TV en solde : 4K, QLED, HDR, voici notre sélection des meilleurs téléviseurs en promotion

Lors de ces soldes d'hiver, c'est peut-être l'occasion idéale pour vous d'investir dans un TV en promotion. Frandroid vous accompagne avec une sélection complète de téléviseurs soldés.

Les fêtes de fin d’année sont tout juste passées et vous avez pu réunir les fonds nécessaires pour investir dans un nouvel équipement. Il se peut que vous soyez passés à côté de la bonne affaire, mais pas de panique, la plupart des produits tech sont en promotion pendant la période des soldes. Si vous êtes à la recherche des meilleures TV du marché, Frandroid a sélectionné les références les plus intéressantes.

Les meilleures offres TV disponibles pendant les soldes

La LGOLED55CS : la TV à l’excellent rapport qualité / prix

Cette série CS sortie en fin d’année présente toutes les qualités de l’Oled sans avoir à en payer le prix. La TV LG reprend le design de la C1 mais avec quelques caractéristiques de la C2. C’est le cas du processeur Alpha 9 Gen 5 AI qui offre au téléviseur une image bien plus lumineuse et détaillée. Vous avez aussi droit à une connectique HDMI 2.1 idéale pour le gaming. Avec à la baguette WebOS, l’usage quotidien de votre TV est assuré quelles que soient les circonstances. Lors des soldes d’hiver, la LG OLED55CS est soldée à 899 euros au lieu de 1299 euros sur le site de Rakuten.

TV 55QLED760 : une TV QLED soldée à 500 euros

Ceux à la recherche d’une image de qualité sans y payer le prix peuvent se tourner vers la technologie QLED. Le constructeur TCL propose des références assez attractives comme cette QLED760 dans sa version 55 pouces. Elle offre ainsi une luminosité plus conséquente qu’une simple dalle LED avec une compatibilité aux standards HDR10, DolbyVision ou encore HLG. Vous avez aussi Google TV à la baguette pour avoir accès à tous les contenus des services de SVOD. La TCL 55QLED760 disponible à 513 euros au lieu de 649 euros chez Ubaldi

La Samsung The Frame 2022 à 899 euros pendant les soldes

Vous êtes à la recherche d’un téléviseur aussi élégant qu’efficace ? Avec sa gamme de TV lifestyle, The Frame, Samsung offre ces deux éléments tout en conservant la qualité d’image. Vous avez droit à une dalle QLED 4K de 55 pouces. Elle offre une définition en Ultra HD 4K pour tous les types de contenus désirés. La valeur ajoutée se loge dans le boîtier One Connect où se trouve toute la connectique disponible. Toutes les compatibilités disponibles vous permettent aussi de profiter au mieux des contenus vidéo. La Samsung The Frame est disponible à 889 euros sur Rue du Commerce.

La TV Philips 43PUS8106/12 : de l’Ambilight a prix accessible

Le catalogue de TV Philips vous permet de profiter d’une qualité irréprochable d’affichage le tout en se distinguant de la concurrence. En effet, le constructeur propose la technologie Ambilight afin d’améliorer l’immersion des contenus regardés. La dalle de 43 pouces est capable d’afficher une définition 4K UHD avec le HDR10+ et le Dolby Vision. Pour parfaire le tout, le TV tourne sous Google TV. Elle donne accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…). Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone. La TV Philips est vendue à 399 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

La Samsung QE55QN85B : découvrez le Neo QLED

Si vous voulez une technologie plus aboutie que le QLED ? Samsung introduit depuis peu la technologie Neo QLED encore un peu plus performante notamment au niveau de la luminosité. Le Quantum Matrix Technology permet de gérer au mieux le rétroéclairage Mini LED. Outre le visionnage de séries et de films, la partie gaming est aussi optimisée. Les joueurs apprécieront aussi le fait que ce téléviseur compte 4 ports HDMI 2.1 qui garantissent du 4K@120fps. De ce fait, ce modèle fait un excellent moniteur gaming pour les consoles next-gen. Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung QE55QN85B est maintenant disponible en promotion à 849 euros chez Ubaldi.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8 h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

