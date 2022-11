Voici les meilleures offres du Black Friday pour monter ou upgrader un PC

Voici une sélection de cartes mères, de processeurs, de cartes graphiques, de la mémoire vive, du stockage, des boitiers et même des écrans PC. Profitez du Black Friday pour monter un PC ou upgrader votre PC actuel.

Construire votre propre PC présente de nombreux avantages par rapport à l’achat d’un préconstruit. Mais, c’est aussi du stress, car cela demande des compétences techniques, mais également une bonne connaissance du marché. Vous n’avez pas besoin de dépenser des milliers d’euros pour créer un PC complet. Vous pouvez par ailleurs upgrader votre PC actuel, en changeant la carte mère, la carte graphique, en ajoutant de la mémoire vive ou en passant sur un SSD.

Ici, on vous a fait une sélection d’offres Black Friday. Notez que cette sélection sera régulièrement mise à jour, n’hésitez donc pas à revenir le consulter.

Carte mère

Pour de nombreux utilisateurs de PC fixes qui construisent une nouvelle configuration, le choix d’une carte mère se résume principalement à plusieurs raisons, la plus notable étant le budget. Pour obtenir des fonctionnalités premium, il faut mettre la main au portefeuille. On vous propose ici des cartes mères avec de solides caractéristiques et de belles remises.

NZXT N7 Z690

Cette carte mère est compatible avec les CPU Intel de 12e génération, elle intègre un chipset haut de gamme, le Z690. On profite donc de la mémoire DDR5 et des PCIe 5.0. La N7 est le haut de gamme, puisqu’on profite d’un format ATX avec du Wi-Fi 6E, six USB 3.2, dont 4 Gen 2 et 2 en USB Type-C, et par ailleurs 3 connecteurs PCIe 4.0.

Cette carte mère est à 262 euros, contre 309 euros avant le Black Friday.

MSI MEG Z590 Unify

Avec le chipset Z590, on s’intéresse ici à une compatibilité avec la 10ᵉ et la 11ᵉ générations des processeurs Intel. Cette version Unify est très complète, avec quatre connecteurs M.2, le Wi-Fi 6E, un port USB 3.2 (Gen2x2) et un port Ethernet 2,5 G.

Comptez 231,87 euros sur Amazon, soit 9 % de remise.

Un pack Gigabyte B660 GAMING X DDR4 avec Corsair Vengeance RGB PRO SL

Ici, vous avez une carte mère également compatible avec les processeurs Intel Core 12ᵉ génération, avec 16 Go de mémoire vive Vengeance RGB PRO SL. De quoi faire un upgrade de votre PC.

Le pack est disponible pour 229,99 euros, soit 50 euros de remise sur Rue Du Commerce.

Processeur (CPU)

Carte graphique (GPU)

Peu de GPU Nvidia pour le Black Friday, on en trouve surtout sur les PC portables en promotion. On vous a donc sélectionné des cartes graphiques AMD et Nvidia qui offrent un très bon rapport qualité-prix. C’est la génération précédente, mais c’est sans doute le meilleur moment de les acheter.

XFX Speedster SWFT309 Radeon RX 6700

Avec 10 Go de mémoire vive, cette Radeon RX 6700 se positionne à une GeForce 3060 RTX. Vous pourrez donc jouer confortablement en Full HD, mais aussi correctement en QHD.

Pour 379 euros sur Amazon, vous profitez donc de 5 % de remise.

XFX RX 6700 XT

Avec 12 Go de mémoire vive GDDR6, ici on est plutôt face à une RTX 3060 et même une RTX 3070. Elle offrira d’excellentes performances en jeu, notamment sur une définition 1440p (QHD). Associée à un GPU Ryzen moderne, on met également en avant la technologie Smart Access Memory qui permet d’optimiser les performances globales.

Ici, c’est -10 % pour 429 euros sur Amazon contre 479 euros.

PNY Nvidia RTX 3060 Ti

Justement, si vous êtes plutôt Nvidia, il y a aussi de la RTX 3060 Ti en promotion. Ici, un modèle de PNY avec 8 Go de mémoire vive.

La carte est à 479 euros sur Cdiscount, c’est le tarif le plus bas observé du moment.

Mémoire vive

Ici, généralement, plus il y en a, mieux c’est. Mais, 16 Go seront suffisants dans de nombreux cas. Vous pouvez opter pour davantage de mémoire vive pour mieux appréhender ce qui nous attend dans les 3 à 5 prochaines années.

Kingston FURY Beast DDR4 de 32 Go

La DDR4 fonctionne avec tous les composants conseillés plus haut. Là, vous en aurez une bonne quantité : 32 Go à 3200 MHz.

Comptez 107,34 euros, c’est tarif intéressant, on trouve habituellement cette mémoire avec cette quantité à plus de 150 euros.

Kingston FURY Beast DDR5 de 16 Go

Si vous avez opté pour une configuration compatible DDR5, voilà 16 Go à un bon prix.

Ici, la promotion est moins importante, mais le prix est intéressant : 94 euros sur Amazon, soit 13 % de remise.

Stockage

Du côté du stockage, plusieurs options s’offrent à vous : si votre carte mère possède des emplacements M.2, partez sur du SSD compatible. Avec un peu de chance, si vous avez du PCIe 4.0, vous pourrez profiter d’un stockage rapide. Le PCIe 3.0 reste très rapide, malgré tout. Vous avez également les SSD en interface SATA, moins rapides, mais avec un meilleur rapport quantité-prix.

SSD Samsung 980 Pro 1 To

Si vous cherchez un SSD pour la console next-gen de Sony, il faut d’abord s’assurer que le disque répond aux exigences requises par la PS5, notamment en termes de taille et de performance. Le SSD 980 Pro de Samsung remplit les conditions demandées par le constructeur japonais, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une grande capacité de stockage pour soulager votre console. Et en ce moment, il est à un meilleur prix grâce à cette offre pour le Black Friday.

Habituellement vendu au prix de 185 euros, le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro est en ce moment en promotion à 110 euros sur Amazon, et par ailleurs à 125 euros sur Cdiscount.

Crucial P3

Ce SSD Crucial n’est pas le plus rapide, mais c’est un des plus rapides. Il ne branche en PCIe (Gen 3 x4) avec la technologie NVMe, ce qui offre des débits jusqu’à 3500 Mo/s.

Pour 129,99 euros, vous avez un SSD avec une capacité confortable 2 To.

SSD PNY CS900

Pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, il est toujours préférable d’opter pour un SSD, plus robuste qu’un HDD standard. Mais mieux vaut chercher le meilleur rapport capacité-prix avant de passer à l’achat. Les offres sont justement nombreuses à l’approche du Black Friday : le SSD PNY CS900 de 1 To chute par exemple sous les 60 euros actuellement.

Habituellement proposé à plus de 100 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais affiché à 55 euros chez Cdiscount. Il y a aussi le modèle 2 To à seulement 115,90 euros chez Rue du Commerce.

Crucial BX500

Les SSD internes, plus robustes que les HDD traditionnels, sont des solutions à privilégier pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, notamment en lui apportant beaucoup plus de rapidité. Il est toutefois préférable de dénicher le meilleur rapport capacité-prix avant de faire son choix. Le SSD Crucial BX500 de 1 To est par exemple une très bonne option, puisque le To ne coûte en ce moment pas plus de 60 euros.

D’abord affiché à 97 euros, le SSD interne Crucial BX500 de 1 To est désormais proposé à 59 euros sur Amazon.

Boitier

Corsair iCUE 4000X RGB ATX

Un classique, ce boitier ATX est silencieux, bien conçu et élégant avec les deux panneaux en verre trempé. Dans le prix, il y a aussi trois ventilateurs AirGuide RGB de 120 mm.

Il est à 101,99 euros sur Amazon au lieu de 125,94 euros. C’est un des prix les plus bas observés pour ce boitier.

Écran

Nous vous avons sélectionné que des écrans qui offrent un compromis pour l’usage bureautique-jeux. Ainsi, ils sont grands, en définition QHD minimum et avec des performances que l’on doit rechercher pour jouer.

Samsung Odyssey G7

C’est une de nos références : l’Odyssey G7 est un écran de 27 pouces en définition 1440p (QHD), avec la technologie QLED, un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec compatibilité G-SYNC… et il est incurvé (1000R).

On le retrouve à 559,99 euros sur Cdiscount, soit 50 euros de réduction par rapport au meilleur prix observé auparavant.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27″

L’année dernière, Xiaomi a complété son offre d’écrans PC avec le Mi 2K Gaming Monitor 27″, un moniteur classique qui propose les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran taillé pour le jeu : taux de rafraîchissement élevé, grande dalle confortable, temps de réponse rapide… Bref, de bons arguments, auxquels s’ajoute son prix qui devient encore plus intéressant grâce à une réduction de 200 euros à l’occasion du Black Friday.

Initialement affiché à 499 euros, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est désormais proposé à 299 euros à la Fnac. On le trouve même quelques euros plus cher sur Amazon.

Xiaomi Gaming Monitor 34″

Xiaomi est présent sur de nombreux segments, dont les écrans PC dédiés au gaming. Le Mi Curved Gaming Monitor 34 est d’ailleurs le premier conçu par la marque. Il dispose des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran, à savoir une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une baisse de prix très intéressante.

Lancé au prix de 549 euros, le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 passe aujourd’hui à 349 euros sur le site de Darty. Avec le code DARTY30, vous bénéficiez de 30 euros de chèque-cadeau en plus.

