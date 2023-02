Les produits Apple sont généralement onéreux, et c'est encore plus le cas ces derniers temps avec la hausse des prix liée à l'inflation. Un événement comme les soldes d'hiver 2023 permettent alors d'alléger un peu la facture. Voici les meilleures offres de la Pomme.

Les produits Apple sont réputés pour être de qualité et durer dans le temps. Ceci a un prix, bien souvent largement au-dessus de ce que propose la concurrence du secteur de la high tech, mais la marque de la Pomme est tellement populaire qu’elle trouvera toujours son public. Les aficionados de la firme de Cupertino ne sont en revanche pas contre des baisses de prix pour des économies et c’est justement le cas en ce moment sur plusieurs produits en soldes Apple.

Les meilleures offres des soldes Apple

AirPods Pro 2

Notés 9/10 lors de notre test, les AirPods Pro de seconde génération nous ont très clairement tapé dans l’œil au point de les avoir élus meilleur écouteur sans-fil de l’année. Si vous êtes intéressés, aujourd’hui les AirPods Pro 2 coûtent 35 euros de moins qu’à leur lancement grâce à un code promo.

Ce qu’on apprécie des AirPods Pro 2

Des écouteurs agréables à porter

Une réduction de bruit et un mode transparence bluffant

Un excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Proposés au prix de 299 euros, les AirPods Pro 2 sont disponibles en promotion à 265 euros chez Ubaldi.

iPad 10 2022

Comme certains iPhone (ultérieures à l’iPhone X), la tablette accessible d’Apple conserve de grosses bordures apparentes autour de l’écran ainsi que le bouton Home TouchID situé au centre. C’est avec la dixième génération de l’iPad que la firme de Cupertino opère un réel changement côté design. Il prend l’apparence des iPad Air, mais intègre aussi un port USB-C. Des nouveautés qui rendent la tablette plus attrayante, et si vous souhaitez en faire l’acquisition, en ce moment, elle profite de 40 euros de remise.

L’iPad 10 (2022) en quelques mots

Un design remit au goût du jour

L’expérience utilisateur très agréable avec iPadOS

Et la longévité offerte par la puce A14 Bionic

Sans oublier la présence du port USB-C

L’iPad 10 Wi-Fi démarre à 589 euros en 64 Go, mais à l’occasion des soldes, il est disponible à 549 euros sur le site E.Leclerc.

iPad Pro 11 M2

Après avoir intégré sa première puce ARM dans sa tablette haut de gamme, Apple réitère cela en 2022 en présentant son iPad Pro propulsé cette fois-ci par la récente puce M2. Elle ne change pas d’apparence par rapport aux modèles précédents, mais renforce la puissance de son ardoise avec sa puce M2 — soit le même processeur qui équipe les récents MacBook Pro et Air 2022. Si vous souhaitez une tablette performante à tout point de vue, c’est celle-ci qu’il vous faut. Elle bénéficie d’une réduction de 69 euros pour sa version 128 Go.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Pro 11 M2

Un écran de 11 pouces Liquid Retina (LCD et 120 Hz)

La puissance de la puce M2 dans une tablette

iPadOS 16 qui donne l’impression d’un Mac

Sortie au prix de 1 069 euros, l’iPad Pro 11 2022 avec la puce M2 est actuellement en promotion à 999 euros sur le site E.Leclerc.

MacBook Air M1

Même après l’arrivée de la puce M2, ou très récemment des puces M2 Pro et M2 Max, le MacBook Air 2020 reste encore très recommandable avec sa puce M1. Ce laptop a encore de beaux jours devant soi, et assure de très bonnes performances au quotidien. C’est d’ailleurs notre recommandation si vous souhaitez choisir un nouveau MacBook avec un rapport performance/prix excellent.

Ce qu’on apprécie du MacBook Air 2020

Ses finitions impeccables

Sa puce M1, toujours puissante

Son autonomie solide

Sorti à 1 129 euros, puis désormais affiché à 1 199 euros depuis la hausse de prix, le MacBook Air 2020 M1 est en ce moment disponible à 1 029 euros sur Cdiscount.

MacBook Air M2

Deux ans après la sortie du MacBook Air 2020, Apple renouvèle son best-seller en apportant non seulement une puce plus puissante, mais aussi un tout nouveau design. Le MacBook Air 2022 ne fait pas l’unanimité en raison de son prix trop élevé à sa sortie, et le MacBook Air 2020 toujours proposé dans le catalogue d’Apple, reste un très bon PC portable. Aujourd’hui, c’est avant tout grâce à une remise de 150 euros que le modèle 2022 devient plus recommandable.

Le MacBook Air 2022, c’est quoi ?

Un design repensé et un écran bien calibré

La puissance de la puce M2

Une machine très endurante et silencieuse

Avec un prix barré à 1 499 euros, le MacBook Air 2022 M2 est en ce moment plus accessible : il est affiché à 1 349 euros sur Amazon.

MacBook Pro 13 M2

Pour cette année 2023, Apple devrait présenter de nouveaux PC et également introduire de nouvelles puces, comme la puce M3 ou encore M2 Pro et M2 Max. À l’heure actuelle, seule deux modèles profitent de la puce M2, comme le MacBook Pro 13 2022, qui impressionne par son efficacité et se négocie avec 150 euros de réduction.

Le MacBook Pro 13 2022 M2, c’est quoi ?

Les finitions exemplaires

Une machine surpuissante grâce à la puce M2

Une autonomie solide

Initialement à 1 599 euros, le MacBook Pro 13 2022 M2 d’Apple est en ce moment en promotion à 1 449 euros sur le site de la Fnac.

Si vous êtes intéressés par la version avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM, elle se trouve en promotion à 1 679 euros contre 1 829 euros habituellement chez la Fnac.

iPhone SE 2020

Lancé au printemps 2020, l’iPhone SE devrait ravir les nostalgiques du design des anciens smartphones d’Apple. On pourrait en effet le confondre avec l’iPhone 8, avec son écran encadré de bandes larges, et surtout ce fameux bouton TouchID qui a totalement disparu des gammes récentes de la marque. Malgré cette apparence un peu datée, l’iPhone SE 2020 est toujours mis à jour aujourd’hui : il est donc parfaitement fonctionnel, et d’autant plus recommandable que son prix est bien plus abordable que d’autres appareils de la Pomme. Sa version 128 Go bénéficie d’ailleurs d’une réduction de 130 euros actuellement.

Les points forts de l’iPhone SE 2020

Un écran pratique de 4,7 pouces

Une puce A13 Bionic

Un smartphone endurant

Initialement proposé à 529 euros, l’iPhone SE 2020 (128 Go, coloris blanc) est désormais vendu à 399 euros sur Cdiscount.

On le trouve aussi en version 64 Go à seulement 367 euros chez Bouygues Telecom, sans obligation de prendre un forfait mobile à côté.

iPhone SE 5G 2022

Apple a abandonné le format mini pour ses iPhone, mais la marque à la Pomme propose tout de même un smartphone au format compact avec sa gamme SE. En 2022, la firme de Cupertino a lancé un nouveau modèle, qui ressemble exagérément à l’ancien, avec toutefois plus de puissance sous la coque. Pour les soldes, on le trouve avec 10 % de réduction.

Qu’attendre de l’iPhone SE 5G 2022 ?

Le bon processeur A15 Bionic

Un écran Retina HD de 4,7 pouces

Compatible 5G

Au lieu de 559 euros habituellement, l’iPhone SE 5G 2022 est maintenant disponible en promotion à 508 euros chez Amazon.

Apple Watch SE 2022

Êtes-vous de ceux qui aiment rester connectés lors de vos activités physiques ? Désirez-vous avoir à disposition vos données de santé et de sommeil ? Cherchez-vous une montre connectée pas trop chère, mais performante ? L’Apple Watch SE (2022) cache toutes ces cases et bien plus encore.

Qu’attendre de l’ Apple Watch SE ?

Un écran OLED LTPO

Certification IP68

Suivis des activités précis

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Apple Watch SE est maintenant disponible en promotion à 279 euros chez Amazon.

