Black Friday Xiaomi : des smartphones, TV et objets connectés à prix encore plus cassés

La marque Xiaomi est habituée aux promotions tout au long de l'année sur son catalogue. Lors du Black Friday, le constructeur met les petits plats dans les grands avec des offres folles sur ses smartphones, ses téléviseurs, mais aussi sa multitude d'objets connectés. Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans Xiaomi.

Cette année, le Black Friday commence le 25 novembre. Comme chaque année, tous les acteurs de la Tech ont déjà dégainé leurs premières offres que ce soit sur leur site officiel, ou bien chez les e-commerçants. Parmi ces marques, Xiaomi est en première ligne avec un large panel de promotions sur l’ensemble de son catalogue. Vous êtes à la recherche d’un smartphone ? Xiaomi est là. Vous préférez changer de TV ? Xiaomi peut vous aider. Même sur les objets connectés le constructeur chinois est en première ligne. Voici un condensé des meilleures offres de la marque.

Le pack Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec une coque et un kit influenceur

La grande force du constructeur chinois est de proposer des téléphones sur différentes gammes de prix. Déjà roi des smartphones pas cher, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est proposé au cœur d’un pack complet lors du Black Friday. Celui-ci est accompagné par une coque de protection, mais aussi une ring light portative idéale pour accompagner vos contenus sur les réseaux sociaux.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, est proposé ici dans sa version 4G puisque ce dernier est équipé d’un processeur MediaTek Helio G96. Sa configuration est aussi appuyée par 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage. Avec le logiciel MIUI 13, vous avez droit à un large panel de personnalisations pour améliorer votre usage quotidien. Parmi les autres caractéristiques techniques mises en place, le smartphone dispose d’un écran de 6,67 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz.

Lors du Black Friday, le pack comprenant le Redmi Note 11 Pro, sa coque et un kit d’influenceur est proposé à 299 euros au lieu de 349 chez la Fnac et sur le site de Darty.

La Xiaomi Mi TV A2 55 pouces

Depuis peu, Xiaomi s’est aussi lancé sur le marché des téléviseurs notamment grâce à sa Mi TV A2. Si vous êtes à la recherche d’une TV 4K 55 pouces de bonne facture, ce modèle est mis à l’honneur pendant le Black Friday. La Smart TV se présente avec un design plutôt fin et simple pouvant s’intégrer n’importe où. La dalle LED 4K propose de l’Ultra HD tout en étant articulé par Google TV. En bref, un bon téléviseur sans prétention. Lors du Black Friday, la Mi TV A2 55 pouces voit son prix passer de 599 à 379 euros chez la Fnac et sur le site de Darty.

Pour ceux qui sont à la recherche d’un téléviseur 4K de 43 pouces, sachez que Xiaomi a aussi une solution pour vous. La Xiaomi Mi TV A2 43 pouces est proposée à 279 euros au lieu de 349 euros chez Darty.

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Sur le catalogue des produits Tech de chez Xiaomi, vous trouverez des Smart TV, mais aussi des vidéoprojecteurs. En l’occurrence, son Mi Smart Compact Projector est un appareil destiné à un usage nomade malgré le fait que celui-ci ne possède pas de batterie. Avec ses 1,3 kilogramme sur la balance, le picoprojecteur de Xiaomi devra être accompagné de son chargeur nomade.

L’affichage proposé par le Mi Smart Compact Projecteur est en Full HD et vous avez droit à une excellente luminosité pour vos différents types de contenus. Le produit dispose aussi d’un excellent système audio. Cerise sur le gâteau, la partie logicielle du vidéoprojecteur est assurée par feu Android TV désormais Google TV, vous permettant de profiter d’un large panel d’applications comme des services de SVOD.

Pendant le Black Friday, le Mi Smart Compact Projector est disponible à 569 euros au lieu de 649 euros sur le site de la Fnac et chez Darty.

La clé TV Xiaomi TV Stick 4K

Parmi les box TV disponibles sur le marché, certaines d’entre elles prennent la forme d’une simple clé. C’est le cas de la Xiaomi Mi TV Stick 4K qui se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur. Avec la télécommande qui l’accompagne, vous pourrez commander directement votre TV ou bien faire usage du bouton dédié à l’usage vocal.

La clé TV prend en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour un son spatialisé. L’ensemble tourne sous l’écosystème de Google TV afin de profiter des services de SVOD disponibles sur le Play Store. Vous avez même droit à une fonction Chromecast pour diffuser des contenus depuis votre smartphone ou bien votre tablette.

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 49,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

L’écran PC Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 pouces

Si vous êtes à la recherche d’un écran PC Gamer pendant ce Black Friday, Xiaomi a peut-être aussi une solution. Le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 présente un ensemble de fonctionnalités indispensable si vous êtes amateur de jeu vidéo. D’abord dans sa construction avec des bordures très fines, mais aussi son écran de 27 pouces disposant d’un rafraîchissement de 165 Hz.

En matière de connectique aussi, l’écran PC Xiaomi assure. Vous avez droit à un DisplayPort, un port HDMI, plusieurs ports USB 3.0 et une prise casque. L’interface offre une précision de couleurs assez élevée et la technologie Adaptive-Sync permet de limiter les saccades et le temps de latence.

Initialement affiché à 499 euros, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est désormais proposé à 299 euros à la Fnac.

La trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Dans le domaine de la mobilité urbaine aussi Xiaomi s’est fait une place. Sa trottinette électrique Scooter 4 Pro sortie il y a peu est déjà disponible en promotion lors du Black Friday. Le constructeur chinois dispose d’un véritable savoir-faire en la matière. Celle-ci se présente avec un design simple, mais surtout efficace. Elle offre un véritable sentiment de robustesse et de maniabilité.

Lors de notre test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, on note surtout l’amélioration de son autonomie montant jusqu’à 40 km. Ce qui permet de compenser la charge de l’appareil une nouvelle fois très longue. Surtout c’est la conduite qui séduit avec des accélérations franches et une maniabilité de tous les instants. Même les freins sont performants. En bref, la trottinette a tous les atouts pour se révéler être un compagnon de ville.

Pendant le Black Friday le prix de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro passe de 799 à 699 euros sur le site de Darty.

La caméra de sécurité intérieure Xiaomi Mi Home 360°

Xiaomi est sur tous les fronts dans le domaine de la Tech, même la sécurité de votre domicile. Avec la Mi 360° Home Security Camera 2K, le constructeur chinois présente une caméra de sécurité intérieure très crédible. Surtout, la grande force de ce produit réside dans sa simplicité d’usage. Il ne vous faut que quelques minutes pour installer cette caméra au sein de votre domicile.

La Mi 360° Home Security Camera fonctionne en symbiose avec l’application Home du constructeur chinois. Vous avez droit à quelques fonctionnalités comme la direction manuelle de la caméra ou encore la détection de mouvements. Xiaomi permet aussi le stockage des images en cloud, mais il faut activer la fonction « Assistant de surveillance » pour enregistrer les images. Si vous souhaitez conserver les fichiers en local, il faudra y glisser une carte SD.

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera est en promotion à 39 euros au lieu de 49 euros sur le site de la Fnac.

La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Sur le secteur des balances connectées aussi Xiaomi place une référence. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 présente au premier abord un design tout en sobriété qui s’intègre sans problème dans n’importe quelle pièce de votre domicile. En matière d’affichage, elle propose des LED qui s’allument une fois que vous êtes placé dessus. Mise en complément avec l’application Mi Fit vous aurez accès à toutes les données relatives à votre poids pour un suivi des plus précis.

Pour le Black Friday, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est en promotion à 14,99 euros au lieu de 29,99 euros chez Cdiscount.

La Xiaomi Mi Smart Speaker

Le statut de touche-à-tout de la Tech n’est pas usurpé chez Xiaomi. En effet dans son vaste catalogue le constructeur chinois propose aussi des enceintes Bluetooth avec la Mi Smart Speaker. Celle-ci sert pour écouter de la musique, mais aussi offre la possibilité de contrôler les objets connectés de votre domicile avec sa compatibilité à Google Assistant.

Dans le volet sonore, l’enceinte intègre un haut-parleur de 12 W et prend en charge le format audio DTS. Elle est aussi compatible à des services de streaming musicaux Spotify ou Deezer. Si vous avez des objets connectés Xiaomi ou reliés à Google Assistant, il est aussi possible de les commander en vous adressant à l’enceinte.

En promotion durant le Black Friday, la Xiaomi Mi Smart Speaker passe de 59 à 49 euros sur le site de la Fnac.

