TV Sony qui jouissent d’une excellente réputation auprès du grand public. La TV Sony Bravia 55X80K présente une dalle LCD 4K Ultra HD. Au premier abord, elle présente un design assez fin et passe partout. Via la télécommande et Google TV il est possible de commander à la voix votre TV.

Ce qui fait la force des téléviseurs de la marque se loge dans le processeur intégré. Ici le X1 permet à la dalle d’afficher une large palette de couleurs, mais surtout de mettre en place un contraste assez irréprochable. La dalle est aussi compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. Enfin le volet gaming permet par exemple de supporter le VRR pour profiter de votre PS5. Sur Amazon, la TV Sony passe de 1099 à 799 euros.

La TV Philips 65PUS8106/12

La marque Philips a un noyau fidèle de consommateurs grâce à la technologie Ambilight. Celle-ci, présente sur tous les téléviseurs Philips, permet grâce à un système de LED d’élargir votre champ visuel et améliorer votre immersion. C’est le cas de la Philips 65PUS8106/12 qui se présente avec un design somme toute efficace et une dalle 4K de 65 pouces.

Outre la technologie Ambilight présente à l’arrière de l’écran, ce dernier est compatible Dolby Vision et HDR10. Outre la connectique sans fil assurée, la TV Philips se distingue aussi par son logiciel. C’est Android TV, désormais nommé Google TV, qui est à la baguette. Celui-ci vous permet d’avoir accès à toutes les applications du Play Store. Pendant le Black Friday, le prix du produit chute de 799 à 649 euros uniquement sur Amazon.

La TV Samsung 70TU7105

Au sein du catalogue des téléviseurs Samsung, la technologie QLED n’est pas la seule représentée. Si vous êtes à la recherche d’un produit moins onéreux, il est possible de se tourner vers la technologie LCD. La Samsung 70TU7105 possède une dalle 4K Ultra HD qui vous fait bénéficier d’un contraste tout à fait convenable. La luminosité est aussi bonne pour vos différents types de contenus.

En termes de compatibilité, l’écran supporte le HDR10, le HDR10+ et le HLG. La TV Samsung possède également un design de bonne qualité pour l’intégrer partout au sein de votre domicile. Soyez prudents tout de même, car la connectique intégrée est un peu modeste pour un produit de ce calibre. Lors du Black Friday, la TV Samsung voit son prix plafonner à 649 euros sur le site de Cdiscount.

La TV TCL 50QLED760

Samsung n’est pas le seul constructeur à proposer des dalles QLED. Le constructeur chinois TCL propose aussi cette technologie même pour des téléviseurs de 50 pouces. La TV TCL 50QLED760 a l’avantage d’être vendue à un prix défiant toute concurrence.

La dalle 4K Ultra HD est notamment compatible avec les formats vidéo HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Les images sont ainsi précises, riches et détaillées, peu importe le contenu ou la plateforme choisie. Dans le volet gaming, malgré une limitation à 50 Hz, la TV possède des ports HDMI 2.1 et aussi compatible VRR et ALLM.

Lors du Black Friday, la TV TCL 50QLED760 passe à 349 euros chez Cdiscount. Il faut pour cela remplir une ODR qui rembourse 50 euros en plus de la promotion.

La TV LG OLED55CS

Le constructeur asiatique LG est une marque reconnue dans le secteur des téléviseurs. La critique s’accorde à dire que c’est celle qui propose les meilleures TV OLED du marché. Si vous voulez en faire l’expérience, découvrez le LG OLED55CS actuellement en promotion.

Tout juste annoncée par le constructeur, cette TV reprend le design de la OLEDC1 et propose des performances proches de la C2. Deux excellents modèles du catalogue LG. Le LG OLED55CS intègre le processeur Alpha 9 Gen5 AI pour vous offrir une meilleure gestion des couleurs ainsi qu’une luminosité plus performante. Elle est aussi bien dotée dans le volet gaming.

En bref, si vous êtes à la recherche d’une dalle OLED très attractive, c’est sans doute le modèle idéal. En effet, pendant le Black Friday la LG OLED55CS est disponible à 1099 euros au lieu de 1499 sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

La TV Samsung Neo QLED QE55QN90B

Pour ceux qui sont en quête d’une excellente TV gaming pour ce Black Friday, voici un modèle particulièrement attractif. La Samsung Neo QLED QE55QN90B profite des dernières améliorations technologiques de la marque pour vous proposer une dalle 4K UHD très performante pour le jeu vidéo, mais aussi le cinéma.

Vous avez droit à quatre prises HDMI 2.1, avec une image fluide, riche et détaillée. La luminosité est elle d’excellente facture tandis que la technologie Neo QLED propose des noirs aussi profonds que de l’OLED. Elle supporte le HDR10, le HDR10+ et le HLG. Il s’agit d’une alternative sérieuse aux meilleures TV LG.

À l’occasion du Black Friday, la TV Samsung Neo QLED QE55QN90B est au prix de 1199 euros au lieu de 1999 euros sur le site de Darty et chez la Fnac.

