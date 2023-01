Soldes : les meilleurs smartphones de 2022 et 2021 sont en forte promotion

Ça y est, les soldes d’hiver sont lancées et avec elles, une ribambelle d’offres sur les meilleurs smartphones du moment. Pixel 7, iPhone 13, Galaxy S22 ou encore Xiaomi 12 : il y en a pour tous les goûts et surtout, toutes les bourses.

Si vous êtes actuellement en quête de votre prochain smartphone, c’est le bon moment pour craquer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’à partir d’aujourd’hui, et durant les cinq prochaines semaines, se tiennent les soldes d’hiver. L’occasion pour les e-commerçant de proposer des offres plus ou moins intéressantes sur les smartphones les plus en vue. Pour l’occasion, nous vous avons donc concocté une sélection des offres les plus intéressantes que nous avons pu croiser jusqu’à maintenant.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2023

Google Pixel 7 Pro

Avec son Pixel 7 Pro, Google tient enfin sa formule en matière de smartphone. Plutôt agréable à l’œil grâce à son design raffiné, il s’avère aussi très agréable à utiliser au quotidien et bénéficie d’une bonne prise en main. Côté performance, le smartphone de Google s’en tire avec les honneurs grâce à la présence d’un SoC Google Tensor G2 couplé à 12 Go de RAM, même s’il faudra faire attention aux jeux 3D les plus gourmands.

L’affichage pour sa part est très satisfaisant avec une dalle AMOLED LTPO QHD+ dotée d’un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz. De quoi proposer des couleurs lumineuses et contrastées, et profiter pleinement des clichés capturés avec l’excellent bloc photo installé sur la façade arrière.

Pour les soldes, le Pixel 7 Pro profite d’une très jolie réduction qui permet de l’obtenir à 774 euros au lieu de 899 euros habituellement. Un prix obtenu en cumulant le rabais consenti pendant les soldes et le code promo 25DES299 proposé par Cdiscount.

Le petit frère du Google Pixel 7 Pro, le Pixel 7 (tout court) est, lui aussi, en promotion à l’occasion des soldes. En vous rendant chez Cdiscount, et en utilisant le même code promotionnel, vous pourrez obtenir ce smartphone noté 9/10 en nos colonnes à 574 euros au lieu de 649 euros en temps normal.

Apple iPhone 13

S’il a depuis été remplacé par l’iPhone 14, l’iPhone 13 n’en demeure pas moins un excellent smartphone. En reprenant les forces de la génération précédente et en venant corriger les points faibles, il propose des prestations dignes de son rang. L’autonomie, souvent décriée chez Apple, a fait l’objet d’un véritable progrès avec un gain supérieur à deux heures. De quoi lui permettre de tenir plus d’une journée et demie sans sourciller. Seul regret, l’absence de charge rapide…

Une nouvelle fois, la puce maison d’Apple (ici la A15 Bionic) fait des merveilles et permet à l’iPhone 13 d’offrir des performances diablement impressionnantes, et ce, quel que soit l’usage. À tel point qu’il est difficile de le prendre en défaut (et l’on ne va pas s’en plaindre). Pour le reste, Apple déploie sa panoplie habituelle avec une dalle OLED de bonne facture (mais toujours pas de 120 Hz), un bloc photo efficace et polyvalent et surtout, une partie logicielle toujours aussi agréable à utiliser.

L’iPhone 13 est actuellement disponible à 749 euros chez Cdiscount grâce au code promotionnel 25DES299. Un prix très attractif pour cet appareil généralement proposé aux alentours de 900 euros.

Oppo Find X5 Pro

Avec le Find X5 Pro, Oppo va directement titiller les smartphones les plus hauts de gamme disponibles sur le marché. Et, à raison, tant les prestations proposées par cet appareil sont impressionnantes. Le Snapdragon 8 Gen 1 intsallé ici fait des merveilles, d’autant plus qu’Oppo l’a accompagné de 12 Go de RAM. Un combo efficace quelle que soit la tâche demandée.

Pour ne rien gâcher, Oppo a aussi installé un dalle AMOLED de grande taille (6,67 pouces) absolument sublime qui propose un affichage en 3216 par 1440 pixels lumineux et fluide en toutes circonstances. Rien à redire non plus au niveau de l’autonomie (qui bénéficie pleinement de la charge rapide made in Oppo) ou de la partie photo qui s’avère très satisfaisante à l’usage.

Qui dit smartphone haut de gamme, dit prix élevé, et le Oppo Find X5 Pro est généralement proposé aux alentours de 1 300 euros. Pour les soldes, Amazon fait radicalement descendre la facture avec une réduction de 400 euros, qui le fait tomber à 899 euros.

Sony Xperia Pro-1

Le Sony Xperia Pro-1 n’est pas un téléphone à mettre en toutes les mains, et il conviendra tout particulièrement à ceux qui cherchent un photophone complet, pointu et surtout, personnalisable à l’envi. Sony a en effet équipé son appareil d’un bloc photo qui mise sur la polyvalence et la qualité grâce notamment au capteur un pouce Sony Exmor RS.

Le constructeur a aussi particulièrement travaillé l’expérience photo en permettant, par exemple, d’ajuster manuellement tous les paramètres de capture (vitesse d’obturation, sensibilité ISO, etc.) ainsi qu’en proposant la possibilité d’enregistrer les fichiers au format RAW. Pour le reste, ce Sony Xperia Pro-1 offre de jolies prestations grâce à la présence d’un Snapdragon 888 ou d’un écran OLED de 6,5 pouces avec une définition de 3 840 par 1 644 pixels pour un taux de rafraîchissement 120 Hz.

Avec un prix de lancement fixé à 1 799 euros, le Xperia Pro-1 est un smartophone pour le moins onéreux qui ne parlera pas à tout le monde. Pour les soldes, Amazon propose toutefois une jolie remise puisqu’il est possible de l’obtenir pour 1 099 euros.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Est-il vraiment nécessaire de présenter le Galaxy S22 Ultra ? Dernier-né de Samsung et grand frère de la série S22, ce smartphone propose des prestations très haut de gamme qui en font incontestablement l’un des smartphones de 2022. Doté d’un design original qui n’est pas sans rappeler feu le Galaxy Note, le Galaxy S22 Ultra s’avère extrêmement plaisant à utiliser et l’ajout du stylet est, au final, loin d’être gadget.

Sous le capot, on retrouve un Exynos 2200 tout à fait capable en dépit de quelques désagréments une fois en jeu. De manière assez classique pour un téléphone signé Samsung, l’écran est un petit bijou : grand, lumineux, fluide, réactif et parfaitement calibré, il offre un affichage qui frôle la perfection. Rien à redire non plus sur la partie photo, portée par un capteur principal à 108 mégapixels.

Lancé à près de 1 200 euros en début d’année dernière, le Galaxy S22 Ultra est actuellement en solde chez Fnac, qui vous propose d’économiser 200 euros. De quoi l’obtenir à 999 euros.

Google Pixel 6a

Si vous cherchez un smartphone simple et agréable à utiliser, bon en photo et peu onéreux, le Pixel 6a est fait pour vous. L’expérience utilisateur proposée par Google sur Android 12 est tout simplement exemplaire. La présence de tous les services et fonctionnalités Google sont au rendez-vous et utiliser ce Pixel 6a est un régal. D’autant plus que son design compact et maîtrisé lui octroient une excellente prise en main.

Sur la partie photo, Google a aussi tapé juste avec un bloc photo particulièrement polyvalent qui brille dans la plupart des situations, en portrait comme de nuit. Une franche réussite qui en fait l’un des meilleurs photophone dans sa catégorie de prix. Un écran OLED Full HD+ à 60 Hz et un SoC Google Tensor viennent compléter la panoplie de ce Pixel 6a franchement bien achalandé.

Durant les soldes, la Fnac vous propose d’économiser 110 euros sur le Google Pixel 6a, ce qui permet de l’obtenir pour 349 euros au lieu de 459 euros.

Xiaomi 12

Sorti dans le courant de l’année dernière, le Xiaomi 12 est un smartphone qui mise sur son petit gabarit pour séduire. Avec à peine 180 grammes sur la balance, il donne une impression de légèreté, voire de fragilité (ce qui est loin d’être le cas grâce à la présence de Gorilla Glass Victus). Il bénéficie en outre d’un design plutôt agréable grâce à des lignes épurées.

Propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 1, il offre des performances correctes en dépit d’une propension à monter un peu vite en température. Côté affichage, Xiaomi a installé une dalle lumineuse et contrastée qui régale les mirettes. Quant à la partie photo, si elle s’avère assez performante, c’est avant tout grâce à la partie logicielle et ses algorithmes.

En ce moment, et jusqu’à la fin de soldes, le Xiaomi 12 est proposé à 474 euros au lieu de 899 euros grâce au code promo 25DES299.

Samsung Galaxy M32

Si vous cherchez un smartphone simple, sans fioritures et peu onéreux, le Samsung Galaxy M32 est sans doute un excellent investissement. Ce modèle moyen de gamme embarque un SoC Mediatek Helio G80 couplé à 6 Go de RAM qui lui procurent des prestations correctes pour son placement tarifaire.

La façade arrière abrite un bloc photo composé d’un grand angle 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle 8 mégapixels, d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur. De quoi obtenir une partition assez polyvalente. Il se démarque enfin par une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une belle autonomie.

En allant faire un tour chez Cdiscount, vous pourrez découvrir ce Galaxy M32 à 199 euros au lieu de 309 euros en temps normal.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Connu pour proposer des smartphones solides, performants et abordables, Xiaomi ne déçoit pas avec son Redmi Note 10 Pro. Plutôt grand, avec sa dalle Super AMOLED de 6,67 pouces 120 HZ, le Redmi Note 10 Pro se démarque aussi grâce à sa fiche technique. Construite autour d’un SoC Snapdargon 732G, elle lui permet de bénéficier de performances solides sur les tâches du quotidien comme sur les jeux.

Sa batterie 5020 mAh couplée à une charge rapide efficace lui confèrent une excellente autonomie, même en cas d’utilisation un peu intensive. Le Redmi Note 10 Pro assure aussi en photo grâce à un capteur 108 mégapixels particulièrement efficace.

Dernier atout de ce smartphone : son prix. Proposé à son lancement aux alentours de 300 euros, il est actuellement vendu 199 euros chez Cdiscount, en faisant une excellente affaire.

