Le Black Friday de Carrefour : voici les 5 meilleures offres du jour

C'est le jour officiel du Black Friday et Carrefour compte bien vous faire économiser de l'argent sur de nombreux produits Tech. Smartphones, PC portables, ou téléviseurs, vous allez forcément trouver votre bonheur dans notre sélection.

Carrefour participe évidemment au Black Friday 2022. L’e-commerçant français a attendu le jour officiel pour dégainer de nombreuses promotions pour ses clients. On retrouve donc de nombreuses offres sur des produits populaires de la Tech, en passant par les smartphones, les PC portables, ou encore les TV. Des promotions, il y en a beaucoup, mais nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cette sélection.

Les meilleures offres du Black Friday chez Carrefour

Asus TUF Dash F15

L’Asus TUF Dash F15 dispose d’une fiche technique bien musclée qui ravira la plupart des gamers exigeants. Pour moins de 700 euros, on retrouve une carte graphique Nvidia RTX 3060 Max-Q qui va permettre de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions, le tout couplé à un processeur i7 de 11e génération pour assurer de bonnes performances au quotidien. Il est une option à considérer, surtout que pour le Black Friday il bénéficie de 300 euros de remise pour les adhérents Carrefour.

Ce qu’il faut retenir du Asus TUF Dash F15

Un écran de Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i7-11800H + RTX 3060 Max-Q

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Si le PC portable gaming Asus TUF (506HM-HN054W) est proposé à 999,99 euros chez Carrefour, si vous êtes adhérent chez l’enseigne française, vous obtiendrez 300 euros sur votre compte. Le laptop vous reviendra ainsi à 699,99 euros.

Samsung 55QN750

Champion du téléviseur Neo QLED, Samsung continue d’améliorer son savoir-faire pour livrer les TV 8K les plus prometteurs du marché. Et la cuvée 2021 fait honneur aux ambitions du constructeur. Entre la définition 8K, le rétroéclairage Mini LED, le traitement logiciel de l’image et le superbe design, les TV Neo QLED de Samsung misent sur une recette ultra-premium. Et à l’occasion du Black Friday, le modèle 55QN750 perd 600 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du Samsung 55QN750

Une dalle Neo QLED en 8K de 55 pouces

Compatibilité Dolby Atmos et Dolby Digital

La présence de ports HDMI 2.1

Sans oublier l’interface TizenOS

Au lieu d’un prix à 1 399 euros chez Carrefour, le Samsung Neo QLED 55QN750 se négocie à 999 euros (en choisissant livraison à domicile) mais pour les adhérent de l’enseigne, vous obtiendrez 200 euros sur votre carte de fidélité. Il vous reviendra ainsi à 799,99 euros.

Samsung Galaxy S22

Les amateurs de la marque Samsung n’attendent qu’une chose : le lancement officiel de la gamme Galaxy S23, qui devrait être annoncée début 2023. Mais cette sortie prochaine ne rend pas pour autant la gamme S22, lancée au début de l’année 2022, obsolète. Alors quand le smartphone premium Samsung Galaxy S22 bénéficie d’une grosse réduction de 350 euros à l’occasion du Black Friday, il serait dommage de laisser passer cette occasion.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S22

Un écran 6,1 pouces et 120 Hz

Une puissante puce Exynos 2200

Un bloc photo polyvalent

Pour en savoir plus, n’hésitez pas lire notre test sur le Samsung Galaxy S22.

Initialement proposé à 859 euros, puis réduit à 599 euros, le Samsung Galaxy S22 est désormais proposé à 509,15 euros pour les adhérents grâce au 15 % d’économie sur la carte.

Asus VivoBook Pro 15 OLED

Asus propose un catalogue bien fourni côté ordinateurs portables. La marque propose sa gamme VivoBook Pro, qui se veut très accessible avec une fiche technique musclée. Le VivoBook Pro 15 OLED que Carrefour propose est d’ailleurs bien loti, puisqu’il embarque une puce AMD Ryzen 9 5900HX, et profite d’un bel écran OLED de 15 pouces. Et la bonne nouvelle c’est qu’au Black Friday, il est possible de l’obtenir pour moins de 765 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Asus VivoBook Pro 15 OLED

Un écran OLED de 15,6 pouces (définition Full HD)

De bonnes performances : AMD Ryzen 9 5900HX

16 Go de RAM + 512 SSD

Proposé au prix de 1 399 euros, Carrefour baisse le prix du VivoBook Pro 15 OLED (S3500QA) à 899 euros, mais pour ses clients, il revient à seulement 764,15 euros.

iPhone 14

S’il y a des risques de pénuries pour les iPhone 14 Pro, cela ne semble pas être le cas pour l’iPhone 14. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui bénéficie d’une belle promotion pendant le Black Friday. S’il faut débourser plus de 1 000 euros pour l’acquérir, aujourd’hui il tombe à moins de 867 euros. Cette offre permet de se rapprocher un peu plus du prix auquel le modèle précédent était affiché. En plus, le délai de livraison est plus court que la gamme Pro.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 14

L’écran OLED de qualité et une encoche réduite

Une puce puissante

Un module photo amélioré

Une autonomie solide (2 jours)

Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 (128 Go) vous reviendra à 866,15 si vous êtes clients chez Carrefour. Vous obtiendrez 152.85 euros sur votre carte de fidélité.

