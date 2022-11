Boulanger multiplie les fortes promotions pour le Black Friday : voici les 8 meilleures offres

Boulanger est l'un des e-commerçants principaux en France, sa participation au Black Friday n'est donc pas une surprise. Le marchand cumule les fortes promotions pendant ces événements, avec des produits Tech populaires à prix cassé. Retrouvez notre sélection des meilleures offres.

Cette semaine qui précède le Black Friday, daté au 25 novembre 2022, regorge de promotions. En effet, les e-commerçants dévoilent leurs meilleures offres avant l’heure et c’est aussi le cas de Boulanger. Il y en a beaucoup, genre énormément, donc on a décidé de vous partager uniquement les plus belles promotions que nous avons dénichés sur des produits Tech. Spoiler alerte, on en a retenu 8.

Les 8 meilleures offres du Black Friday chez Boulanger

Jabra Elite 3 Active

Les écouteurs Elite 3 de Jabra sont True Wireless, intra-auriculaires équipés de 4 microphones afin de permettre un son clair lors des appels, d’après la marque. Ils bénéficient de la connectivité Bluetooth 5.2 et la compatibilité avec les codecs SBC et aptX. Côté autonomie, avec la charge du boîtier, ce modèle possède 28 heures d’écoute. A noter la compatibilité charge rapide (1 heure d’écoute avec 10 minutes de charge), les assistants vocaux Alexa, Google et Siri, et la certification IP55.

Les points forts des Jabra Elite 3

Ergonomique et confortable

Résistance aux jets d’eau et à la poussière (IP55)

Contrôle intelligent des appels et de la musique

Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 3 sont maintenant disponible en promotion à 59 euros chez Boulanger.

Sony WH-1000XM5

Si le modèle WH-1000XM4 de chez Sony figure sur le podium de notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2022 , son successeur est tout aussi prometteur. En effet, le Sony WH-1000XM5 vient tout simplement enrichir les atouts du modèle précédent, en améliorant certains points, comme la réduction de bruit ou encore en introduisant un nouveau design pour plus de confort. Si à sa sortie, son prix dépassait les 400 euros, aujourd’hui il est possible de l’obtenir pour moins de 300 euros grâce à ce code promo disponible pendant le Black Friday.

L’essentiel à retenir du WH-1000XM5

Une réduction de bruit active encore meilleure

L’amélioration de la qualité audio. des appels vocaux

Une autonomie solide

Sortie au prix de 420 euros, puis affiché au prix de 399 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 tombe à 329 euros sur le site Boulanger.

Chargeur 25 W – Belkin

Dorénavant, plusieurs constructeurs comme Apple et Samsung n’incluent plus de chargeurs dans les boîtes de leurs smartphones. Vendu séparément, il faut généralement payer le prix fort pour avoir le chargeur officiel. Fort heureusement d’autres constructeurs en proposent, qui sont tout aussi efficaces et avec des prix plus doux. C’est le cas de modèle de chez Belkin, qui perd plus de 50 % de son prix.

Les atouts de ce chargeur Belkin

Le format compact

Un chargeur rapide de 25 W

Avec interface USB Type-C

Au lieu d’un prix barré 24,99 euros, le chargeur USB-C Belkin de 25 W est affiché en promotion à 12,99 euros sur Boulanger, mais grâce à 30 % d’ODR, il tombe à 9,09 euros seulement.

Samsung Galaxy S22 Plus

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S22 Plus fait partie des meilleurs smartphones de 2022 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Même s’il va être remplacé d’ici quelques mois par les prochains S23, ce smartphone reste très recommandable surtout avec cette promotion disponible pendant le Black Friday. Retrouvez le S22 Plus avec 360 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Le Galaxy S22 Plus, c’est quoi ?

Un bel écran AMOLED 6,6 FHD+ à 120 Hz

Une puce performance : l’Exynos 2200

La charge rapide 45 W de la partie

Au prix de 1 059 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S22 Plus avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est bradé à 699 euros sur le site Boulanger, soit 360 euros d’économie.

Lenovo Tab P11 Plus

L’année dernière, Lenovo a renouvelé sa gamme de tablettes et lancé des modèles entrée de gamme, mais aussi moyen à haut de gamme pour satisfaire toutes les bourses. Si certaines références s’adressent davantage à un usage familial, comme les Lenovo Tab M7 ou Tab M8, d’autres se destinent à celles et ceux qui recherchent avant tout une tablette pour travailler. La Lenovo Tab P11 Plus est justement taillée pour cet usage, et son principal atout est évidemment son prix abordable malgré quelques caractéristiques premium. À l’occasion du Black Friday, elle est d’ailleurs incluse dans un pack complet moins cher grâce à une réduction de 100 euros.

Le pack Lenovo Tab P11 Plus en quelques mots

Un écran 2K LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Fournie avec une station d’accueil, une coque de protection et un stylet

Initialement affiché à 399 euros, le pack Lenovo Tab P11 Plus avec une station d’accueil, une coque et un stylet est désormais proposé à 299 euros sur Boulanger.

Apple Watch SE (2022)

Les montres connectées d’Apple ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Certaines peuvent même approcher les 1 000 euros, à l’image de la toute récente Apple Watch Ultra. Heureusement, la marque à la Pomme a pensé aux plus petits budgets et vient de renouveler son Apple Watch SE, une version plus accessible qui offre une expérience premium, même si quelques concessions seront naturellement à faire. En ce Black Friday, il est même possible de la trouver encore moins chère.

Les points forts de l’Apple Watch SE

La qualité de fabrication d’Apple toujours présente

Un écran OLED de 1,78 pouce

Un bon suivi des activités

Lancée à 299 euros, l’Apple Watch SE (2022), dans sa version 40 mm, est désormais affichée à 279 euros sur Boulanger.

JBL Flip Essential 2

La Flip Essential 2 n’est pas la dernière enceinte Bluetooth de chez JBL, mais reste aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être robuste et étanche pour être amené partout sans risque. Pour le Black Friday, elle devient encore moins chère, et profite d’une réduction de 30 euros.

La JBL Flip Essential 2 c’est …

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site Boulanger.

AirPods 2

Les AirPods 3 sont certes bien implantés, mais les AirPods 2 font encore de la résistance. Ils sont d’ailleurs toujours aussi convaincants avec leur bon rendu sonore et leur intégration excellente dans l’écosystème Apple. En plus, on les trouve actuellement à un prix moindre puisqu’ils profitent du Black Friday pour baisser de 40 euros.

Les points forts des AirPods 2

Le format open-fit made in Apple

La bonne intégration dans l’écosystème Apple

La compatibilité avec les appareils Android

Habituellement proposés à 159 euros, les AirPods 2 d’Apple sont actuellement affichés à 119 euros chez Boulanger.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.