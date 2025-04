Test du TV Samsung 65QN990F : l’expérience Ultra HD 8K avec un boîtier sans fil

Les téléviseurs de la série QN990F proposent une dalle LCD Ultra HD 8K. Profitant du même revêtement antireflet exceptionnel des séries OLED S95D, S95F et QN900F, et prometteur d’une forte luminosité, le design est pensé pour une immersion maximale. Toujours animée par le système de divertissement complet Tizen OS, elle promet des images de très haute qualité. Voici nos impressions du modèle de 65 pouces.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Chez Samsung, en 2025, il y a trois séries de téléviseurs LCD Ultra HD 8K : QN850F, QN900F et QN990F. Cette dernière présente le haut de gamme pour la marque. Alors que les autres fabricants ont (pour le moment ?) laissé de côté cette définition quatre fois supérieure à l’Ultra HD, Samsung continue de développer des téléviseurs toujours plus performants.

Après le test complet du modèle QN900F, nous avons voulu savoir de quoi était capable cette série QN990F. Sachez que les TV QN990F et QN900F profitent d’un rétroéclairage LCD Mini-LED et du traitement antireflet intégré sur les séries OLED S95D et S95F.

Les TV de la série QN990F utilisent un pied central avec un petit miroir pour donner l’impression que l’écran flotte contre deux pieds bâtons sur la série QN900F. Afin de renforcer l’immersion, la série QN990F bénéficie d’un cadre bord à bord, avec des bordures faisant moins de 2 mm d’épaisseur et d’un châssis parfaitement plat à l’arrière.

En outre, on peut également compter sur la présence d’un boîtier One Connect bien plus petit que tous les autres modèles et qui a la particularité de transmettre les signaux audio et vidéo, sans fil, via Wi-Fi.

À la manœuvre, on peut toujours compter sur le système Tizen OS qui ne propose pas une nouvelle interface, mais une refonte de ses menus de configuration et quelques fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle. L’IA, il en est également question pour optimiser les contenus et proposer une image de la meilleure qualité possible via le processeur le plus puissant des TV Samsung 2025. Toujours à la pointe sur la partie gaming, la série QN990F promet une expérience des plus immersives avec une forte luminosité, des réglages optimaux et toutes les technologies d’optimisation pour profiter au mieux de tous les titres que cela soit à partir d’une console ou d’un PC.

Enfin, la partie audio peut compter sur une configuration qui se veut puissante et optimisée, là aussi, par l’intelligence artificielle. Disponibles en 65, 75, 85 et 98 pouces, nous avons pu tester la plus petite diagonale afin de vous proposer un avis complet pour que vous puissiez vous faire le vôtre.

Samsung 65QN990F Fiche technique

Modèle Samsung 65QN990F Dimensions 1433,5 mm x 892,4 mm x 265,7 mm Définition maximale 7680 x 4320 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10+ Ports HDMI 5 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 90 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Tizen Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung Bixby Fiche produit

Samsung 65QN990F Design

La série QN990F profite d’un design que la marque qualifie de « aérien ».

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour cela, elle a doté les téléviseurs d’un pied avec un socle lesté et d’une partie verticale associée à un petit miroir, donnant ainsi l’effet d’un écran en surélévation, comme sur le QN900D.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ce n’est pas la même finition que sur la série QN900F qui propose, pour sa part, un cadre avec un effet biseauté. Non, ici, les bords sont beaucoup plus fins. Ce sont ceux qui occupent le moins d’espace de tous les téléviseurs que nous avons pu tester jusqu’ici. En effet, comptez sur des bords d’image qui font moins de 2 mm, sauf sur la partie inférieure (6 mm). Le châssis est parfaitement rectangulaire avec des profils totalement plats. Le téléviseur d’une diagonale de 65 pouces fait 1,3 cm d’épaisseur.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le module de réception des signaux de la télécommande est placé en bas à droite de l’écran. C’est bien pensé. En outre, cela évite de gêner si on installe une barre de son devant. Notez une mesure de 6 cm si on place une barre sur le pied et de 7,5 cm si celle-ci est devant.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le pied central propose une largeur de 37 cm pour 27 cm de profondeur. C’est toujours pratique pour installer le téléviseur sur un petit meuble malgré sa grande diagonale. Pour le montage, aucune vis n’est nécessaire.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’arrière du téléviseur est assez similaire à celui des modèles de la série QN900F. Il y a un élément que l’on pourrait confondre avec le boîtier One Connect classique. Or, en réalité, la partie principale de l’électronique n’est pas là. Elle l’est dans un boîtier totalement externe. Celui-ci est bien plus petit : 29,5 x 13 x 4 cm. Il contient toutes les connectiques et envoie sans fil les signaux audio et vidéo vers le dispositif à l’arrière du TV. Ce dernier est relié à l’écran via un câble avec des connecteurs propriétaires.

En outre, notez qu’il est toujours possible d’accrocher le téléviseur au mur, via un support de fixation à la norme VESA 400×300.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung 65QN990F Les connectiques

Toutes les connectiques sont donc regroupées au sein du boîtier externe One Connect.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il y a un port Ethernet, une sortie audio optique numérique, deux entrées satellite, une prise pour l’entrée Antenne, trois prises USB-A et cinq entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur. Notez également la présence d’un port PCMCIA. Il n’y a pas de prise casque, ce que certains peuvent regretter.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les entrées HDMI 2.1 sont compatibles avec les fonctions eARC, VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) et prennent ainsi que la prise en charge des signaux Ultra HD à 240 images par seconde ou Ultra HD 8K à 120 images par seconde avec un débit jusqu’à 40 Gbit/s. Il faut toujours « ouvrir » les ports HDMI depuis les paramètres en réglant le signal d’entrée sur le mode Etendre car sinon, ils ne pourront pas exploiter tout leur potentiel, comme sur les TV Sony

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le TV est compatible Wi-Fi 7 pour la liaison avec l’écran. En outre, on peut compter sur la présence des assistants Alexa et celui de Samsung, Bixby.

L’assistant de Google n’est plus supporté par Samsung sur les modèles les plus récents. Le système est compatible AirPlay 2 pour les appareils Apple.

Une télécommande toujours ergonomique, écolo avec un bouton IA

La télécommande livrée avec le téléviseur est strictement identique à celle fournie avec les téléviseurs S95F et QN900F, par exemple. La différence avec le modèle précédent est le fait qu’elle est dotée d’un bouton Vision AI pour lancer les fonctions d’intelligence artificielle. Malheureusement, elle ne profite toujours pas de système de rétroéclairage, mais s’avère malgré tout relativement ergonomique pour qu’on trouve facilement les commandes recherchées. Elle propose quelques boutons pour une navigation rapide et complète.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il y a 4 touches d’accès direct aux plateformes Netflix, Samsung TV Plus, YouTube et Prime Video. Elle intègre aussi un microphone pour les ordres vocaux. Elle fonctionne en Bluetooth. Elle est toujours alimentée par une batterie que l’on peut recharger via un port USB-C. Les petits panneaux solaires, au dos, permettent de maintenir la charge. Notez également l’intégration d’un gyroscope non pas pour pointer les menus à l’écran à la manière des TV LG et sa télécommande Magic Remote, mais pour alerter l’utilisateur s’il tient la télécommande dans le mauvais sens, le cas échéant.

Samsung 65QN990F Image, rétroéclairage maîtrisé et très haute luminosité

Le téléviseur Samsung 65QN990F est doté d’une dalle LCD de type VA de 10 bits 100/120 Hz affichant une définition Ultra HD 8K (7680 x 4320 pixels) avec un système de rétroéclairage Mini-LED. Pour les couleurs, il y a également un filtre de Quantum Dots.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La technologie Mini-LED permet d’avoir des sources lumineuses beaucoup plus petites (environ 40x moindre) que des LED classiques, ce qui permet d’obtenir plus de contrôle sur les zones et tenter de limiter les effets de blooming qui touchent les TV LCD à contrario des TV OLED totalement exemptes de ce problème de halo autour des zones les plus lumineuses de l’image sur des fonds sombres.

Contrairement à la série QN900F, cette série QN990F bénéficie de la dernière génération de processeur de traitement d’image de Samsung, à savoir le chipset Neural Quantum NQ8 AI Gen 3, identique à celui présent sur la série S95F de la marque.

Ce processeur s’occupe d’optimiser la qualité d’image grâce à de l’intelligence artificielle Deep Learning (pour l’upscaling). Il est particulièrement efficace pour la gestion des contenus sportifs qui sont automatiquement reconnus et dont le rendu est amélioré, notamment au niveau de la compensation des mouvements. En outre, ce chipset gère également des fonctions d’amélioration de la couleur, via la fonction AI Color Booster Pro. Ainsi, concrètement, cela signifie que le système analyse et traite le degré de couleurs de chaque scène en temps réel pour afficher les nuances les plus fidèles et ainsi tenter d’obtenir le meilleur rendu.

Enfin, le processeur prend aussi en charge la partie audio pour aider à produire un son des plus justes au niveau des dialogues et gérer la technologie Q-Symphony version 2025. Cette dernière est identique à celle de 2024. Rappelons qu’à la différence de 2023 où tous les haut-parleurs du TV étaient considérés comme un seul, qu’elle assigne les bons haut-parleurs du téléviseur en association avec ceux d’une barre de son de la marque.

Comme sur les séries S95D, S95F et QN900F, il y a un traitement antireflet, Glare Free. D’une efficacité exceptionnelle, elle permet de gommer n’importe quelle source de lumière qui viendrait tenter de se refléter sur l’écran, même pour de larges baies vitrées. Pour nous, cela offre au téléviseur une plus grande polyvalence pouvant ainsi être visionné en plein après-midi et pas seulement dans l’obscurité. Attention, tous les utilisateurs n’aiment pas ce traitement de la dalle. Chacun y verra donc son intérêt ou pas.

Samsung 65QN900F Sony Bravia 9

Avec une source TNT, le TV propose une mise à l’échelle tout à fait satisfaisante avec de nombreux détails. Le traitement appliqué permet de profiter de zones qui ne sont pas trop lissées. Le bruit numérique est également peu présent et l’image ressort avec une très bonne qualité générale, quel que soit le programme regardé. Nous avons également beaucoup apprécié la fluidité des mouvements. Le traitement est très efficace, notamment lors de la diffusion de scènes sportives, mais aussi lors de l’affichage de films ou de séries proposant des scènes avec des objets qui bougent rapidement.

Les effets de postérisation sont quasiment inexistants. C’est une bonne chose, car cela permet d’apprécier des graduations de couleurs douces et agréables à l’écran (mur du fond sur l’image ci-dessous).

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme sur les autres modèles de la marque, le téléviseur propose plusieurs modes d’image : Dynamique, Standard, Eco, Cinéma et Filmmaker. Le mode Standard propose des images lumineuses avec un contraste marqué et des couleurs très intéressantes. Toutefois, pour une plus grande fidélité des couleurs et de la luminosité, c’est le mode Filmmaker qu’il faut privilégier pour un rendu des plus naturels.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Exactement comme sur le téléviseur Samsung QN900F, ici, l’effet de blooming est peu présent sur des contenus vidéo. On peut toutefois l’apercevoir lorsqu’on affiche des menus à l’écran ou des sous-titres. En effet, dans ce cas, la fonction Local Dimming est alors désactivée.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour les contenus vidéo, le téléviseur offre un taux de contraste extrêmement élevé, arrivant à proposer des contours parfaitement nets, même sur des objets très lumineux avec des fonds très sombres. Merci à la très bonne gestion des zones de rétroéclairage et à la fonction Local Dimming qui joue parfaitement son rôle.

En outre, la luminosité est appréciable bien qu’elle soit désormais plus faible que le téléviseur haut de gamme QD-OLED de la marque, de la série S95F (voir les mesures plus bas), par exemple. Les lucioles du début du film Alpha sont ainsi moins brillantes et moins vibrantes. Toutefois, le téléviseur propose une bonne gestion des zones très lumineuses, et ce, même si elles sont sur la même image que des parties plus sombres.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Rappelons que cette série prend en charge les formats HLG, HDR10, HDR10+ et HDR10+ Adaptive faisant toujours l’impasse sur le format HDR Dolby Vision, à l’image des autres TV Samsung.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung 65QN990F Les mesures, sondes à l’appui

Avec des contenus SDR, c’est encore une fois et sans aucune surprise, le mode Filmmaker qui propose les meilleurs résultats, puisque nous avons mesuré une excellente fidélité extrême des couleurs. En effet, le Delta E moyen a été relevé à 2,3, ce qui est inférieur proche du seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. On peut donc dire que le téléviseur est correctement calibré, en sortie de carton, même s’il est possible d’obtenir de meilleurs résultats en jouant avec certains paramètres afin de profiter d’une meilleure fidélité des couleurs.

Le gamma moyen a été relevé à 2,44, ce qui est très proche de la valeur cible de 2,4. Toutefois, on peut voir un suivi de la ligne de référence qui n’est pas optimal avec des dérives surtout sur la première partie des valeurs signifiant que l’image est plus lumineuse qu’elle ne devrait l’être. En outre, la température de couleurs moyenne a été mesurée à 6104 K, soit un résultat bien inférieur à la valeur cible de 6500 K, donc produisant des images plus chaudes qu’attendues. Notez que la couverture de l’espace colorimétrique rec709 est de 99,4% ce qui est excellent, proche de la perfection.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, c’est encore le mode d’image Filmmaker qui propose les meilleurs résultats en termes de calibrage, en sortie de carton. Dans ces conditions, nous avons pu mesurer un Delta E moyen de 1,89, ce qui est inférieur à 3 et donc satisfaisant mais pas optimal. En mode Filmmaker, nous avons relevé un pic de luminosité de 1518 cd/m² contre 2115 cd/m² pour le QN900F, toujours à partir d’une mire à 10% de la totalité de la surface de l’écran. Comme l’an passé où le QN900D proposait une luminosité inférieure à celle de la série S95D, ce modèle Ultra HD 8K est encore battu par son cousin, le S95F doté, rappelons-le d’une dalle QD-OLED puisque ce dernier peut crâner avec une mesure à 2260 cd/m² ! Dans ce domaine, les modèles OLED n’ont donc définitivement plus rien à envier aux TV LCD ! Ici, la courbe de référence est parfaitement suivie sur l’échelle de gris, un modèle du genre.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En plein écran, le téléviseur garde cependant un (très léger) avantage sur le modèle OLED 2025 avec un niveau de luminosité plutôt élevé, puisque nous l’avons mesuré à 447 cd/m² et donc supérieur au S95F (438 cd/m²).

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, l’espace colorimétrique DCI-P3 est couvert à 94,51%, d’après nos mesures en mode Filmmaker, ce qui est vraiment excellent tandis que l’espace colorimétrique BT2020, le plus exigeant, est couvert à 74,54% donc correct. Ces mesures restent encore une fois bien en dessous de celles que nous avons pu réaliser sur le Samsung S95F offrant des couvertures de 99,98% pour le DCI-P3 et de 88,5% pour le BT2020.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung 65QN990F Gaming : expérience immersive très satisfaisante même pour les plus exigeants

Le téléviseur 65QN990F est donc équipé de 4 entrées HDMI version 2.1. N’oubliez pas de les régler sur le mode Etendre dans les paramètres afin d’en profiter pleinement. Toutes ces connectiques supportent les technologies d’affichage optimisées pour les jeux vidéo, dont l’ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Refresh Rate) acceptant également les signaux G-Sync et Freesync Premium Pro en cas de liaison avec un PC gaming ou avec une console de jeux. Ce téléviseur profite d’une dalle compatible 120 Hz pour les contenus Ultra HD 8K et jusqu’à 240 Hz pour une définition Ultra HD.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le mode Jeu permet d’activer automatiquement la réduction du retard à l’affichage. Dans ce cas, nous avons pu relever un input lag de seulement 37,7 ms, ce qui est assez loin des meilleurs dans ce domaine que sont les dernières TV Panasonic avec un délai de 8,9 ms, par exemple. Cela signifie concrètement qu’il y a plus de deux images de décalage entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. Ce temps de retard à l’affichage peut s’expliquer par la liaison sans fil entre le boîtier externe et l’écran.

Samsung 65QN990F

Comme sur les autres modèles de la marque et d’autres fabricants, on peut afficher une barre de jeu qui permet de régler rapidement certains paramètres et de consulter quelques informations sur le signal de l’image. En outre, le téléviseur propose plusieurs modes d’image afin de s’adapter le mieux possible aux différents types de jeu (Standard, Jeu de rôle, RTS, FPS, Sports, Original, Personnalisé 1 et Personnalisé 2).

Avec le mode Original, on arrive à une fidélité des couleurs satisfaisante. Nous avons effectivement relevé un Delta E moyen de 2,59. Avec le mode Standard, les couleurs sont particulièrement saturées. Le Delta E moyen a été mesuré à 5,85, donc nettement supérieur au seuil de 3. Chacun peut choisir le mode d’image qui lui convient en fonction des préférences pour la fidélité ou des couleurs plus flashy. Concernant la luminosité, avec le mode Standard, nous avons relevé un pic à 1604 cd/m² contre 1404 cd/m² pour le mode Original.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En conclusion, à l’image du QN900F, on peut dire que le téléviseur est un bon élément pour jouer. Selon nous, il peut tout à fait satisfaire un grand nombre de joueurs. N’oublions pas ses capacités à accéder aux plateformes de Cloud Gaming pour jouer sans PC ni console, seulement en connectant une manette Bluetooth.

Samsung 65QN990F Audio, un manque de chaleur, mais une certaine spatialisation

Le système audio du QN990F propose une configuration sur 6.2.4 canaux avec une puissance totale de 90W (comme la série QN900D) contre 70W et 4.2.2 canaux sur la série QN900F. Notez que le modèle de 98 pouces propose un système 6.4.4 canaux avec une puissance de 120W. Ici, il y a 8 radiateurs passifs et des haut-parleurs installés dans l’épaisseur de la dalle dirigés vers le bas tandis que deux autres sont situés plus haut, vers les côtés pour les effets latéraux.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En associant le téléviseur à une barre de son Samsung compatible avec la technologie Q-Symphony, les haut-parleurs du téléviseur peuvent se synchroniser avec ceux de la barre. On profite ainsi d’une distinction pour une meilleure immersion et surtout une plus grande précision. Dans ce cas, le rendu audio est donc des plus immersifs.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sans barre de son, le téléviseur TV offre un rendu sonore intéressant. Le traitement du chipset joue effectivement bien son rôle et permet d’obtenir une certaine sensation de spatialisation, assez satisfaisante. Attention, ne vous attendez tout de même pas à entendre passer des objets volants au-dessus de votre tête. Cependant, reconnaissons que les effets latéraux sont un peu présents. On apprécie le suivi des objets, en façade, qui est très plaisant. La fonction Object Tracking Sound Pro qui gère ce phénomène est efficace (Object Tracking Sound+ sur la série QN900F). Les bas-médiums sont présents, même si l’ensemble n’a pas le même punch qu’avec un vrai caisson de basses. L’ensemble manque toutefois d’un peu de chaleur que l’on aurait pu obtenir avec plus de basses.

En outre, notez une nouvelle fois la possibilité d’envoyer un signal Dolby Atmos sans fil à une barre de son compatible de la marque. Le DTS n’est pas supporté sur ce modèle.

Samsung 65QN990F Interface, quelques fonctions pratiques

Comme tous les autres modèles de la marque, pour la série QN990F, c’est le système Tizen OS qui est proposé, ici, en version 9.0. L’interface principale ne change pas par rapport aux précédentes versions.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme l’année passée, il y a trois onglets principaux : Pour vous (applications préférées et contenus suggérés), En direct (affichage des programmes en cours de diffusion) et Applications.

Les téléviseurs LCD (et non OLED) Samsung de 2025 profitent cependant d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Art. Cette dernière remplace la fonction Ambient. Elle est accessible dans la colonne de gauche de l’interface principale. Elle permet non seulement d’afficher des images ou des tableaux issus des plus grands musées dans le monde, à l’image des modèles The Frame, mais profite également d’une option pour générer des images en utilisant l’intelligence artificielle.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour bénéficier d’images totalement uniques, il suffit de sélectionner 4 thèmes selon votre humeur, votre couleur favorite ou votre envie du moment. Ce service est totalement gratuit et utilise les ressources Cloud. Il est ainsi possible de générer jusqu’à 10 images par jour.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ce qui change en 2025, c’est l’apparence des menus de configuration. Exactement comme sur les séries S95F et QN900F, ils présentent une nouvelle charte graphique, plus proche de celles des smartphones de la marque avec plus d’arrondis et un peu de couleur.

Un nouveau design pour les menus

Désormais, lorsqu’on appuie sur la touche Paramètres de la télécommande, un cadre s’affiche dans le coin inférieur gauche de l’image.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez qu’il est possible d’en modifier la taille. Avec ce nouveau design, la marque a harmonisé l’affichage avec celui qui est proposé au sein de ses mobiles. En outre, les vignettes des applications ont gagné quelques rondeurs au niveau de leurs coins. Les menus se veulent également plus simples et plus accessibles. Les dernières fonctions utilisées s’affichent au-dessus du menu principal de configuration, permettant ainsi d’y retourner plus rapidement.

La fluidité lors de la navigation est réellement présente et on passe très rapidement d’une fonction à une autre, ce qui est toujours appréciable.

Une certaine Vision (de) IA

À l’image de ses smartphones, Samsung met particulièrement en avant les fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées au sein de ses nouveaux téléviseurs 2025. Lors du CES 2025 à Las Vegas, la marque avait fait la démonstration d’une possible véritable interaction entre l’utilisateur et le téléviseur, via le microphone de la télécommande et à travers l’utilisation de l’assistant conversationnel Copilot de Microsoft. Malheureusement, lors de nos tests, nous n’avons pas pu l’essayer étant donné que cette fonction sera proposée via une mise à jour à venir, d’ici la fin de l’année, selon Samsung. Sur ce point, LG a pris un peu d’avance vu que l’interpellation de Copilot est déjà possible sur les modèles 2025, dont les séries C5 et G5, que nous avons pu tester.

Toutes les fonctions d’intelligence artificielle sont toutes regroupées au sein de ce que Samsung appelle les fonctions Vision AI (à la différence du Galaxy AI proposé sur les smartphones de la marque).

Parmi les fonctions disponibles au moment de l’écriture de ces lignes, il y a la capacité du téléviseur à détecter certains types de programme (sport, cinéma, contenu standard) et d’appliquer certains réglages automatiquement. L’idée est de configurer l’image que vous aimez le plus (un peu comme LG le propose avec son mode Personnalisé).

Une fois pour toutes, vous choisissez donc le rendu que vous préférez en sélectionnant l’une des 4 (un peu trop petites) vignettes disponibles dans le menu correspondant pour les contenus sportifs.

Ensuite, lorsque vous regardez un programme sportif, par exemple, le téléviseur va automatiquement appliquer vos paramètres. Idem pour les contenus de type cinéma et standard (émission de TV). C’est bien pensé. Toutefois, il convient de noter que cette fonction n’est effective que pour les programmes diffusés en broadcast (TNT, câble ou satellite). Aucune détection n’est possible lorsque vous regardez des contenus depuis des plateformes de streaming, par exemple ou depuis des sources externes.

Une autre fonction relative à l’intelligence artificielle est disponible. Il s’agit de Live Translate, accessible dans les paramètres du téléviseur. C’est la possibilité de traduire des sous-titres en temps réel. Attention, cela ne fonctionne pas pendant les publicités, par exemple, et il faut aussi que la chaîne envoie le flux des sous-titres, ce qui n’est pas toujours le cas.

Nous avons pu essayer Live Translate avec différents programmes et on peut dire que cela fonctionne bien. Pour le moment, 6 langues sont disponibles (deux téléchargeables) dont le coréen, le français, l’italien, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Notez que cette fonction, donc basée sur l’intelligence artificielle, a été travaillée par les équipes de développement de Samsung pour adapter le mieux possible certaines expressions locales. Le traitement de la traduction est fait localement, via le processeur intégré.

L’autre fonctionnalité que nous avons pu tester est baptisée Click To Search. L’idée ici est d’afficher des contenus pertinents en fonction de ce qui est présent à l’image. En appuyant sur le bouton IA (petites étoiles) de la télécommande, le programme en cours de diffusion passe en mode « fenêtré ». Sur le côté de l’image, s’affiche alors une colonne qui présente deux onglets. Le premier propose des contenus en relation avec ce que vous regardez.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le second est là pour identifier les personnes à l’image. Une fiche de renseignements est alors disponible. Cette fonction est similaire à celle de Prime Video, X-Ray.

Samsung 65QN990F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’image des séries S95F et QN900F, celle-ci est équipée d’un capteur de présence. Celui-ci est capable de détecter une personne qui passe à proximité. Ainsi, lorsque le téléviseur est en veille, il affiche en seulement 2 secondes un tableau de bord avec certaines informations, telles que la météo du jour, les contenus en cours de diffusion sur certaines plateformes de streaming (Samsung TV Plus et Prime Video, par exemple), des notes, l’état du domicile (via SmartThings) ou encore un titre de musique joué récemment.

Lorsqu’on n’est plus à proximité du téléviseur, celui-ci se remet automatiquement en veille. Cette fonction peut être désactivée, le cas échéant, et chacun appréciera sa pertinence, en fonction de ses usages.

Pour une sécurité optimale, les données dont les mots de passe sont sécurisés via la technologie Samsung Knox, comme sur les smartphones de la marque. En outre, la marque nous promet une totale sécurité des objets connectés présents à la maison.

Samsung 65QN990F Consommation

Concernant la consommation électrique, pendant la diffusion d’une série, les 100 (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglés sur le mode Filmmaker, l’appareil (écran et boîtier One Connect) consomme 143 Wh en moyenne, soit bien plus que pour la série QN900F (97 Wh).

Pour la série en HDR (mode Filmmaker) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 239 Wh (contre 116 Wh pour le même contenu dans les mêmes conditions avec la série QN900F. C’est très élevé par rapport aux autres TV Ultra HD (75 Wh pour le S95F de 65 pouces par exemple), la faute au 8K…

La consommation en veille est de 0,5 Watt. Si vous activez la fonction de détection pour afficher les informations au passage d’une personne, le téléviseur consomme 14 Watts en instantané.

La série QN990F est déclinée en 65, 75, 85 et 98 pouces. Samsung communique sur un prix compris entre 3199 euros et 3499 euros pour la version de 65 pouces. Les prix définitifs seront communiqués d’ici peu.