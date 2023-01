Le MacBook Pro 13 2022 doté de la puce M2 est bien moins cher lors des soldes

Les soldes d’hiver sont l’occasion de faire de belles affaires en ce début d’année 2023. Et si vous êtes intéressés par un MacBook Pro, celui de 2022 équipé de la puce M2 est en promotion et passe de 1 599 euros à 1 449 euros à la Fnac.

Pour cette année 2023, Apple devrait présenter de nouveaux PC et également introduire de nouvelles puces, comme la puce M3 ou encore M2 Pro et M2 Max. À l’heure actuelle, seule deux modèles profitent de la puce M2, comme le MacBook Pro 13 2022, qui impressionne par son efficacité et se négocie avec 150 euros de réduction.

Le MacBook Pro 13 2022 M2, c’est quoi ?

Les finitions exemplaires

Une machine surpuissante grâce à la puce M2

Une autonomie solide

Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 d’Apple est en ce moment en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac.

Si vous êtes intéressés par la version avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM, elle se trouve en promotion à 1 679 euros contre 1 829 euros habituellement chez la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Pro 13 2022 M2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Pro 13 2022 M2 au meilleur prix ?

Un look identique, toujours appréciable

En concevant le MacBook Air et MacBook Pro de 2022, seul le premier modèle change d’apparence. Sur la version Pro, on a le même châssis en aluminium, ainsi qu’un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs, ainsi que la présence de la Touch Bar, le MagicKeyboard et le TouchPad.

L’ensemble offre une excellente qualité, comme la marque à la Pomme sait si bien le faire. À noter qu’il n’intègre pas de connecteur MagSafe comme ses confrères.

Plus de performances avec la puce M2

Ce qui change pour cette cuvée 2022, c’est son processeur. À présent, le MacBook Pro 13 pouces s’équipe de la puce M2. Couplé à 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, cet appareil répond à la quasi-totalité des utilisateurs les plus exigeants. La puce M2 offre des performances 39 % plus élevées que sur le précédent MacBook Pro 13″ en jeu et pour de la retouche d’images. C’est même 3,4 fois plus rapide qu’avec le modèle équipé d’un Intel Core i7 de 8ème génération. L’encodage de vidéos au format ProRes serait trois fois plus rapide d’après Apple.

Pour tenir la cadence, le MacBook Pro 13 M2 peut tenir environ 20 heures en lecture vidéo, et 17 heures en navigation web, grâce à une batterie de 58,2 Wh. Il est d’ailleurs plus endurant que le MacBook Air 2022 avec sa batterie de 52,6 Wh. Il sera suffissament endurant pour assumer une journée de productivité. Quant à la connectique, le MacBook Pro 13 M2 se limite une nouvelle fois à 2 ports USB-C Thunderbolt 3 / USB4 et une prise casque Jack 3,5 mm.

