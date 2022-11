Samsung fait du déstockage pendant le Black Friday : smartphones, tablettes, PC, TV…

Profitez du Black Friday pour faire une bonne affaire sur un produit Tech Samsung ! Besoin d'un nouveau smartphone, d'une TV ou encore d'une tablette ? Notre sélection sera parfaite pour vous aider à naviguer dans les bons plans du moment.

Samsung est un mastodonte de la Tech bien connu de tous. La marque coréenne propose tout type de produits : smartphones, téléviseurs, tablettes, écouteurs, PC… À l’occasion du Black Friday le 25 novembre, les enseignes ont déjà dégainé leurs offres, notamment sur les produits Samsung. De nombreuses offres pullulent sur le net, nous avons donc fait pour vous une belle sélection des meilleures affaires sur lesquelles sauter pour bien s’équiper. Elles sont regroupées ici par type, du smartphone au SSD.

Vous cherchez spécifiquement un smartphone Samsung ? Jetez un œil à notre sélection des meilleurs smartphones Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy S22 : un smartphone compact et puissant

Le Samsung Galaxy S22 est un téléphone compact, au design élégant et agréable à prendre en main. Son écran de 6,1 pouces profite d’une superbe luminosité et d’une fluidité sans faille grâce au rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Pour propulser le téléphone, on trouve un Exynos 2200, qui est épaulé par 8 Go de RAM. Le volet photo est quant à lui très réussi avec cette patte colorimétrique saturée typique de Samsung qui fait des merveilles sur les photos de paysages.

La Fnac propose en ce moment un pack qui associe le S22 et une enceinte Bluetooth, la JBL Flip 5, le tout pour 599 euros au lieu de 959 euros… une belle affaire.

Vous pouvez aussi vous procurer le Galaxy S22 seul, au même prix.

Samsung Galaxy S22 Ultra : le grand format

Le S22 Ultra est le modèle le plus haut de gamme de Samsung. Au menu : un (très) grand écran AMOLED de 6,8 pouces, la puce Exynos 2200, la présence d’un stylet et pas moins de quatre capteurs photo à l’arrière.

Le Galaxy S22 Ultra se démarque ainsi sur la photo, en proposant une belle polyvalence, quelle que soit la situation. L’écran est magnifique grâce à un calibrage et une fluidité à toute épreuve. One UI, la surcouche de Samsung, est un régal au quotidien et vous profiterez de quatre ans de mise à jour logicielle. Seul point faible : une autonomie bien trop légère. Reste qu’avec les 260 euros de rabais dont il profite, il passe sous la barre des 1 000 euros et mérite qu’on y jette un œil…

Samsung Galaxy M23 : un milieu de gamme abordable

Si vous cherchez un smartphone pas trop cher, Samsung propose le Galaxy M23, une option intéressante sur le milieu de gamme. Grâce à une baisse de prix de 120 euros, le téléphone tombe à 179 euros. Ainsi, à moins de 200 euros, il s’agit d’un rapport qualité — prix alléchant.

Le Galaxy M23 s’appuie sur une puce Snapdragon 750G épaulée par 4 Go de RAM. Vous profiterez d’une grande dalle FHD+ de 6,6 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui ne gâche rien. Sur le volet photo, l’appareil dispose d’un triple capteur (50 + 8 + 2 Mpx), dont un ultra grand-angle. Le tout est largement suffisant pour immortaliser le quotidien.

Samsung Galaxy Z Flip 3 : pour s’offrir un téléphone pliant

La technologie des pliables vous intrigue ? Le Galaxy Z Flip 3 est un des rares smartphones pliants disponibles sur le marché. Il offre une compacité jamais vue au quotidien, avec un design et des finitions très réussis. Il offre une belle dalle AMOLED de 6,7 pouces, une fois celle-ci dépliée. Pas d’inquiétude sur les performances qui sont bien au rendez-vous grâce au Snapdragon 888. Vous pourrez jouer aux derniers jeux vidéos mobiles sans problème. Une seule concession est à faire : l’autonomie, qui atteint à peine une journée au mieux.

Si le modèle est d’ordinaire très cher, il bénéficie ici d’une baisse de plus de 350 euros, ce qui le rend d’autant plus intéressant…

Samsung Galaxy S20 FE 5G : le haut de gamme plus abordable

Si le Galaxy S21 FE est certes disponible, le Galaxy S20 FE mérite encore le détour. Il est proposé à 349 euros au lieu de 729 euros : on peut dire qu’il s’agit d’une belle affaire sans se tromper. Les modèles FE de Samsung sont des versions plus abordables de leurs grands frères, sur lesquels Samsung fait quelques concessions, notamment sur les matériaux. Vous trouverez sur le S20 FE un écran Super AMOLED FHD+ à 120 Hz, avec une luminosité et des contrastes de premier ordre.

Ce modèle 5G offre de bonnes performances grâce à un Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM. Il est par ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W, la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Le Galaxy S20 FE 5G est en promotion chez de nombreuses enseignes, à vous de choisir :

Samsung Galaxy Tab S7 FE : la tablette en mode FE

La Galaxy S7 FE est une version moins premium que ses grandes sœurs les S7 et S7+ de la même gamme, mais elle propose des performances satisfaisantes pour un prix contenu, grâce à quelques concessions. Sa diagonale de 12,4 pouces permet de regarder ses contenus confortablement, et son écran LCD (2 560 x 1 600 pixels) 60 Hz bénéficie d’une belle luminosité. Côté puissance, la Samsung Galaxy Tab S7 FE embarque un Snapdragon 750G, ici épaulé par 4 Go de mémoire vive.

Initialement vendue 599 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE (4 + 64 Go) est actuellement proposée à 399 euros chez Carrefour, Darty et à la Fnac.

Samsung Galaxy Tab A8 : la tablette pas chère

Sa diagonale de 10,5 pouces est confortable, et même si on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’OLED, la Tab A8 est suffisante pour s’adonner à la lecture ou regarder vos contenus préférés. Elle est propulsée par la puce Tiger T618 et 4 Go de mémoire vive. Elle embarque une batterie de 7 040 mAh, qui lui confère une autonomie d’au moins 2 jours en utilisation classique. Une tablette somme toute très classique, proposée à un tout petit prix.

Normalement vendue à 279 euros dans sa version 64 Go, la Galaxy Tab A8 de Samsung est actuellement en promotion à 199 euros à la Fnac. Une bonne occasion de (se) faire plaisir.

Samsung Galaxy Tab S8 : le top de l’ardoise

La série S des tablettes de Samsung constitue le haut du panier. La Galaxy Tab S8 dispose d’un écran de 11 pouces rafraichi en 120 Hz. On saluera aussi la présence d’un double capteur à l’arrière, dont un ultra grand-angle de 6 MP. Elle est par ailleurs capable de filmer en 4K.

Elle est en outre très puissante, grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Elle offre ainsi une expérience fluide, même quand vous jouez à des jeux gourmands. Sa batterie est de plus très efficace et vous profiterez d’une autonomie confortable.

Commercialisée à sa sortie à 769 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 (128 Go) bénéficie de 170 euros de réduction et passe à présent à 599 euros sur le site de la Fnac.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro : les écouteurs sans fil Samsung

Les Buds 2 Pro profitent d’une très belle réduction de 80 euros

sur leur tarif initial de 229 euros. Leur format est particulièrement bien pensé : ils sont petits et agréables à porter même sur une longue période. Ils profitent aussi de nombreuses commandes tactiles à régler soi-même. L’audio spatial et appréciable, et leur son est bien détaillé.

Si la réduction de bruit active est plutôt moyenne, elle a tout de même le mérite d’exister. On conseillera surtout son achat si vous possédez un smartphone Samsung, car un certain nombre de fonctions leur sont réservées.

TV 55″ Samsung QE55Q770B : du QLED moins cher dans le salon

Besoin d’un téléviseur ? Samsung propose de nombreux modèles, dont le tout récent QE55Q70B qui utilise le QLED. Avec sa diagonale de 55 pouces, il s’appuie sur une définition 4K UHD et est compatible HDR10 et HDR10+. Côté audio, il dispose de la fonctionnalité « Q-Symphony », qui permet d’utiliser simultanément les haut-parleurs du téléviseur et une barre de son compatible. Les joueurs et joueuses seront ravis puisqu’il possède quatre ports HDMI 2.1, qui permettent de profiter de la 4K à 120 fps. Le modèle embarque, comme tous les TV de la marque, le système d’exploitation Tizen OS.

Proposé de base à 999 euros, ce téléviseur Samsung QE55Q70B (2022) profite de 300 euros de remise et s’affiche à 699 euros chez la Fnac ou encore carrefour.

Barre de son Samsung HW-B550 : un son surround pour votre TV

S’offrir une barre de son pour compléter votre installation TV peut vite devenir une opération coûteuse. Ce ne sera pas le cas ici grâce à la belle réduction sur la Samsung BDS HW-B550. Celle-ci bénéficie d’un rabais de 100 euros, faisant tomber son prix à 199 euros chez Darty.



Elle dispose d’un son 3D immersif pour un effet surround grâce au DTS Virtual:X, ainsi que d’un mode gaming et d’un mode Nuit qui baisse automatiquement le son le soir. Vous disposerez aussi d’un caisson de basse, sans fil, tout comme la barre de son que vous pourrez connecter en Bluetooth à votre TV.

Samsung Galaxy Book 2 Pro : le PC 2-en-1

Samsung produit aussi des ordinateurs, en l’occurrence le Galaxy Book 2 Pro. Grâce à sa charnière à 360°, vous pouvez l’utiliser comme tablette avec le stylet fourni, l’écran étant tactile. Ce dernier intègre une dalle Full HD AMOLED de 13 pouces. En interne, il bénéficie d’un puissant SoC Intel Core i7 1260P appuyé par pas moins de 16 Go de RAM LPDDR5, ainsi qu’un SSD de 512 Go pour stocker tous vos fichiers. Un petit ordinateur particulièrement léger (1,04 kg) qui ravira les nomades et les créatifs.

Normalement proposé à 1 599 euros, il perd en ce moment 500 euros chez la Fnac, une affaire si vous avez besoin d’un nouveau PC portable.

SSD Samsung T7 Shield 1 To : le petit SSD tout-terrain

Le T7 Shield de Samsung est en référence en matière de SSD externe. Il est compatible avec tous les OS, Windows comme macOS ou Android. Vous pourrez en outre l’emmener partout avec vous puisqu’il est résistant aux chocs et aux chutes jusqu’à 3 mètres, ainsi qu’à l’eau et à la poussière (IP 65). Sa vitesse de transfert, jusqu’à 1050 Mo/s, permet de ne pas perdre de temps. Un must-have.

La version 1 To du Samsung T7 Shield est d’ordinaire vendu à 119 euros. Vous la trouverez à présent à 99 euros chez Darty ou encore Amazon.

