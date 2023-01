Amazon baisse fortement les prix pour la 3e démarque des soldes d’hiver

Durant ces soldes d'hiver 2023, Amazon compte bien proposer une vague de promotions sur différents produits tech. On vous a compilé les meilleures offres.

Les soldes d’hiver sont une période généralement très attendue par les consommateurs, qui souhaitent faire de bonnes affaires après les fêtes de fin d’année. Et, même les produits tech les plus recommandés n’échappent pas aux promotions. Sur Amazon, il est, par exemple, facile de dénicher d’excellents prix, la preuve avec cette sélection des meilleures offres des soldes.

Les meilleures offres des soldes sur Amazon

Apple Watch Ultra

De nombreuses rumeurs annoncées l’arrivée prochaine d’une Apple Watch « Pro ». Hormis le nom, celles-ci se sont révélées vraies puisque la firme californienne a dégainé une troisième montre connectée dans son catalogue : l’Apple Watch Ultra. Au vu de son appellation, cette montre connectée ne s’adresse pas au grand public et vient plutôt se destiner à des sportifs de haut niveau. Pour les professionnels intéressés par cette tocante, sachez qu’elle est actuellement remisée à près de 10 %.

L’Apple Watch Ultra, c’est quoi ?

Une montre résistante et étanche

Un GPS double fréquence efficace

Un suivi de fréquence cardiaque précis

Une autonomie solide

Avec un prix de départ à 999 euros, l’Apple Watch Ultra se trouve à ce jour en promotion à 923,96 euros sur Amazon.

Crucial X6 1 To

Les solutions de stockage de Crucial jouissent d’une excellente réputation. C’est dû à un savoir-faire éprouvé et bien entendu, cela a un prix. Heureusement, pour les soldes d’hiver, certains modèles sont en promotion. Sur Amazon, le Crucial X6 1 To bénéficie de 54 euros de ristourne.

Qu’attendre du Crucial X6 1 To ?

Un débit maximal de 800 Mo/s

Léger, compact et ultra portable

Multisupport

Au lieu de 128,70 euros habituellement, le Crucial X6 1 To est maintenant disponible en promotion à 74,69 euros chez Amazon.

OnePlus Nord 2T

Avec sa gamme Nord, OnePlus propose des appareils milieu de gamme polyvalent. Le Nord 2 s’est vu récemment remplacé par une variante : le Nord 2T. Ce modèle sera satisfaire la plupart des utilisateurs, sans avoir à briser votre tirelire pour acheter un smartphone premium. Il se vend à un prix abordable tout en promettant d’exploiter au mieux le savoir-faire de la marque. Avec l’arrivée des soldes, il voit son prix chuter grâce à une réduction de 130 euros.

Le OnePlus Nord 2T en quelques mots

Un écran Amoled de 6,43 pouces à 90 Hz

Un SoC puissant pour le jeu avec le Dimensity 1300

Une charge rapide de 80 W

Lancé à 429 euros, le OnePlus Nord 2T profite de 30 % de réduction et s‘affiche à 299 euros sur le site Amazon.fr.

Netatmo Welcome

Ce n’est pas une surprise, mais les caméras de surveillance restent le meilleur moyen pour surveiller notre domicile en notre absence. Un grand nombre de modèles existent sur le marché, mais certains disposent de fonctionnalités plus intéressantes et rassurantes. C’est par exemple le cas de la caméra de surveillance intérieure Welcome de Netatmo qui est notamment équipé d’un système de reconnaissance faciale. Une référence efficace, donc, qui a d’ailleurs l’avantage de ne plus être aussi chère qu’auparavant : elle est en effet proposée à moitié prix à l’occasion des soldes.

Les atouts de la caméra Netatmo

Un système de reconnaissance faciale

Des images filmées en 1080p

La détection de mouvement disponible

Initialement affichée à 199 euros, la caméra de surveillance intérieure Netatmo Welcome est désormais vendue à 99 euros sur Amazon.

Chargeur rapide 45 W Samsung

Depuis quelque temps, les constructeurs de smartphones n’incluent plus le chargeur dans la boîte. Maintenant vendu séparément, il faut parfois payer le prix fort pour avoir le chargeur officiel. C’est pourquoi il est intéressant d’attendre les soldes pour voir leur prix diminuer. Et, bonne nouvelle aujourd’hui, puisque le chargeur rapide 45 W est bien plus abordable après 50 % de réduction.

Les points forts de ce chargeur Samsung

Le chargeur officiel d’une capacité de 45 W

Dotée de la charge adaptative

Et, d’une interface USB-C

Avec un prix barré à 49,90 euros, le chargeur ultra rapide 45 W de Samsung se négocie désormais à seulement 25 euros sur Amazon.

Retrouvez le chargeur Samsung 45W à 25 € sur Amazon



HP Pavillon Plus 14

Avec un nombre important de références, la gamme Pavillon d’HP arrive à séduire avec sa fiche technique polyvalente. La version Plus va plus en loin en s’équipant d’une dalle Oled pour offrir une belle qualité d’image. Le modèle Pavillon Plus 14 (eh0000sf) en profite, et se dote même d’un processeur Intel de dernière génération. Il a donc de sérieux atouts, et bénéficie actuellement de plus de 20 % de remise durant les soldes.

Que propose ce laptop ?

Un écran Oled de 14 pouces en 2,8K

Un i5 de 12e gen associé à 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

La charge rapide est de la partie

Avec un prix barré à 1 099 euros, le PC portable HP Pavillon Plus 14 (eh0000sf) s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : il est en promotion à 849 euros sur le site d’Amazon.

SSD NVMe Crucial Plus 1 To

Vous êtes un peu juste côté stockage ? Sur votre PS5 ou votre PC ? La solution évidente, c’est le SSD. Pendant les soldes, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec près de 50 euros de remise dans sa version 1 To. Ce dernier remplit bien les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour booster votre PS5.

Quels sont les points forts de ce SSD ?

Il propose des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Il offre une quantité de stockage de 1 To

Compatible PS5 et PC avec port PCIe 4.0

Au lieu d’un prix barré à 139,49 euros, le SSD Crucial P5 Plus (CT1000P5PSSD8) format M.2 de 1 To est en promotion et passe ainsi à 91,24 euros sur Amazon.

Le Sony Xperia PRO-I

Sony s’est donné les moyens pour proposer l’un des meilleurs photophones du marché. Voici donc le Xperia PRO-I, un véritable OVNI sur le marché : le capteur principal présent sur le Xperia Pro-I est un Sony Exmor RS, inspiré d’un autre capteur pour appareils photo professionnels et qui propose un format de 1 pouce. Le Xperia PRO-I dispose également d’un autofocus à détection de phase, une caractéristique que l’on retrouve dans les reflex. Une telle configuration assure une qualité d’image sensationnelle, la plage dynamique devenant très large. Concernant le reste de sa fiche technique, le Sony Xperia PRO-I est propulsé par un processeur Snapdragon 888, épaulé par 12 Go de RAM, et intègre un écran de 6,5 pouces certifié IP68. Enfin, le Sony Xperia PRO-I assure une autonomie d’environ 12 heures.

Les points essentiels du Sony Xperia PRO-I

Une dalle OLED de 3 840 x 1 644 pixels à 120 Hz

Un design sobre et compact

La performance du capteur Sony Exmor RS

Lancé à 1 799 euros, puis réduit à 1 399 euros, le Sony Xperia PRO-I est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Amazon.

Le Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir un robot aspirateur, vous pourrez miser sur un aspirateur balai, comme le Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. Léger et maniable, il vous permettra de venir à bout de la corvée d’aspiration en quelques minutes. Ce modèle est ainsi doté de 2 niveaux de puissance d’aspiration et d’un moteur moins bruyant que ceux d’autres concurrents. Son autonomie s’élève quant à elle à 45 minutes. Sachez enfin que vous pourrez non seulement l’utiliser sous sa forme balai, mais également l’utiliser en mode aspirateur à main.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Un aspirateur balai maniable, léger et peu bruyant

Deux niveaux de puissance

Un modèle deux en un

Au lieu de 129 euros, l’aspirateur balai Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light est désormais affiché à 87 euros sur Amazon.

