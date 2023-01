Soldes Samsung : smartphone, TV, tablette, SSD… tout est en promotion

Samsung fait partie de ces constructeurs proposant tout un tas de produits Tech. Et, pour en profiter aux meilleurs prix, quoi de mieux que les soldes d'hiver 2023 ? De nombreuses références du constructeur coréen sont actuellement en promotion, mais nous avons sélectionné uniquement les meilleures offres.

Samsung est l’un des leaders du marché des smartphones. Cependant, les talents de l’entreprise sud-coréenne ne s’arrêtent pas là, car ils s’exercent, à vrai dire, sur le monde de la Tech dans sa globalité. Smartphone, TV, PC, SSD, tablette tactile, barre de son, chargeur… les produits estampillés Samsung sont nombreux et beaucoup d’entre eux bénéficient actuellement de prix réduits pendant les soldes d’hiver 2023. Voici les meilleures offres que nous avons retenues.

Les meilleures offres Samsung des soldes d’hiver 2023

Samsung Galaxy S22 : le fleuron de 2022

Ce n’est plus une surprise, mais il vaut mieux attendre quelques mois pour payer moins cher le smartphone qui nous fait de l’œil, puisque les tarifs sont naturellement dégressifs. C’est, par exemple, le cas pour le Samsung Galaxy S22 : sorti au début de l’année 2022, ce smartphone premium, doté d’un écran 120 Hz et d’une belle puissance, est affiché à un prix nettement plus intéressant pendant ces soldes d’hiver grâce à une réduction de 180 euros.

Le Samsung Galaxy S22, c’est…

Un écran OLED de 6,1 pouces + 120 Hz

Une belle puissance grâce à la puce Exynos 2200

Un module photo polyvalent

Au lieu de 809 euros, le Samsung Galaxy S22 est désormais proposé à 629 euros chez Électro Dépôt.

Samsung The Frame QE55LS03B : le tableau en 4K@120Hz

En ayant créé et misé sur ses téléviseurs QLED, Samsung devait trouver un moyen de se démarquer par rapport aux fameux écrans OLED de LG, technologiquement plus avancés. La gamme The Frame est née de cette idée, en plus d’une volonté de faire de la TV, une œuvre d’art à part entière. Pendant les soldes, on peut trouver le modèle de 2022 en version 55 pouces pour un peu plus de 600 euros de réduction durant les soldes.

Qu’est-ce que le Samsung The Frame 2022 ?

Le design en forme de tableau d’intérieur

Une dalle 100 Hz QLED 4K de 55 pouces

Compatible HDR 10+, HDR HLG et FreeSync Premium

Durant les soldes, la TV Samsung The Frame QE55LS03B est affichée à 899 euros sur le site de Rue du Commerce au lieu de 1 499 à son lancement.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite : la tablette familiale abordable

La Galaxy Tab A7 Lite est une tablette entrée de gamme de chez Samsung. Ce modèle s’adresse aux petits budgets, sans pour autant mettre de côté la qualité. Même si ce n’est pas la plus puissante de la marque, elle convient à une grande majorité d’utilisateurs et son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant grâce à cette réduction de 30 euros sur son prix.

Quels sont les atouts de la Galaxy A7 Lite ?

Un format compact pratique

L’expérience utilisateur fluide de One UI sur tablette

Une autonomie correcte

Lancée à 179 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite s’affiche à un prix plus doux chez Boulanger : 149 euros

Samsung Galaxy S21 FE : le bon rapport qualité-prix

D’après les rumeurs, la gamme FE de Samsung était amenée à disparaître, mais cela ne semblerait plus d’être d’actualité. Le Galaxy S21 FE pourrait donc être remplacé, mais à l’heure actuelle, il est le fier représentant de la gamme. Et si son prix était un frein, les soldes le rendent plus intéressant avec cette réduction de 260 euros sur son prix initial.

Les points forts du Galaxy S21 FE

Une conception réussie

Des performances au rendez-vous : Snapdragon 888

Une belle polyvalence photo

Sortie au prix de 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement en promotion à 499 euros sur Boulanger.

Chargeur Samsung 45 W

Depuis quelque temps, les constructeurs de smartphones n’incluent plus le chargeur dans la boîte. Maintenant vendu séparément, il faut parfois payer le prix fort pour avoir le chargeur officiel. C’est pourquoi il est intéressant d’attendre les soldes pour voir leur prix diminuer. Et, bonne nouvelle aujourd’hui, puisque le chargeur rapide 45 W est bien plus abordable après 50 % de réduction.

Les avantages du chargeur Samsung

Le chargeur officiel d’une capacité de 45 W

Dotée de la charge adaptative

Et, d’une interface USB-C

Avec un prix barré à 49,90 euros, le chargeur ultra rapide 45 W de Samsung se négocie désormais à seulement 25 euros sur Amazon.

Retrouvez le chargeur Samsung 45W à 25 € sur Amazon

On trouve également le modèle 25 W à 12,90 euros au lieu de 24,90 euros, toujours sur Amazon.

Samsung HW-K335 : la barre de son puissante, mais pas chère

L’audio des téléviseurs n’est pas toujours à la hauteur de sa performance graphique. Si vous désirez améliorer considérablement le son de votre TV sans vous ruiner, la meilleure option à l’heure actuelle est la barre de son. Avec la Samsung HW-K335, vous ferez une économie de 50 % en l’achetant pendant les soldes d’hiver.

En quoi la Samsung HW-K335 est intéressante ?

Une puissance totale de 130 W

Compatible Dolby Digital

Une restitution précise et un son surround 2.1

Au lieu de 199 euros habituellement, la Samsung HW-K335 est maintenant disponible en promotion à 99 euros sur Cdiscount.

Samsung T7 Shield : le SSD 1 To portable le plus solide

Pour protéger et sauvegarder efficacement vos données, mieux vaut miser sur un SSD externe robuste, mais aussi performant. Si la gamme Samsung T7 fait partie des plus recommandables sur le marché, sa déclinaison plus solide, le T7 Shield, sera encore plus adaptée à celles et ceux qui souhaitent un modèle compact qui résiste très bien aux chocs. Les soldes d’hiver sont d’ailleurs la période idéale pour mettre la main sur cet appareil puisque son prix est en baisse.

Les points forts du SSD Samsung T7 Shield

Un format compact

Compatible Android, Windows et macOS

Une solidité à toute épreuve, et résistant à l’eau ainsi qu’à la poussière

Initialement proposé à 169 euros, puis réduit à 119 euros, le SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To peut vous revenir à 94 euros sur Amazon grâce à une ODR valable jusqu’au 7 février 2023.

Samsung 980 Pro : le SSD pour les gamers PC, mais aussi console

Tous les SSD ne conviennent pas à la PS5. Parmi ceux qui ont toute leur place dans les entrailles de cette console next-gen, on compte le Samsung 980 Pro, qui propose des débits élevés et qui intègre même un contrôleur thermique pour limiter la surchauffe. Actuellement, sa version de 1 To voit son prix baisser presque de moitié, ce qui le rend encore plus recommandable.

Le SSD Samsung 980 Pro en quelques mots

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Une grosse quantité de stockage

Un contrôleur thermique présent dans le SSD

Initialement affiché à 220 euros, le SSD Samsung 980 Pro de 1 To est désormais proposé à 114 euros sur Amazon.

Pour l’utiliser avec une PS5, nous vous recommandons de l’associer à un dissipateur thermique comme celui-ci. De plus, vous pouvez mettre à jour son firmware depuis un PC avec Samsung Magician avant de l’installer dans votre PS5 pour garantir de meilleures performances.

Samsung Galaxy S22 Ultra : le plus puissant des smartphones Samsung actuellement

Malgré les informations incessantes concernant la prochaine itération du smartphone premium de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste une référence incontournable. Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. En ce moment, il est à moins de 1 000 euros pour les soldes d’hiver.

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone dit « premium » ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.