Asus Vivobook Pro 14, 14X, 15 et 16X : de l’OLED et des performances sur une large gamme de prix

Asus veut couvrir tous les fronts avec sa nouvelle gamme de PC. La famille Vivobook Pro devrait permettre de proposer des configurations intéressantes pour des budgets serrés.

Asus dévoile une nouvelle gamme de machines pour les professionnels. Pour les budgets les plus serrés, c’est la gamme Vivobook Pro qui doit remplir la demande. Sans avoir les mêmes arguments que la gamme ProArt de la marque, elle a de beaux atouts à dévoiler.

Vivobook Pro 14 et 15 : des PC pour les Pro et OLED à moins de 1000 euros

Toujours premier quand il s’agit de fournir un catalogue très rempli, Asus ne dévoile pas une gamme Vivobook Pro, mais deux gammes. On a d’abord les Vivobook Pro 14 et 15 OLED qui se veulent très accessibles avec un tarif d’entrée sous les 1000 euros, puis les Vivobook Pro 14X et 16X OLED, plus performants et plus chers.

Comme le reste de la nouvelle gamme Asus, les Vivobook Pro 14 et 15 sont proposés avec au choix un processeur AMD Ryzen 5000-H ou Intel Core H de 11e génération. Le processeur sera associé avec jusqu’à 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une puce graphique qui sera, au mieux, une Nvidia GeForce RTX 3050. Le châssis est annoncé à 1,4 kg pour la version 14 pouces et 1,65 kg pour la version 15 pouces.

L’écran reste la pièce maitresse de cette machine : on a droit à une dalle OLED au format 16:10 avec une définition jusqu’à 2880 x 1800 pixels.

Dernière caractéristique importante à retenir, la présence du « numpad » au niveau du pavé tactile. En d’autres termes, ce dernier peut se transformer en pavé numérique.

Vivobook Pro 14X / 16X : des configurations plus musclées

La gamme Vivobook Pro 14X ou 16X reprend dans les grandes lignes les mêmes caractéristiques, mais change certains éléments pour des versions plus musclées.

Ainsi la puce graphique pourra désormais être une GeForce RTX 3050 Ti et la configuration pourra monter jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage, avec une batterie de 63 à 96 Wh selon les configurations. L’écran, toujours OLED, proposera une meilleure définition allant jusqu’au 3840 x 2400 pixels avec un Delta-E inférieur à 2, ce qui signifie des couleurs calibrées avec précision.

Au niveau du design, on peut retenir deux changements. D’abord la présence d’un élément en plastique permettant d’occulter la webcam physiquement, c’est toujours mieux pour garantir sa vie privée. Le pavé tactile abandonne le « numpad » pour un « Dialpad », un équivalent tactile d’Asus Dial présent sur la gamme ProArt. Le poids annoncé est de 1,45 kg pour la version 14 pouces et 1,95 kg pour la version 16 pouces.

Prix et disponibilité : de 700 à 1600 euros

La gamme de prix annoncée est très large pour cette nouvelle famille de produits. Ils seront tous proposés à partir du 4e trimestre 2021.

Asus Vivobook Pro 14 OLED (S3400) : à partir de 699 euros

Asus Vivobook Pro 15 OLED (S3500) : à partir de 849 euros

Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) : à partir de 1299 euros

Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) : à partir de 1599 euros

Reste à découvrir quelles seront précisément les configurations proposées selon les tranches de prix. Sur le papier, la gamme Vivobook Pro semble offrir un bon rapport performance/prix pour de l’ultraportable, avec un écran OLED comme argument massue.