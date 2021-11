Huawei poursuit sur sa lancée en perfectionnant un peu plus son MateBook. Propulsé par un processeur Tiger Lake H35, le MateBook 14s arrive sur le marché avec des ajouts profitables ; une mise à niveau qui pourrait bien faire de l’ombre à l’offre haut de gamme du fabricant, représentée par le MateBook X.

Avec son MateBook 14s, Huawei conserve les atouts de son ultrabook de milieu de gamme tout en lui apportant une substantielle mise à niveau. Animé par un processeur Intel Core i7-11370H (Tiger Lake H35) qui embarque une partie graphique Irix Xe et promet des performances revues à la hausse, le MateBook 14s en profite aussi pour proposer son écran tactile de 14,2 pouces au format 3:2 à une fréquence de rafraîchissement plus élevée (90 Hz), ou encore à remettre la webcam à sa place plutôt que camouflée sous une touche du clavier.

Huawei MateBook 14s 2021 Fiche technique du Huawei MateBook 14s

Modèle Huawei MateBook 14s 2021 Taille de l'écran 14.2 pouces Définition 2520 x 1680 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-11370H Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go Mémoire interne 512 Go, 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 10 Dimensions 313,82 x 16,7 mm Poids 1430 grammes Prix 1 349 € Fiche produit

Le PC a été prêté par Huawei pour ce test.

Huawei MateBook 14s 2021 Un design compact et moderne

Le MateBook 14s est un MateBook comme les autres. Huawei n’a pas opéré de grands changements par rapport aux précédents modèles, si ce n’est que la webcam n’est désormais plus placée sous une touche escamotable, mais sur la bordure supérieure de l’écran. Certes, la caméra perd de sa « confidentialité », mais l’angle de capture est bien largement meilleur comme ceci.

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

Pour le reste, le design du MateBook 14s ne surprend pas, mais est toujours aussi convaincant. Réalisé quasi entièrement en aluminium, le châssis est robuste, bien construit et on ne peut plus fiable. Il respire la qualité tout en combinant une certaine légèreté avec ses 1,43 kg sur la balance pour une épaisseur qui n’excède pas 17 mm.

Esthétiquement, le MateBook 14s est à la fois sobre et moderne. Son châssis alu et son coloris aident à donner ce sentiment, tout autant que les finitions globales de la machine et les bordures extrêmement fines de l’écran. Au final, seule la charnière est faite de plastique. Elle stabilise parfaitement l’écran tandis que la bordure inférieure ne laisse que peu d’espace entre le clavier et l’affichage.

D’autres ultrabooks, même sur des diagonales plus larges, se payent le luxe d’être plus légers. On pense au LG Gram, à l’Asus ZenBook 13 OLED, ou encore au Lenovo Yoga Slim 7 Pro, mais on parle de 200 grammes d’écart tout au plus ce qui n’est pas excessif.

Clavier et touchpad

Hormis la touche jusqu’alors dédiée à la webcam et désormais transformée en touche dictée, la disposition du clavier ne bouge pas d’un cheveu. La saisie y est agréable avec une course de touche toutefois un peu plus longue que sur le MateBook X que j’ai pu tester l’an passé. Les touches ont des dimensions généreuses, la frappe est relativement discrète, alors que le rétroéclairage est soigneusement intégré et ajustable sur deux niveaux d’intensité. Enfin, on apprécie toujours le fait que le bouton d’alimentation soit détaché du clavier et qu’il intègre un lecteur d’empreintes digitales.

Le touchpad renvoie quant à lui une impression un peu moins bonne, notamment en raison d’un clic bien audible et d’une sensation « bon marché » à l’usage, ce qui rompt avec un design sans fautes dans l’ensemble. Néanmoins, nous n’avons pas de reproches à faire quant à son efficacité et sa précision.

La connectique

On retrouve une connectique un peu mieux fournie que l’an passé, avec deux ports USB-C avec Power Delivery et Display Alt Mode, un port USB-A, une prise combo jack et un port HDMI. Il faut cependant faire une croix sur un lecteur de cartes, ou un port Ethernet. Forcément, on s’habitue à avoir moins lorsque l’on parle d’ultrabook.

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

Précisons que notre exemplaire de test dispose seulement d’un port compatible Thunderbolt 4 sur les deux ports USB-C présents.

Webcam et audio

Sortir la caméra du clavier n’est pas anodin. Premièrement, car la gamme MateBook a, jusque-là, toujours disposé la webcam de la sorte, et deuxièmement, car cela permet à Huawei de la rendre compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello. On dispose donc d’une fonctionnalité supplémentaire avec un meilleur angle de vue, cependant la qualité de capture est toujours aussi mauvaise.

Les quatre haut-parleurs produisent un son clair et puissant, meilleur que sur bien des laptops. Les basses sont cependant quasi inexistantes, rien de surprenant.

Huawei MateBook 14s 2021 L’écran (presque) idéal pour la productivité

L’écran du MateBook 14s se distingue de bien des manières. Par son fonctionnement tactile, sa définition revue à la hausse (2520 x 1680 pixels) et son format 3:2. Avec cette diagonale de 14,2 pouces, il résulte une très bonne densité de pixels (213 ppp), un affichage net et une fluidité accrue en augmentant le refresh rate à 90 Hz. Soulignons que le passage du mode 60 Hz à 90 Hz est facilité par un simple raccourci clavier (Fn + R).

Forcément, le format 3:2 se prête un peu moins à un usage multimédia. Le gain d’espace en hauteur est toutefois largement plus confortable par rapport à un écran 16:9 ou même 16:10 et nous permet de gagner en productivité dans la plupart des applications.

Il faut dire que Huawei ne fait aucun faux pas avec cet écran. Sa luminosité maximale est assez haute avec 416,2 cd/m² et son le taux de contraste que nous mesurons va au-delà de nos attentes avec un rapport de 1 755:1. Petit avantage, cette dalle LTPS embarque un capteur de luminosité qui ajuste l’intensité de l’éclairage par rapport à la luminosité ambiante. C’est un ajout très intéressant pour la simple raison que cette dalle possède un revêtement brillant qui ne contre que peu les reflets. En augmentant la luminosité de manière automatique, on conserve au mieux une bonne visibilité sur l’affichage.

On remarque aussi que l’étalonnage de cet écran est plutôt bon. Avec une courbe RGB suffisamment stable et une température de couleurs de 6 637 K, il se montre relativement fidèle, avec un Delta E moyen de 2,83. La courbe gamma subit un léger décrochage, mais globalement se calque assez bien sur la courbe de référence. Concernant les différents espaces colorimétriques, nous mesurons une couverture de 97,8 % pour le sRGB, 72,9 % pour l’AdobeRGB, et 72,4 % pour le DCI-P3.

Huawei MateBook 14s 2021 Logiciel

Le MateBook 14s est livré avec Windows 10 et devrait pouvoir être mis à niveau vers Windows 11 sans souci. Il n’embarque que peu de logiciels préinstallés, seul Huawei Manager vient regrouper quelques fonctionnalités intéressantes, notamment pour associer des appareils de la marque avec ce PC.

Huawei Manager ne propose pas une multitude de choses, un menu est dédié à l’entretien et la résolution de problème, un autre aux performances avec à la clé deux modes d’alimentation (équilibré et performance) distincts de la gestion de l’alimentation de Windows. En revanche, la sélection du mode « performance » ne signifie pas toujours que l’ordinateur fonctionne sous ce mode. Le passage en veille ou un simple redémarrage aura pour effet de rebasculer sur le mode équilibré. Néanmoins, la bascule entre les deux modes se fait simplement avec la combinaison Fn + P.

Huawei MateBook 14s 2021 Performances

Gravé en 10 nm et sur le même procédé que l’ensemble des processeurs Intel de 11e génération, le Core i7-11370H dispose de 4 cœurs et 8 threads, de fréquences comprises entre 3,3 GHz et 4,8 GHz et une enveloppe thermique de 35 W en mode « équilibré » et 45 W en « performance ». Huawei a donc opté pour un processeur doté de seulement quatre cœurs dont l’avantage est d’embarquer une puce graphique Iris Xe.

On perçoit la différence entre les deux modes d’alimentation, comme le montrent les captures ci-dessous. Sous Cinebench R23, le MateBook 14s obtient un score de 1 405 points en single-core et de 5 920 points en multi-core. On observe un écart de performances d’environ 10 % entre les deux modes d’alimentation.

Nous avons poursuivi nos benchmarks en conservant le mode « performance ». L’encodage d’une vidéo 4K vers un fichier MP4 en 1080p avec HandBrake nous a permis de constater que les performances de cet i7-11370H sont effectivement légèrement supérieures à celles de l’i7-1165G7 qui fonctionne à un TDP inférieur. En utilisant le procédé d’encodage habituel, nous sommes arrivés au bout de l’exercice en 13 minutes et 43 secondes avec une moyenne de 21,4 FPS.

On retrouve des résultats similaires avec le benchmark Modern Office de PCMark 10. Avec un score de 5 334 points, le MateBook 14s se place sensiblement au-dessus de la mêlée. Il ne s’agit sans doute pas de l’ordinateur idéal pour effectuer des tâches lourdes, mais il s’en sortira face à une demande ponctuelle.

Le SSD de 512 Go qui équipe ce PC portable dispose de deux partitions, pour un espace de stockage effectif de 456 Go. Les performances affichées sont dans la moyenne pour ce type de SSD, avec presque 3,5 Go/s en lecture séquentielle, mais quoiqu’un peu en dessous de nos attentes en écriture séquentielle avec 2,2 Go/s.

3D Mark

La puce graphique Iris Xe fait toute la différence sur cette machine. Là où le MateBook X se contente de l’iGPU Intel UHD Graphics et peine à convaincre sur la question des traitements 3D, la MateBook 14s déploie une puissance non négligeable grâce à ce processeur. On le remarque en exécutant Night Raid de 3D Mark où il obtient un score global de 18 330 points et un score graphique de 21 065 points. Des résultats supérieurs à la majorité des ultrabooks que nous avons testés cette année. Vous retrouverez ci-dessous les différents résultats que nous avons relevés à l’aide de 3D Mark.

Time Spy (Graphics score) : 1 690 points

1 690 points Time Spy Extreme (Graphics score) : 786 points

786 points Time Spy Stress Test : 99,7 % (stabilité du frame rate)

Dissipation thermique et bruit

Le MateBook 14s est un ordinateur parfaitement discret au quotidien. Ses deux ventilateurs ne se font entendre que lors de charges lourdes et se montrent efficaces pour maintenir des températures correctes. Lors d’un stress test de 20 minutes avec Aida 64, les températures CPU n’ont jamais dépassé 84 °C et aucun throttling n’a été observé. Précisons également que la fréquence du processeur s’est stabilisée à 4,3 GHz et est restée tout à fait stable durant l’intégralité du stress test.

Pour résumer, les températures ne montent que rarement, aucune chauffe n’est à déplorer au niveau du clavier, et le PC est facile à vivre au quotidien avec des nuisances bien limitées.

Huawei MateBook 14s 2021 Autonomie

Équipé d’une batterie d’une capacité de seulement 59 Wh, le MateBook 14s se montre particulièrement endurant si l’on conserve le mode d’alimentation équilibré et un refresh rate de 60 Hz. Dans ces conditions, l’autonomie a été évaluée à 12 heures et 08 minutes avec notre protocole habituel et obtient un indice de performance de 6 618 points.

Naturellement, la durée de vie de la batterie sera amoindrie en passant à 90 Hz et sur le mode « performance ». On peut néanmoins s’attendre à retrouver une autonomie suffisante même dans ce cas, sans doute comprise entre 8 et 10 heures.

Huawei MateBook 14s 2021 Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook 14s, dans la configuration présentée au sein de ce test, est commercialisé à 1349 euros sur le site officiel du fabricant. Avec ce nouveau laptop, Huawei augmente sensiblement ses prix par rapport à la génération précédente, d’environ 100 euros au lancement. Malgré tout le fabricant sort le grand jeu pour appâter les clients avec une réduction de 50 euros en précommandant, ainsi qu’un casque Huawei Freebuds Studio et un an de garantie supplémentaire offerts.