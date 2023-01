Boulanger : voici les bonnes affaires à ne pas louper durant les soldes d’hiver

En ce début d’année 2023, les e-commerçants se lancent dans la course aux promotions pour cette première édition des soldes d’hiver. Boulanger en fait partie, et brade un bon nombre de produits. Et, pour vous y retrouver, nous avons regroupé les meilleures offres dans cet article.

Le mercredi 11 janvier a sonné le début des soldes d’hiver 2023. Durant cette période, de nombreuses enseignes bradent des produits Tech pour vous faire économiser de l’argent. C’est l’occasion parfaite pour s’équiper d’appareils à bon prix et démarrer l’année du bon pied. Boulanger propose de nombreuses réductions. On a sélectionné pour vous des produits high-tech actuellement remisés.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez Boulanger

iPad Mini 6 (2021)

En introduisant une nouvelle version de son iPad Mini en 2021, Apple a revisité sa petite tablette tactile. Elle a le droit un nouveau design, une puce plus puissante que la précédente génération, et une compatibilité avec l’Apple Pencil 2. Elle a de quoi séduire, surtout pour son prix qui devient plus accessible à l’occasion des soldes grâce à cette réduction de 100 euros sur son prix.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad Mini 6 (2021).

Les points forts de l’iPad Mini 6 (2021)

Un design qui fait peau neuve

Petite, mais puissante avec sa puce A15 Bionic

Compatible avec l’Apple Pencil 2

Au lieu d’un prix barré à 659 euros, l’iPad Mini 6 (2021) profite de 15 % de remise et s’affiche à 559 euros chez Boulanger.

Nokia Streaming Box 8000

Même si les téléviseurs sont désormais connectés, leur interface manque parfois de fluidité et un catalogue moins fourni. Il est donc intéressant d’opter pour des boîtiers multimédias, qui fournissent des interfaces réussies. Nokia propose par exemple dans le domaine sa Streaming Box 8000, un excellent allié pour transformer votre TV 4K ou votre moniteur PC en TV connectée à moindre coût. Ça tombe bien, puisqu’il est possible d’en obtenir un chez Boulanger en promo pendant les soldes pour 20 euros de moins par rapport au prix habituel.

Les points forts de la Nokia Streaming Box 8000

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée au prix de 99 euros, mais maintenant affichée au prix de 59,99 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est désormais proposée en promotion à 59 euros chez Boulanger pendant les soldes.

Pc Gamer Medion ERAZER Engineer

Vous en avez assez de votre laptop gaming vieillissant et vous êtes en quête d’une machine performante pour jouer à des jeux AAA dans les meilleures conditions ? Dans ce cas, nous vous conseillons d’investir dans un PC Fixe dont la configuration sera forcément proportionnelle à la taille du boitier. C’est le cas de ce PC monté et configuré par Medion, le ERAZER Engineer X10 que l’on trouve en ce moment soldé avec 500 euros de réduction. Il cache une configuration digne pour qui cherche de la puissance pour le jeu ou pour toutes autres utilisations plus poussées : une puce AMD Ryzen 5 5600G associée à 16 Go de RAM et d’une RTX 3060.

Les points forts du Medion ERAZER Engineer X10

Une grande tour vitrée

Un combo RTX 3070 associée à un i7 de 12e gen et 16 Go de RAM en plus d’un SSD NVMe de 1 To

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 intégrés

5.2 intégrés Windows 11 déjà installé

Au lieu d’un prix barré à 1699,99 euros, le PC fixe Medion ERAZER Engineer X10 s’affiche à présent à 1 199,99 euros chez Boulanger et vu la configuration, c’est une affaire à saisir.

Dyson V10 Origin

Le Dyson V10 Origin n’est pas le dernier modèle de la marque, mais il sera un puissant allié au quotidien. Il offre une bonne puissance d’aspiration pour nettoyer efficacement les sols, mais aussi une bonne prise en main et une bonne autonomie pour laisser le temps de se débarrasser des poussières. Aujourd’hui, il a l’avantage d’être moins cher à l’occasion des soldes et se négocie à un meilleur prix.

Les points forts du Dyson V10 Origin

Un aspirateur maniable puissant

Nettoie en profondeur les sols, tapis et moquettes

Une bonne autonomie de 60 minutes

Au lieu d’un prix barré à 429 euros, Boulanger propose à présent le balai aspirateur sans fil Dyson V10 Origin à 379 euros sur le site Boulanger.

Écran PC Acer ED273U Pbmiipx

Si vous êtes à la recherche d’un écran pour jouer à des jeux vidéo, et cela, dans les meilleures conditions possibles, le constructeur Acer à de quoi satisfaire vos envies. Le modèle ED273U Pbmiipx dispose des fonctionnalités essentielles pour une expérience réussie en jeu. Il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce une réduction de 80 euros pendant les soldes.

Les points forts de l’écran PC Acer

Son écran incurvé de 27 pouces en QHD

Son taux de rafraîchissement à 165 Hz

Et son temps de réponse de 1 ms

Sans oublier sa compatibilité AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, l’écran PC Acer ED273U Pbmiipx est bradé à -26 % et se trouve désormais à 219,99 euros chez Boulanger.

Barre de son samsung HW-S61B

Une barre de son est un excellent moyen d’améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma coûteux. Pour remplir cette tâche, le modèle HW-S61A de Samsung sera d’un précieux renfort. Avec son petit gabarit, elle délivre une expérience audio riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Elle est capable de diffuser le son en 3D grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, notamment avec la technologie Adaptative Sound qui améliore le son en fonction du contenu que vous regardez. Et bonne nouvelle, elle se négocie à moitié prix durant les soldes.

Les points forts de la Samsung HW-S61B

Une barre de son compacte et élégante

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Affichée à 399 euros sur le site officiel, la barre de son Samsung HW-S61B est remisée à 199 euros chez Boulanger.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.