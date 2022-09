Test de l’Asus Vivobook 14X : ce n’est pas ce que vous croyez

L'Asus Vivobook 14X n'existe pas qu'en version OLED. Son frère le plus simple et accessible, le Vivobook 14X, passe aujourd'hui en test pour prouver sa valeur.

Dans la ligne 2022 d’Asus sur le moyen de gamme, il y a bien sûr le Vivobook 14X OLED… mais aussi le Vivobook 14X, petit frère à la dalle LCD qui n’a pas le droit à autant de mise en avant. Faites donc attention à l’achat, puisque comme vous allez le découvrir dans ce test, l’un n’est pas l’équivalent de l’autre, et la confusion est vite arrivée.

Asus Vivobook 14X (M1403) Fiche technique

Modèle Asus Vivobook 14X (M1403) Taille de l'écran 14 pouces Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen 7 5800H Puce Graphique (GPU) AMD Radeon Vega 7 Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.0 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 317,1 x 19,9 mm Poids 1600 grammes Indice de réparabilité ? 6,9/10 Prix 1 599 € Fiche produit

Asus Vivobook 14X (M1403) Design

L’Asus Vivobook 14X est exactement ce que l’on imagine lorsque l’on pense à un ordinateur de moyenne gamme. C’est-à-dire : à peu près tout ce qu’il y a sur la version haut de gamme, mais avec une construction légèrement moins précise et des matériaux moins précieux. C’est exactement ce qu’il advient du Vivobook 14X par rapport aux derniers Zenbook, puisqu’il récupère un châssis sensiblement de la même forme et avec la même intention, mais cette fois-ci en plastique.

Son feeling n’est pas mauvais pour autant, et sa flexibilité reste minimale pour un design de la sorte. Il n’empêche cependant que l’impression en main est loin d’être luxueuse, et tend à aller du côté de l’utilitariste. Son capot, qu’il est possible d’ouvrir totalement à plat à 180°, a une légère tendance à s’enfoncer dans la peau lorsque l’on utilise le Vivobook 14X sur ses genoux, et comme ses tranches sont un peu plus marquées que la moyenne, le ressenti peut devenir inconfortable.

Il n’empêche qu’il s’agit d’un large ordinateur confortable, dont le poids de 1,6kg n’en fait pas le champion de la légèreté, mais qui se transporte avec aise dans n’importe quelle circonstance. Un bon petit ordinateur portable, en somme.

Clavier et pavé tactile

L’impression un peu plastique continue naturellement sur le clavier, qui a tout de même le mérite d’offrir des touches bien larges, espacées et surtout bien équilibrées. Les switchs sont cependant très plastiques et légers, ce qui impacte le confort de frappe. Ceci étant, on est dans la moyenne de cette catégorie de produit. On lui reprochera donc surtout cette touche Entrée coupée en deux à l’américaine, toujours aussi grinçante pour un utilisateur européen.

Le pavé tactile n’est pas en verre, mais reste très large et bien glissant. Surtout, il intègre une nouvelle fois le pavé numérique activable sur une simple pression de bouton. Cette fonctionnalité est un atout non-négligeable chez Asus, et est particulièrement utile pour quiconque doit travailler sur du Excel régulièrement.

Connectique

On qualifiera l’Asus Vivobook 14X de bien loti lorsqu’il s’agit de sa connectique. Si la tranche gauche n’offre qu’un simple port USB A 2.0, la tranche droite accueille le port d’alimentation, un port HDMI 1.4 plein format, 2 USB A 3.2 Gen. 1, un USB C 3.2 Gen. 1 et un combo jack.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce qu’on aurait apprécié voir ? Un port USB-C supplémentaire pouvant servir de chargeur pour l’ordinateur, plutôt que le port tonneau traditionnel en voie de disparition. Un lecteur de carte SD n’aurait pas non plus été de refus. Mais dans l’ensemble, l’ordinateur ne réclamera pas d’investir dans un dongle de si tôt pour la majorité des utilisateurs.

Webcam et audio

Une petite webcam 720p qui ne fait pas de miracle, mais qui a le mérité de bien retranscrire les couleurs de la scène. Ce n’est donc pas si mal par rapport à ses rivaux dans la même catégorie, qui ne font même plus l’effort de traiter un minimum le signal.

Les haut-parleurs sont par contre de très basse qualité. Ils manquent de volume, et le son produit n’assure vraiment sur aucun point, des basses aux aigus en passant par les mediums. Tout semble comme passé sous l’eau, et le placement des haut-parleurs sous l’appareil n’aide en rien à les soutenir.

Asus Vivobook 14X (M1403) Écran

C’est ici qu’il va vous falloir rester attentif. Oui, le Vivobook Pro 14X a un écran OLED. Mais le Vivobook 14X classique que nous testons dans ces lignes est loin d’être logé à la même enseigne. Nous profitons d’une simple dalle IPS LCD de 14 pouces en définition 1920 × 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle n’est pas tactile, et n’est pas particulièrement qualitative : le constructeur annonce en toute honnêteté une couverture de seulement 45 % du NTSC.

Et sous notre sonde, avec le logiciel DisplayCal, c’est… bien ce qu’annonce le constructeur. Si le constructeur offre deux modes d’affichage (Normal/Vif) dans son interface, la différence est si infime qu’il ne vaut pas même la peine de les comparer. Choisissez le mode Vif, légèrement meilleur, mais celui-ci ne couvre malgré tout que 60,6 % de l’espace sRGB, 42,9 % du DCI-P3 et 41,8 % de l’Adobe RGB. Nous sommes ici sur une luminosité maximale de seulement 362 cd/m², et un Delta E00 moyen de 6,97 qui est loin de convenir au moindre travail graphique.

On aurait presque été tenté de comparer cette dalle à celle ignoble du HP Victus, mais elle s’en tire tout de même bien mieux, notamment grâce à un contraste de 1502:1. Visuellement, l’affichage est honnêtement correct. Mais dès qu’il est à côté d’un bon écran, le Vivobook 14X vous révèlera ses faiblesses à l’œil nu.

Ce n’est pas dérangeant en soi pour un produit destiné à être vendu à relativement bas prix. Cependant, on aurait apprécié du constructeur un démarquage plus clair de ce produit dans sa gamme, puisqu’il risque d’être confondu par le commun des mortels avec le Vivobook Pro 14X à écran OLED. Et auquel cas, la déception sera terrible.

Asus Vivobook 14X (M1403) Logiciel

Asus nous a toujours fait le plaisir d’intégrer une bonne suite logicielle avec MyAsus, qui permet de retrouver en un éclair et sur une interface claire et concise les réglages les plus importants de ses machines. C’est évidemment toujours le cas ici, et cette application nous plaît toujours autant.

Mais le constructeur a aussi l’habitude d’intégrer de nombreuses applications publicitaires, à l’image de McAfee, qui nous déplaisent… sur le haut de gamme. Sur le milieu de gamme où se place le Vivobook 14X, c’est déjà beaucoup plus pardonnable.

Asus Vivobook 14X (M1403) Performances

Dans notre configuration de test, l’Asus Vivobook 14X est soutenu par un SoC AMD Ryzen 5 5600H, un CPU à 6 cœurs et 12 threads pouvant turbo jusqu’à 4,2 GHz. Il est couplé ici à 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go en PCIe 3.0. Une configuration de moyenne gamme par excellence, où AMD excelle toujours avec ses SoC Zen 3 savant allier puissance et autonomie.

Benchmarks généraux

Pas de déception sur ce point : le Ryzen 5 5600H chante au diapason avec un score de 9289 points en multi-core et 1361 points en single-core sur Cinebench R23. Comme d’habitude sur cette génération, AMD supplante Intel sur les tâches multi-threadée, quand les performances single core sont au-dessus chez Intel. Le score de 5891 points sur PCMark 10 nous rassure quant au fait que ce Vivobook 14X est tout simplement à la hauteur de n’importe quel ultrabook de 2022 en termes de puissance brute.

Vous pouvez également compter sur le GPU intégré, de génération Vega 7, qui offre des performances relativement similaires à un Steam Deck. Autant vous dire que vous pourrez confortablement jouer à vos free-to-play préférés en vadrouille, sans pour autant faire des excès. C’est surtout du côté de la mémoire de stockage que les limites pourront se faire sentir, la génération PCIe 3.0 commençant à vieillir face à un 4.0 bien installé et un 5.0 en déploiement. Reste un Vivobook 14X aujourd’hui rapide, fluide et performant.

Refroidissement et bruit

Bonne surprise de ce côté puisqu’à l’usage classique, l’Asus Vivobook 14X est non seulement parfaitement frais, mais aussi parfaitement silencieux. C’est en mode performance qu’il commencera à se faire légèrement entendre, et que la chauffe se montrera, mais celle-ci reste maîtrisée avec un point chaud situé bien au centre de sous son châssis, à 46°C maximum dans nos tests. La zone du clavier reste malgré tout confortable à seulement 36°C.

Asus Vivobook 14X (M1403) Autonomie

L’Asus Vivobook 14X s’équipe d’une batterie de 50 Wh et réclame un bloc d’alimentation traditionnel de 90W pour fonctionner. C’est ici une première déception : comme dit dans la partie connectique, on aurait aimé que l’USB-C Power Delivery (qui soutient jusqu’à 100W) soit implémenté plutôt qu’utiliser ce format vieillissant.

Niveau autonomie, l’ordinateur n’est pas un champion de l’année. On compte entre 8 et 9 heures d’usage bureautique assez classique, avec de la vidéo YouTube, du son, et bien sûr de nombreux onglets ouverts en écrivant un article. Ceci étant dit, cela reste une autonomie d’une journée de manière confortable, qui conviendra à un étudiant ou un salarié classique.

Tout cela aurait vraiment été sublimé par l’USB-C PD, qui aurait permis de charger facilement l’appareil en déplacement, mais il faudra ici apporter son bloc avec soi. Au moins est-il assez petit.

Asus Vivobook 14X (M1403) Prix et disponibilité

L’Asus Vivobook 14X est d’ores et déjà disponible en France. Vous pouvez le trouver au prix de départ conseillé de 799,90 euros.