Ce laptop Asus avec écran OLED (90 Hz) et RTX 3050 Ti perd 350€ de son prix

Avec sa gamme VivoBook, Asus entend bien proposer des PC portables taillés pour les professionnels, mais aussi pour le jeu en intégrant une carte graphique. C’est le cas du Vivobook Pro 14X OLED (M7400) qui passe à 1 199,99 euros au lieu de 1 549,99 euros.

Asus a démocratisé la technologie OLED sur sa gamme VivoBook pour en faire le laptop idéal pour les professionnels. La référence VivoBook Pro 14X OLED (M7400) de la marque séduit par son sublime écran, mais intègre en plus une carte graphique Nvidia GeForce de dernière génération pour plaire aussi aux gamers occasionnels. Et la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui l’Asus VivoBook Pro 14 OLED bénéficie de 23 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du VivoBook Pro 14 OLED

Un écran OLED de 14 pouces à 90 Hz

Ryzen 7 5800H + RTX 3050 Ti

16 Go de mémoire vive et SSD de 1 To

Au lieu d’un prix barré à 1 549,99 euros, le Asus VivoBook Pro 14X OLED (M7400) est actuellement disponible en promotion à 1 199,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Un laptop qui mise tout sur l’écran

La gamme VivoBook ne constitue pas ce qui se fait de mieux chez Asus, mais la marque présente un laptop bien conçu avec un design qui va à l’essentiel. Son véritable atout réside sur son écran qui profite de l’OLED avec une définition de 2880 x 1880 pixels. Résultat : la qualité d’affichage est excellente avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. S’ajoute à cela le format 16:10, un format d’affichage qui est pratique pour le travail en bureautique ou sur le web que pour du jeu vidéo ou de la consommation de contenus.

Sa conception a été pensée pour être facile à transporter grâce à sa diagonale de 14 pouces et son poids léger (1,45kg). Il dispose d’un look discret avec une connectique assez complète, on retrouve : deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.2, un port USB-C, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD, et le port jack 3,5 mm.

Mais également sur les performances

En plus d’offrir une belle qualité d’image, Asus intègre dans son laptop une puce AMD Ryzen 7 5800H pouvant monter jusqu’à 4,4 GHz en mode boost, 16 Go de RAM et un stockage de 1 To en SSD NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook fait tourner les applications exigeantes sans problème. Il est capable d’assurer une bonne fluidité et réactivé, sur un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Mais ce qu’on apprécie le plus, c’est bien l’ajout d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Elle permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans de bonnes conditions pour les joueurs occasionnels. La dalle profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz et offre une meilleure expérience en jeu avec plus de fluidité.

Enfin, le Vivobook Pro 14X offre une bonne autonomie pour travailler toute une journée loin d’une prise. C’est impressionnant compte tenu du niveau de performance et de la définition d’affichage offert par la machine. On regrette l’impossibilité de charger le PC en USB-C… Il faudra donc compter un peu moins de 2 heures pour recharger l’ordinateur portable.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Asus VivoBook Pro 14X OLED (M7400).

