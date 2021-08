Quelles sont les meilleures TV 8K en 2021 ?

À peine les télés 4K sont devenues la norme que la 8K pointe déjà le bout de son nez. Si vous êtes tentés par ce qui se fait de plus précis en matière d’image n’allez pas plus loin, nous avons choisi pour vous les meilleurs modèles du marché.

Les meilleures TV 8K

Vous pensiez qu’avec la 4K enfin solidement installée sur nos TV et consoles nous allions être tranquilles un moment ? Que nenni ! Les TV 8K commencent à débarquer sur le marché et, surprise, certaines d’entre elles sont même presque achetables par le commun des mortels.

Alors, soyons honnêtes : le contenu adapté est inexistant et les sources natives extrêmement rares. Cela n’a toutefois pas empêché plusieurs fabricants de se lancer dans l’aventure avec des résultats étonnamment bons grâce à la puissance des moteurs de mise à l’échelle modernes. Ne vous attendez pas à des miracles ceci dit, les vidéos Full HD manqueront systématiquement de détails et les contenus 8K natifs ne seront pas là avant de longues années. Si vous investissez dans la 8K aujourd’hui, vous essuierez donc les plâtres pendant encore quelques années.

Nous avons donc choisi pour vous les meilleures TV 8K du marché.

Samsung QE65QN800A (QLED 2021) La 8K presque pour tous

L’an dernier, Samsung avait surpris son monde avec des TV 8K incroyablement abordables dont le tarif était du niveau d’un écran OLED de qualité. Le Coréen retente donc l’expérience cette année en passant au Neo QLED. Au-delà de cette dalle améliorée, on salue le retour du boitier One Connect qui déporte toute la connectique sur un boitier externe plus accessible.

Le passage au mini LED fait que les zones de rétroéclairage se multiplient : 1300 sur ce modèle. Le résultat est bluffant, avec un contraste très élevé qui se rapproche de plus en plus de l’OLED tout en ridiculisant ce dernier du point de vue de la luminosité. Le pic lumineux tourne toutefois autour des 1200 cd/m2. Comme sur le modèle 4K, le blooming se fait cependant parfois remarquer, en particulier sur les sous-titres. Samsung a aussi fait un effort sur la calibration. Sans atteindre la perfection de chez Sony, elle est désormais tout à fait acceptable dès l’ouverture de la boite.

La mise à l’échelle est bonne, même si, comme sur toutes les TV de ce type, on privilégiera avant tout les sources 4K. On doit saluer le soin apporté à la partie jeux vidéo, avec non seulement un support parfait du HDMI 2.1 pour les consoles next gen, mais aussi du G-Sync et le Freesync pour les joueurs PC.

Son tarif est presque raisonnable au vu de ses concurrents directs, reste toutefois à savoir s’il connaitra les mêmes baisses de prix impressionnantes que le modèle de l’an passé.

Sony XR-75Z9J La 8K selon Sony

Sony avait été parmi les premiers à dégainer de la 8K il y a maintenant deux ans et continue sur sa lancée avec ce mastodonte de 75 pouces et près de 46 kg ! Autant dire qu’il faudra bien être sûr de soi si vous voulez l’installer au mur. Les pieds sont cependant bien pensés, avec une largeur ajustable pour accommoder ou non une barre de son.

Dalle LCD oblige on a droit à une luminosité très élevée. Nous avons ainsi mesuré 2140 cd/m2 soit trois fois plus que les meilleures dalles OLED. En contrepartie, le contraste est logiquement bien plus bas et on remarque parfois du blooming. Rien à redire du côté des couleurs, l’écran est parfaitement calibré, avec un Delta E de seulement 1 !

Le moteur de mise à l’échelle fait généralement du bon travail, mais il est un peu à la peine avec les contenus non 4K, avec une image souvent trop lisse. Le contenu manque d’ailleurs à l’appel puisque l’on n’a même pas droit à YouTube 8K malgré la présence de Google TV.

Côté jeu, on apprécie la présence du HDMI 2.1 et l’input lag contenu, mais on regrette le non-support du VRR. Sony promet une mise à jour, mais vu le tarif est en droit d’attendre un produit complet. Parmi les détails agréables, on note également la présence d’une télécommande rétroéclairée, une fonction bien trop souvent ignorée.

Sony livre ici un téléviseur d’exception, bluffant avec du contenu de qualité, mais un peu à la peine pour le Full HD. Reste aussi un tarif prohibitif, de près de 6000 euros ! On vous en dit plus dans notre test du Sony XR-75Z9J.

LG OLED77Z1 Démesuré

LG propose certains des meilleurs écrans 4K du marché avec sa ligne C1 et G1. La marque ne pouvait pas manquer le train de la 8K et propose donc ses propres écrans 8K exploitant la technologie OLED. On retrouve donc les principaux avantages de ces dalles, à savoir un contraste infini, des angles de vision très larges et des couleurs parfaitement calibrées. En revanche, pas de miracle : la luminosité est bien moins élevée que ce que proposent ses concurrents de Samsung et Sony.

Comme toujours chez LG le gaming est aux petits oignons, avec non seulement un HDMI 2.1 parfaitement pris en charge (pas de soucis de VRR à l’horizon) et un support officiel du GSync et du Freesync.

Reste un « léger » souci : son prix. À 19 999 euros prix catalogue, c’est de très loin le plus cher de cette sélection. Et même en étant des technophiles enragés on a du mal à justifier de mettre autant d’argent dans un téléviseur. Si vous êtes joueurs de foot ou prince qatari, faites-vous plaisir !

Bien choisir sa TV 8K

Quels contenus 8K existent ?

Si les téléviseurs eux-mêmes sont relativement matures techniquement, c’est du côté des contenus que le bât blesse. Il n’existe en effet que très peu de contenus natifs 8K. YouTube propose bien quelques vidéos démos dans cette résolution, mais c’est à peu près tout.

Pour ce qui est des chaines de TV quelques expérimentations ont été faites sur de grosses compétitions sportives, mais, on risque de devoir attendre bien longtemps pour avoir des programmes en 8K native, l’immense majorité des chaines se contentant de Full HD.

Pour finir, reste la question des films et autres séries, et il n’existe là aussi aucun contenu disponible. Un flux 8K en streaming demandera une bande passante conséquente (de l’ordre de 50 Mo/s) et aucun disque optique 8K n’a été pour le moment évoqué.

Quelle norme HDMI faut-il pour la 8K ?

Qui dit définition plus élevée dit aussi besoins en bande passante qui explosent. Et le HDMI 2.0 classique n’a tout simplement pas assez de place pour un flux 8 K. Pour cela, il vous faudra donc des appareils HDMI 2.1. Si tous les téléviseurs sont compatibles, il faudra une console de dernière génération ou un PC doté d’une carte graphique là aussi de dernière génération pour sortir une image 8K en HDMI.