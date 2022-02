Ne vous attendez plus à revoir un Galaxy Note, il a changé de nom définitivement

Les Galaxy S Ultra ont bel et bien avalé la gamme Note. Si on pouvait le penser (fortement), on a désormais une confirmation officielle de la part d'un responsable chez Samsung lors du MWC 2022.

Après des mois d’atermoiements tout au long de l’année 2021, Samsung a enfin profité du MWC 2022 pour confirmer que la sa gamme Note ne reviendra plus avec un nouveau modèle.

Rien de très étonnant si vous avez suivi le lancement de sa dernière gamme premium de la marque coréenne, le S22 Ultra fusionne complètement l’expérience Ultra de la gamme S avec le cœur de la gamme Note, à savoir le stylet et le format si particulier du téléphone. Par ailleurs, aucun Galaxy Note n’est sorti en 2021, au grand dam des fans.

Confirmation officielle

Ceci étant, la firme de Séoul n’a jamais vraiment confirmé frontalement qu’elle n’avait plus pour projet de sortir de Galaxy Note à l’avenir. Jusqu’à ce jour. On apprend la mort symbolique de la gamme Note par l’intermédiaire de Roh Tæ-Moon, responsable de l’expérience mobile de Samsung Electronics, qui échangeait avec des journalistes sur un stand du salon barcelonais (via Dalian).

TM Roh, head of Samsung Electronics' MX business, said, "The Galaxy Note will come out as 'Ultra' every year from now on." Galaxy Note -> Galaxy S Ultrahttps://t.co/4qGRrOIVym — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) February 28, 2022

L’échange est bref, mais instructif. Le responsable dit clairement : « Les Galaxy Note sortiront désormais sous le nom Ultra. » Au moins la chose est dite. On ne nous y reprendra plus.

En clair, on peut officiellement dire que le modèle le plus cher la gamme S a avalé la gamme Note. On peut aussi en penser que les prochains modèles suivront le même chemin avec un stylet et tous les atours de la gamme destinées aux pro.

Au passage, on en apprend un peu plus sur le succès du S22 Ultra via l’article du site coréen Dailian. Le responsable y évoque 1,02 million d’unités vendues pendant la période précommandes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.