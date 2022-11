Black Friday : les smartphones sont à l’honneur avec de grosses promotions

Le Black Friday et ses offres folles sont le bon moment pour faire des affaires et s'offrir un nouveau smartphone. Voici les meilleures promotions du moment sur les téléphones récents ou anciens des différentes marques.

Le Black Friday est là ! Et avec lui, son lot de rabais sur les smartphones les plus récents. Que vous cherchiez un smartphone abordable ou bien le dernier fleuron de votre marque favorite, nous avons sans doute ce qu’il vous faut dans cette sélection. Nous avons ainsi rassemblé ici les meilleures affaires du moment concernant les téléphones, et ce sur les différents sites marchands.

N’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2022 pour être plus au fait du marché actuel et du modèle qui vous conviendrait.

Pixel 6 : l’expérience Google

Avec le Pixel 6, Google avait inauguré son nouveau design unique. Même si les Pixel 7 sont désormais sortis, le Pixel 6 reste intéressant — surtout lorsque son prix baisse. Son rapport qualité-prix devient alors encore plus séduisant. Il est ici proposé à 429 euros au lieu de 649 euros, soit 220 euros de rabais.

Le Pixel 6 est toujours un chef en ce qui concerne la photo. Son capteur principal de 50 mégapixels est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Les algorithmes de Google en matière de traitement photo font des merveilles, si bien que le Pixel 6 n’a même pas besoin de multiplier les objectifs pour fournir de beaux clichés… Son bel écran 6,4 pouces en FHD+ profite de son côté d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Vous profiterez par ailleurs d’une jolie autonomie, même si la recharge est un peu lente. Un must-have.

Xperia 5 IV : le premium par Sony

Avec 200 euros de remise sur son prix initial, le Sony Xperia 5 IV devient plus intéressant. Comme toujours, Sony a mis le paquet sur le volet photo et vidéo de ce modèle, ainsi que sur la qualité des finitions.

Ce modèle 5G haut de gamme du constructeur japonais offre de belles performances grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 1. Sa petite taille plaira à beaucoup : il dispose d’une dalle OLED Full HD+ de 6,1 pouces capable de monter à 120 Hz. Avec 172 grammes sur la balance, il est particulièrement léger. Sa batterie de 500 mAh permet de tenir une journée sans souci et il dispose de plus de la charge sans fil et inversée. La photo est un de ses points forts grâce à un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 12 mégapixels, avec zoom optique de 2,9 x à 4,4 x.

Galaxy S20 FE : la qualité Samsung moins chèrec

En 2022, le Galaxy S20 FE vaut encore le coup. Pourquoi ? Parce qu’il est proposé à moitié prix comparé à sa sortie. Disponible à 349 euros, au lieu de 729 euros il y a deux ans, on peut dire qu’il s’agit d’une belle affaire. Les modèles FE de Samsung sont des versions plus abordables de leurs grands frères. La coque est donc ici en plastique et l’écran incurvé passe au plat. Ce dernier est tout de même d’excellente qualité (Super AMOLED FHD+ à 120 Hz), avec une luminosité et des contrastes au poil.

Cela ne veut pas dire pour autant que le S20 FE manque de puissance : le modèle 5G assure de bonnes performances grâce à une puce Snapdragon 865, épaulée par 8 Go de mémoire vive. L’interface One UI de Samsung est comme toujours très réussie. Le Galaxy S20 FE 5G est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W, la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Le S20 FE 5G est en promotion sur de nombreux sites marchands, à vous de choisir votre enseigne favorite.

Xiaomi 12 : de la puissance à revendre

Le Xiaomi 12 est un téléphone séduisant : ça tombe bien, il perd près de la moitié de son prix actuellement. Il est agréable en main grâce à son format compact et léger. Moins cher que son grand frère, le Xiaomi 12 se pare d’une dalle avec une définition FHD+. Cette dernière est tout de même de bonne qualité avec des couleurs équilibrées et une bonne luminosité grâce à la technologie OLED.

Pour la partie photo, on trouve un gros capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Dans l’ensemble, le Xiaomi 12 sera un bon compagnon, notamment grâce à son objectif principal, sans pour autant être un des meilleurs dans sa catégorie. Le Xiaomi 12 est animé par le fameux Snapdragon 8 Gen 1, avec 8 Go de RAM. Cette configuration a le mérite d’être efficace, que ce soit pour du multitâche, ou les jeux vidéo… attention cependant à la chauffe !

Find X5 Lite : Oppo pas cher

En tombant de 500 à 300 euros, le Find X5 Lite devient vraiment intéressant. Ce modèle de milieu de gamme bien équilibré possède une dalle AMOLED de 6,4 pouces en 90 Hz. Celle-ci est agréable au quotidien, même si elle manque un peu de luminosité.

Côté photo, il s’en sort plutôt bien à ce prix. On découvre au dos trois capteurs : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une belle polyvalence, particulièrement avec son mode Portrait Pro. En termes de puissance, la version Lite peut compter sur la puce MediaTek Dimensity 900, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On saluera sa bonne gestion de l’autonomie : vous pourrez tenir une bonne journée et demie. De plus, il profite d’une charge rapide VooC jusqu’à 67 W, et peut donc se recharger intégralement en une demi-heure.

Pixel 6a : le top pour la photo

Le Pixel 6a est un excellent smartphone dans le milieu de gamme. Il s’agit aussi du meilleur photophone dans sa gamme de prix. Il profite en effet de tout le savoir-faire de Google en matière d’IA pour la photo et délivre ainsi de superbes clichés, notamment sur les portraits.

Déjà bien placé d’un point de vue tarifaire, le Pixel est en ce moment proposé à 349 euros au lieu de 459 euros, soit un très joli rabais de 110 euros. Pour ce prix, vous aurez droit à une dalle Oled de 6,1 pouces. Le format maitrisé du 6a en fait un petit téléphone très agréable au quotidien, appuyé de plus par la « Pixel Experience » de l’interface Google. Le téléphone bénéficie de la même puce Tensor que ces grands frères et ne brille donc pas spécifiquement sur sa puissance, mais ce n’est pas ce qu’on attendra de lui. Au quotidien, l’expérience est sans accroc, sans compter une très bonne durée de vie grâce aux nombreuses années de mises à jour Android.

Galaxy S22 Ultra : le grand format

Le S22 Ultra est le modèle premium de Samsung — en attendant le Galaxy S23. Au menu, un vaste écran AMOLED de 6,8 pouces, la puce Exynos 2200, la présence d’un stylet et pas moins de quatre capteurs photo à l’arrière.

C’est d’ailleurs sur la photo que le S22 Ultra se démarque. Il est ainsi particulièrement polyvalent et possède un bon zoom. L’écran, sublime grâce à un calibrage et une fluidité au top, permet de profiter à fond de ses photos. One UI est un régal au quotidien et vous profiterez de quatre ans de mise à jour logicielle. Seul vrai bémol : une autonomie trop légère. Reste qu’avec les 260 euros de rabais dont il profite, il passe sous la barre des 1 000 euros et mérite qu’on s’y intéresse…

iPhone 12 : l’alternative Apple

C’est un fait, les iPhone sont de plus en plus chers. Bonne nouvelle, pour le Black Friday, l’iPhone 12 en 64 Go profite d’un rabais de 160 euros et tombe à 649 euros.

Même si nous en sommes à présent aux iPhone 14, la puce A14 Bionic qui l’équipe est toujours dans la course niveau performances et vous pourrez faire tourner toutes vos applications au quotidien sans vous poser de question. Il bénéficie en outre d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 × 1170 pixels. Vous pourrez vous faire plaisir sur la photo, et utiliser le mode Nuit sur tous les capteurs. L’iPhone 12 permet en outre de profiter de la force de l’écosystème Apple ainsi que de la dernière version d’iOS 16.

Si vous voulez un iPhone, mais n’avez pas envie d’investir autant, vous pouvez aussi vous tourner vers son prédécesseur, l’iPhone 11, qui est en promotion à 499 euros chez Darty.

Galaxy M23 : le petit prix

Vous cherchez un smartphone abordable ? Samsung propose le Galaxy M23, une excellente option sur le milieu de gamme, aux côtés de la série A. Grâce au rabais de 120 euros en ce moment, le téléphone tombe à 179 euros. À moins de 200 euros, il s’agit d’un rapport qualité — prix imbattable.

En interne, le M23 possède un Snapdragon 750G appuyé par 4 Go de RAM. Il s’agit d’un grand format avec sa dalle FHD+ de 6,6 pouces qui profite d’un taux de rafraichissement maximum de 120 Hz. Sur le volet photo, vous trouverez un triple capteur (50 + 8 + 2), dont un ultra grand-angle.

Votre budget est encore plus serré ? Profitez de la promotion sur le petit frère, à savoir le M13, qui est proposé à seulement 149 euros.

Le Galaxy S22 en pack avec une enceinte

Le Galaxy S22 est un téléphone compact, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces. Stylé et agréable à prendre en main avec son dos en verre brossé, il se glisse dans toutes les poches. Son écran profite d’une très belle luminosité et d’une fluidité à toute épreuve grâce au rafraichissement adaptatif de 120 Hz. À l’animation, on trouve l’Exynos 2200 épaulé par 8 Go de RAM. Le volet photo, quant à lui, est très réussi avec cette patte colorimétrique très saturée typique de Samsung, mais toujours jolie.

La Fnac propose donc un pack contenant le S22 ainsi qu’une petite enceinte Bluetooth, la JBL Flip 5, le tout pour 599 euros au lieu de 959 euros… une énorme réduction donc.

Vous pouvez aussi vous procurer le Galaxy S22 seul (mais toujours à 599 euros) chez la Fnac et Cdiscount.

Sinon, il est aussi disponible en promotion à 699 euros avec une Samsung Galaxy Watch 5.

